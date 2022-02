Das erste Voice NFT der Welt war in 10 Minuten ausverkauft!

San Francisco (ots/PRNewswire) -Die weltweit erste Sprach-NFT, Voiceverse Origins, wurde am 29. Januar mit 8.888 NFTs gestartet und war in weniger als 10 Minuten nach dem öffentlichen Verkauf ausverkauft - ein äußerst seltenes Ereignis für NFT-Sammlungen, die auf der Ethereum-Blockchain gespeichert sind.Voiceverse wurde von 3 BAYC-Mitgliedern gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, im Bereich der NFTs Pionierarbeit zu leisten und die nächste Generation von NFTs mit hohem Eigennutzen zu entwickeln, die es den Inhabern ermöglichen, sich im Metaverse Gehör zu verschaffen. Mit Voice NFTs können Personen ihre Profilbild-NFTs (PFP) jetzt mit ihrer Stimme anpassen und so eine weitere Dimension der Personalisierung und Pseudonymität hinzufügen.Die Inhaber können:1) Verwenden Sie die Stimmen in Metaversen, von Spielen bis zu Videoanrufen und mehr.2) Erstellen Sie eine Voice NFT ihrer eigenen Stimme oder, mit ausdrücklicher Genehmigung, der Stimme ihrer Angehörigen.3) Mischen Sie verschiedene Sprach-NFTs, um eine neue Sprach-NFT zu kreieren.4) Fügen Sie ihren bestehenden PFP NFTs Stimmen hinzu und geben Sie ihnen so ein ganz neues Leben.Voiceverse wird von LOVO betrieben, dem Mutterunternehmen mit Sitz in San Francisco und Seoul, das auf eine lange Erfolgsgeschichte im Bereich der KI-Sprachsynthese zurückblicken kann. Als ein mit Risikokapital finanziertes Startup-Unternehmen, das Partnerschaften mit prominenten Synchronsprechern unterhält, hat Voiceverse die NFT-Szene mit erheblichem Schwung betreten. Zu den Partnern gehören Synchronsprecher wie Charlet Chung, Andy Milonakis und Jonny Cruz.Nach einer Woche Vorverkaufszeit war Voiceverse Origins innerhalb von 10 Minuten ausverkauft und hat sich in allen Kategorien auf OpenSea durchgesetzt. Auch in Bezug auf das Verkaufsvolumen (nach Anzahl) war es stets unter den Top 10. Mit seinem Hintergrund in den Bereichen KI und Sprachsynthese will Voiceverse die Branche aufrütteln und einen Trend zu NFTs der zweiten Generation auslösen.Voiceverse NFT OpenSea: https://opensea.io/collection/voiceverse-origins-nft (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3431053-1&h=3724222605&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3431053-1%26h%3D2571582400%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fopensea.io%252Fcollection%252Fvoiceverse-origins-nft%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fopensea.io%252Fcollection%252Fvoiceverse-origins-nft&a=https%3A%2F%2Fopensea.io%2Fcollection%2Fvoiceverse-origins-nft)Kontakt:Tom Lee,tom@lovo.aiVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1738391/Voiceverse_NFT.mp4 Video - https://mma.prnewswire.com/media/1738392/Voiceverse_NFT.mp4Original-Content von: LOVO; Voiceverse, übermittelt durch news aktuell