Die ersten 100 Tage sind rum: Ausbildung mit dem Ziel der Übernahme (VIDEO)

Düsseldorf (ots) -Die 274 Auszubildenden und Dual Studierenden, die in diesem Jahr bei derTARGOBANK gestartet sind, haben ihre ersten 100 Tagen gemeistert. Die neuenKollegen lernten zunächst ihre jeweiligen Abteilungen und Filialen kennen.Darauf folgten die Einführungs-Seminare "MeinStart@TARGOBANK" in derunternehmenseigenen Trainingsakademie in Radevormwald, bevor dann die Ausbildungoder das Duale Studium an den jeweiligen Einsatzorten anlief.Andreas Wolter ist Trainer für die Vertriebsausbildung in derAusbildungsabteilung der TARGOBANK und hat hier seinen Traumberuf gefunden. Beiihm lernen die neuen Kollegen nicht nur die fachlichen Grundlagen, sondern auch,wie man Kundengespräche in der Filiale oder am Telefon führt - und haben dabeiauch jede Menge Spaß. Aus seiner eigenen Ausbildungszeit - er hat vor 15 Jahrenselbst mit einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann bei der TARGOBANKbegonnen - weiß er, dass es darauf ankommt, den richtigen Zugang zu den Menschenzu finden. Dazu bringt sich der Trainer auch schon einmal mit einem seinerTricks als Hobby-Zauberer ein.In der Trainingsakademie verbringen die Auszubildenden bis zu ihrem Abschlussrund 40 Tage. "Vom ersten Tag an wurde ich sowohl im Team als auch in derAbteilung herzlich aufgenommen und unterstützt. Besonders das Startseminar inRadevormwald hat uns optimal auf unsere Ausbildung vorbereitet und wir habeneinen guten Eindruck von der TARGOBANK Welt bekommen", sagt Feline Diermann,Duale Studentin im Servicecenter Duisburg. "Das hat mir den Start erleichtert.Die ersten 100 Tage waren ereignis- und abwechslungsreich, ich habe bereits sehrviel gelernt und mich als Person weiterentwickeln können."Ausbildung mit dem Ziel zur Übernahme"Durch die Kombination von Praxiserfahrung und unternehmenseigenen Schulungenunterstützen wir unsere jungen Kollegen dabei, den bestmöglichen Einstieg in ihrBerufsleben zu finden", sagt Nadine Rippers, Abteilungsleiterin Ausbildung. Dazugehöre auch, dass die Auszubildenden und Dualen Studierenden von Anfang an Teildes Teams sind und mitarbeiten können. Rippers: "Die TARGOBANK bildet immer mitdem Ziel aus, ihren eigenen Nachwuchs bei guter Leistung in unbefristeteVerträge zu übernehmen. Unsere Ausbildungsplätze sind sehr beliebt, wir erhaltenjährlich rund 20.000 Ausbildungsbewerbungen."Einblicke in die Arbeitspraxis mit Virtual Reality-BrillenUm schon Bewerbern einen möglichst realistischen Einblick in die Arbeitsabläufeder TARGOBANK zu vermitteln, setzt die Bank Virtual Reality-Brillen (VR-Brillen)ein. Mit Hilfe eines 360-Grad-Films bekommen Bewerber für die Bankausbildung dieGelegenheit, einmal in die TARGOBANK Welt hineinzuschauen. Auf einem virtuellenRundgang lernen die Bewerber mit Hilfe der VR-Brille in kürzester Zeit mehrereOrte kennen, die während ihrer Ausbildung für sie relevant sein werden - von derTrainingsakademie bis zur Ausbildungsfiliale. Dabei nehmen die Bewerber auch aneinem virtuellen Kundengespräch teil."Was zunächst als Pilotprojekt gestartet wurde, kam bei den Bewerbern so gut an,dass die VR-Brillen jetzt in allen unseren Bewerberrunden eingesetzt werden", soNadine Rippers. Zusätzlich wird der 360-Grad-Film auch interessierten Schulenzur Verfügung gestellt, um den Jugendlichen die Berufsbilder in einer Bank näherzu bringen.Pressekontakt:TARGOBANK AGUnternehmenskommunikationTel.: 0211 8984 1300Fax: 0211 8984 1164pressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuell