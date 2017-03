Die erste globale Online-Destination für sittsame Luxusmode startet passend zum Internationalen Frauentag am 8. März 2017

London (ots/PRNewswire) -The Modist (http://www.themodist.com), die erste globaleOnline-Destination für luxuriöse, sittsame Mode, ist ab 8. März 2017live am Markt. Das Angebot ist den Frauen gewidmet, die ihren Stilmit zeitgemäßer, modischer aber sittsamer Kleidung ausdrücken wollen,und ist in über 100 Ländern lieferbar. Die sorgfältig kuratierteHigh Fashion-Plattform richtet sich an Frauen aller Altersgruppen,Glaubensrichtungen, Kulturen und ethnischen Gruppen.The Modist, konzipiert von CEO und Gründerin Ghizlan Guenez, stehtfür einen Ort im Netz, der Gleichgesinnte anlockt, die topaktuelle,zeitgemäße Luxusmode suchen, aber ihren persönlichen Stil dabei nichtaufgeben wollen.The Modist startet mit einer Auswahl von über 75 der weltweitführenden Marken für Prêt-à-Porter und Accessoires, unter anderemMarni, Alberta Ferretti, Christopher Kane und Mary Katrantzou,weitere Designer sind für die Herbstsaison 2017 bestätigt. Mit einerKombination von kuratiertem Content und Kommerz zeigt "The Mod", dasbegleitende The Modist-Magazin, was man kaufen kann, und bietetsaisonale Features, Styling-Guides, Strecken mit bewegten Bildern,einen Blick hinter die Kulissen sowie Profile und Interviews. DiePlattform umfasst auch individuelle Styling- und Shopping-Tipps, einhauseigenes Studio und einen persönlichen, rund um die Uhrverfügbaren Concierge, all dies auf einer E-Commerce-Plattform derUnternehmensklasse mit globalen Logistikpartnerschaften."Unsere Mission lautet, den Sinn für Selbstbewusstsein aufzubauenund Frauen in ihrer freien Wahl zu bestärken, um das zu würdigen, wasuns Frauen auf der ganzen Welt trotz unserer unterschiedlichenBackgrounds, Kulturen und Lebensweisen gemeinsam ist - ein zumjetzigen Zeitpunkt ganz besonders relevantes Thema", wie Guenezfeststellt. "Wir wollen vorgefasste Meinungen aus dem Weg räumen undstattdessen Gemeinschaft und einen Dialog aufbauen, um zu erfrischen,zu informieren, und die modische, moderne, maßvolle Frau zuzelebrieren".Lisa Bridgett, Chief Operating Officer, setzt hinzu, "DasMarktpotenzial im Segment sittsame Mode ist enorm und soll bis 2019bei 484 Mrd. USD liegen. Wir wollen eineOne-Stop-Shopping-Destination mit Inhalten, in die man eintauchenkann, für die globalen, luxusbewussten, sittsamen und maßvollenVerbraucher, die wir kennen und schätzen".Das Team von The Modist-Team verteilt sich auf London und Dubaiund besteht neben Guenez und Bridgett aus internationalen Expertenfür Business und Fashion, zu denen Sasha Sarokin als Buying undFashion Director, Sally Matthews als Creative Director und Dima Ayadals PR und Marketing Director zählen.Für Biografien, Bildmaterial, den Film zur Marke und alle weiterenInformationen wenden Sie sich bitte an KCD London.Pressekontakt:Dima Ayaddima.ayad@themodist.com+9715-9232593Firras Alwahabifirras@fauxconsultancy.com+9714-360-7574Matt Jonesjones@kcdworldwide.co.uk+44(0)2076379036Serena Hillshills@kcdworldwide.co.uk+44(0)2076379036Original-Content von: The Modist, übermittelt durch news aktuell