Der erste emissionsfreie Motor von GAC | GO AND CHANGE Neue Energien

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -In den letzten Wochen wurde der erste von GAC unabhängig entwickelte Wasserstoffmotor erfolgreich gezündet. Dieses Ereignis markiert den Eintritt der GAC-Gruppe in das Zeitalter der kohlenstofffreien Emissionen.Der Technologiesprung zeigt aber auch, wie stark sich GAC MOTOR für neue Energien und eine neue Ära in der Automobilindustrie engagiert.Modernste hauseigene TechnologieDer kohlenstofffreie Motor wurde unabhängig entwickelt und basiert auf der Motorentechnologie der vierten Generation von GAC. Die GAC-Gruppe besitzt völlig unabhängige geistige Eigentumsrechte an dieser Technologie.Ausgehend von der Kerntechnologie des Wasserstoffmotors haben die GAC-Forschungszentren die Technologie mit mehreren Innovationen optimiert.Dazu gehören die neu entwickelte Brennkammer, die die Vermischung von Wasserstoff und Luft verbessert, sowie Verbesserungen am Wasserstoffversorgungssystem, die die Leistungsdichte erhöhen und das Risiko von Wasserstoffleckagen verringern.Der neue Motor verfügt außerdem über eine verbesserte Wärmeableitung, wodurch die Verbrennungsrisiken weiter minimiert werden. Durch die Verstärkung von Motorkolben, Kolbenringen und Pleuelstangen wurde die Wärmeableitung sowohl im Zylinderkopf als auch im Zylinderblock verbessert - eine scheinbar kleine Änderung, die jedoch eine erhebliche Verbesserung der Zuverlässigkeit und des Betriebs bewirkt. Der angestrebte Wärmewirkungsgrad dieses Motors wird voraussichtlich über 44 % liegen, was einem führenden nationalen Standard entspricht.Auf dem Weg in eine grünere Zukunft mit WasserstoffDer stabile Betrieb und die überragende Leistung des GAC-Wasserstoffmotors sind nur ein Beispiel für die vielen Wege, die GAC MOTOR auf dem Weg zur zukünftigen Fertigung beschreitet.Die F&E-Zentren der GAC werden die thermodynamische Kalibrierung und die mechanische Entwicklung des Wasserstoffmotors fortsetzen, mit dem Ziel, das gesamte Fahrzeug zu laden.GAC wird auch an der Förderung von Industrieketten für die Wasserstofferzeugung, -speicherung und -hydrierung mitarbeiten. Dies bedeutet, dass die vollständige Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Wasserkraft gefördert und die Sicherheit und Qualität der Wasserstoffspeicherung verbessert werden muss.Handwerkskunst bis ins DetailTechnologische Innovation und chinesische Handwerkskunst sind zwei der zentralen Markenwerte, die GAC MOTOR als Unternehmen auszeichnen.Kontinuierlich an der Motorentechnologie zu arbeiten und jeden Aspekt der Motorentechnologie und des Fahrerlebnisses zu verbessern - das ist es, was GAC MOTOR zu einem hochmodernen Automobilhersteller macht.Angesichts dieses aufregenden neuen Technologiesprungs kann man gespannt darauf sein, wie viel mehr GAC MOTOR noch tun wird, um die Mobilität von Kunden auf der ganzen Welt zu verbessern.Let's GO AND CHANGE.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1639832/GAC_MOTOR.jpgPressekontakt:YuChi+86-13502273642Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell