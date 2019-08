Das erste Qingdao Gipfeltreffen multinationaler Konzerne startet im Oktober

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Das Qingdao Gipfeltreffenmultinationaler Konzerne ("das Gipfeltreffen"), eine neue Plattformin Anlehnung an die Öffnung Chinas, wird vom 19. bis 20. Oktober 2019im Qingdao International Convention Centre stattfinden. 188Führungskräfte internationaler Unternehmen aus 26 Ländern undRegionen haben bereits ihre Teilnahme am Gipfeltreffen bestätigt,darunter 49 Führungskräfte von Fortune Global 500-Unternehmen.Das vom Handelsministerium der VRC und der StadtverwaltungShandong ausgerichtete Gipfeltreffen wird jährlich am dritten Samstagund Sonntag im Oktober in Qingdao, die Hauptstadt der ProvinzShandong, stattfinden.Das Gipfeltreffen umschließt verschiedene Veranstaltungen, wie z.B. Klausurtagungen, Parallelforen, Ausstellungen multinationalerUnternehmen, Aktivitäten von Ehrenstädten, industrielle Roadshows undBegleitausstellungen. Darüber hinaus werden die Qingdao Declarationof Multinational Corporation Leaders (etwa: Quingdao-Deklarationmultinationaler Unternehmensführer) und der MultinationalCorporations Investment Report in China for 40 Years (etwa:Anlagebericht multinationaler Unternehmen in China für 40 Jahre)veröffentlicht. Das Handelsministerium wird ebenfalls eineKlausurtagung mit teilnehmenden multinationalen Unternehmen zurRegulierung und Implementierung des Gesetzes über ausländischeInvestitionen halten.Als Gastgeber wird die Stadt Qingdao im Rahmen verschiedenerVeranstaltungen ihr Industriepotenzial sowie ihr Handels- undInvestitionsumfeld zeigen. Dies umschließt Städte-Roadshows,Abendempfänge, Haier-Foren und Stadtbesuche für teilnehmendeUnternehmen, um Entwicklungsstrategien und potenzielleKooperationsprojekte zu bewerben.Der anstehende Dauergipfel wird ein multinationalesForschungszentrum als Gipfelrat einrichten, um ein System derZusammenarbeit mit multinationalen Konzernen undUnternehmensverbänden einzuführen. Das Komitee wird ein globalesNetzwerk aufbauen, um neue Wege zu ebnen undKooperationsmöglichkeiten für teilnehmende Unternehmen zu schaffen.Informationen zu QingdaoQingdao, die größte Stadt der chinesischen Provinz Shandong, isteines der Wirtschaftszentren entlang des Ostchinesischen Meeres. DieStadt, die über 12 Millionen Einwohner hat, pflegt Partnerschaftenmit 216 Ländern und Regionen und über 2100 internationalenOrganisationen. Sie zeichnet sich durch starke Innovationskraft inBereichen wie Meerestechnologie, Anlagenmanagement undMarken-Inkubation aus.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/964654/QINGDAO_Goverment_Multinationals_Summit.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/964656/QINGDAO_Goverment_Multinationals_Summit.jpgPressekontakt:Guanghui Zhou+86-133-8639-0007296701855@qq.comOriginal-Content von: Qingdao Government, übermittelt durch news aktuell