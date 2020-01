Das erste Tennis-Highlight des Jahres: Sky berichtet insgesamt rund 120 Stunden live von der Premiere des ATP Cups

Unterföhring (ots) -- Sky berichtet ab der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2./3.Januar) bis Sonntag, 12. Januar täglich live und in Deutschlandexklusiv von der Premiere des neuen Tennis-Teamwettbewerbs inAustralien- Sky zeigt alle Matches der deutschen und der österreichischenMannschaft, alle Matches der K.o.-Phase sowie die weiterenBegegnungen der Gruppenphase in der Konferenz- Der Auftakt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0.00 Uhrmit der Konferenz, das erste Gruppenspiel von Deutschland gegenGastgeber Australien am Freitagmorgen ab 8.30 Uhr- Sky Experte Patrik Kühnen und Stefan Hempel, Sascha Roos undMarkus Götz kommentieren- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabeiseinAb dieser Saison steht zum Start des Tennisjahres direkt der erste Höhepunkt aufdem Programm. Im neu geschaffenen ATP Cup, der 2020 zum ersten Mal ausgetragenwird, kämpfen die besten Tennisprofis der Welt in Australien nicht nur um denTitel für die Mannschaft ihres Landes, sondern auch um die erstenWeltranglistenpunkte der neuen Saison und insgesamt knapp 14 Millionen EuroPreisgeld.Sky überträgt den ATP Cup live und exklusiv im deutschen Fernsehen und berichtetab der Nacht von Donnerstag auf Freitag täglich vom in Brisbane, Perth undSydney ausgetragenen Mannschaftswettbewerb, insgesamt rund 120 Stunden live. Skyzeigt alle Matches der deutschen und der österreichischen Mannschaft, alleMatches der K.o.-Phase sowie die weiteren Begegnungen der Gruppenphase in derKonferenz.Begleitet werden die Live-Übertragungen von Sky Experte Patrick Kühnen, der ander der Seite der Kommentatoren Stefan Hempel, Sascha Roos und Markus Götz dieMatches analysieren wird. Im Einsatz ist das Kommentatoren-Team bei allenSpielen der deutschen und österreichischen Mannschaft sowie während derK.o.-Phase jeweils bei der besten Begegnung des Tages.Zunächst spielen die 24 Teams in sechs Vierergruppen gegeneinander. ProBegegnung werden jeweils zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen. Nach dersechstägigen Gruppenphase qualifizieren sich die sechs Gruppensieger sowie diebeiden besten Gruppenzweiten für die viertägige K.o.-Phase in Sydney. Das Finaleder neuen Auftaktveranstaltung des Tennisjahres wird am Sonntag, 12. Januarausgetragen.Deutschland wird in der Gruppenphase zunächst auf Australien, Griechenland undKanada treffen und mit den Topspielern Alexander Zverev und Jan-Lennard Struffsowie dem Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies an den Start gehen. Los geht esfür das deutsche Team, das von Boris Becker betreut wird, am Freitagmorgen um8.30 Uhr gegen Gastgeber Australien.Neben den täglichen Live-Übertragungen zeigt Sky Sport News HD Highlights desTurniers im Free-TV.Die besten Turniere der ATP Tour und Wimbledon live nur bei SkyBis 2023 berichtet Sky im deutschen Fernsehen live und exklusiv von den größtenTurnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in London überträgt Sky auchalle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 -insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich wird Sky ab diesem Jahr vonausgewählten Turnieren der ATP 250 berichten und überträgt wie gewohnt im Julidas Grand-Slam-Turnier in Wimbledon knapp 350 Stunden live und exklusiv. Dasgrößte Tennisturnier der Welt wird bis einschließlich 2022 nur bei Sky zu sehensein.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinSämtliche Tennis-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des SkySport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TVauch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oder unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Tennisfans, die nochkeine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei den Live-Übertragungendabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen,Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Sowohl mit dem Supersport Ticket als auch mit dem neuen Sport Ticket sehenKunden alle Tennis-Übertragungen live.Der ATP Cup live bei Sky Sport:Freitag, 3.1.:0.00 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1 HD8.30 Uhr: Deutschland - Australien (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live aufSky Sport 1 HD14.30 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1 HDSamstag, 4.1.:0.00 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1 HD7.30 Uhr: Österreich - Kroatien (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf SkySport 1 HD13.30 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1 HDSonntag, 5.1.:0.00 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1 HD8.30 Uhr: Deutschland - Griechenland (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) liveauf Sky Sport 1 HD14.30 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1 HDMontag, 6.1.:0.00 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1 HD7.30 Uhr: Österreich - Argentinien (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live aufSky Sport 1 HD13.30 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1 HDDienstag, 7.1.:0.00 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1 HD1.00 Uhr: Deutschland - Kanada (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf SkySport 1 HD7.00 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 8.1.:0.00 Uhr: Österreich - Polen (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf SkySport 1 HD6.00 Uhr: die Konferenz live auf Sky Sport 1 HDDonnerstag, 9.1.:0.00 Uhr: Viertelfinale 1 (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport1 HD7.30 Uhr: Viertelfinale 2 (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport1 HDFreitag, 10.1.:0.00 Uhr: Viertelfinale 3 (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport1 HD7.30 Uhr: Viertelfinale 4 (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport1 HDSamstag, 11.1.:1.00 Uhr: Halbfinale 1 (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport 2HD8.30 Uhr: Halbfinale 2 (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport 2HDSonntag, 12.1.:8.30 Uhr: Finale (Einzel 1, Einzel 2 und das Doppel) live auf Sky Sport 2 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4482365OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell