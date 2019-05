Unterföhring (ots) -Von der Finalbühne ins Tonstudio: The BossHoss veröffentlichen amFreitag, 3. Mai 2019, mit ihren #VoiceKids-Gewinnerinnen Mimi (15)und Josefin (13) aus Augsburg die erste gemeinsame Single "LittleHelp". Direkt nach dem Final-Sieg am Ostersonntag ging es für dasSchwesterduo mit ihren Coaches Alec Völkel und Sascha Vollmer für dieVocal-Aufnahmen in die The BossHoss-Studios. Das Making-of zumbrandneuen Song mit ersten Hörproben gibt es exklusiv auf dem "TheVoice Kids"-Youtube-Kanal. Die Coaches sind Fans der ersten Stundeihrer "Magic Sisters": "Wir sind wahnsinnig stolz darauf, was Mimiund Josy gesanglich abgeliefert haben", schwärmt Alec. "Die beidenverfügen nicht nur über krasse Stimmen und eine unglaublicheAusstrahlung, sondern harmonieren auch auf eine einzigartige Weisemiteinander. Im Studio waren die Sisters extrem professionell undnagelten in kürzester Zeit ihren Part aufs Band. Um ehrlich zu sein,schien es fast so, als täten sie seit Jahrzehnten nichts anderes!"Josefin ist begeistert: "Wir haben ein Featuring mit BossHoss - daskann nicht jeder behaupten!"The BossHoss mit Mimi & Josy am Freitag live in AugsburgDer Release der gemeinsamen Single bleibt am Freitag nicht daseinzige Highlight für das Quartett. In Augsburg heißt es am 3. Mai um14:30 Uhr auf dem Rathausplatz nämlich: "Welcome Home: Mimi & Josy".Gemeinsam mit den Cowboys feiern die Schwestern bei einem exklusivenKonzert in ihrer Heimatstadt den Release der gemeinsamen Single.Die neue Single "Little Help" von The BossHoss feat. Mimi & Josy gibtes ab Freitag, 3. Mai, auf allen bekannten Musikplattformen.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell