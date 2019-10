Die erste Präsentation des Feuerwehr- und Rettungsgeschäfts von CIMC-TianDa auf der Internationalen Brandschutzmesse erregte mit ihrer Champion-Stärke Aufmerksamkeit

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die CIMC-TianDa HoldingsCompany Limited ("CIMC-TianDa", Börsencode: 0445.HK) nahm zusammenmit ihren Tochtergesellschaften Sichuan Chuanxiao, Allied Best,Shanghai Jindun, Shenyang Jietong, CIMC Anfang und nun derBeteiligungsgesellschaft Albert Ziegler an der 18. ChinaInternational Fire Protection Equipment Technology Conference &Exposition ("International Fire Protection Exposition") teil und zogmit ihrer erstklassigen und umfassenden Lösung für dieBrandbekämpfung die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich.Nach Angaben des Veranstalters wurde die Ausstellung vomMinisterium für Notfallmanagement und vom Handelsministeriumgenehmigt und hauptsächlich von der China Fire Protection Associationorganisiert. Diese Ausstellung war seit ihrer ersten Veranstaltung imJahr 1986 die größte internationale Brandschutzmesse in Chinahinsichtlich der Anzahl der teilnehmenden Länder (Regionen) undUnternehmen, des Ausmaßes, des Einflusses sowie des technologischenNiveaus.Auf der größten Brandschutzmesse der Welt wurde mit einemumfassenden Produktprogramm "Champion-Stärke" vorgestelltCIMC-TianDa präsentierte auf dieser Messe auf der größten Indoor-und Outdoor-Ausstellungsfläche von 4.228 Quadratmetern einumfangreiches Angebot an Löschfahrzeugen seiner vierTochtergesellschaften und führte intensive Gespräche mit weltweitenFachleuten und Kunden zu verschiedenen Themen wie Produktleistung,Produktionstechnologie und After-Sales-Service. Die umfassenden undumfassenden Brandschutzlösungen und das globale Kundendienstnetz vonCIMC-TianDa wurden zum Mittelpunkt der Ausstellung und waren bei denglobalen Kunden hoch geschätzt.Eine der teilnehmenden Marken von CIMC-TianDa ist die AlbertZiegler GmbH, eine Marke für Löschfahrzeuge mit mehr als 127 JahrenGeschichte, deren Produkte in mehr als 100 Länder und Regionenweltweit verkauft werden. Sie hat den größten Marktanteil inDeutschland und weckte mit ihren zentralen technischen Vorteilen undihrem einzigartigen Design das Interesse zahlreicher Kunden in derAusstellung. Sichuan Chuanxiao hat eine mehr als 50-jährigeGeschichte und verzeichnete kontinuierlich den größten Jahresumsatzim Inland unter seinen Mitbewerbern. Allied Best hat auch einennationalen Wettbewerbsvorteil und einen guten Ruf in verschiedenenBereichen der Feuerlöschausrüstung.Shanghai Jindun produziert in erster Linie hochwertigeSpezial-Löschfahrzeuge und hat über 90 nationale Projekte zurIndustrialisierung von High-Tech-Produkten erhalten. Die zentralenProdukte, zu denen antichemische Sterilisationslastwagen undmultifunktionale Chemie-Inspektionsfahrzeuge gehören, nahmen erstmalsan der Ausstellung teil und erlangten durch ihre weltweit führendeProduktleistung internationale Aufmerksamkeit. Shenyang Jietong istder Vorreiter des chinesischen Hubrettungsfahrzeugs mit einemMarktanteil von über 50 % im Inland. CIMC Anfang bietet denFeuerwehren des Landes umfassende modulare Gesamtlösungen fürFeuerwachen.Derzeit beschleunigt China den Bau intelligenterFeuerlöschsysteme. Intelligente Feuerlöschausrüstungen und eineumfassende Abdeckung des Feuerwehrnetzes gehören dabei zu denGrundanforderungen zur Verbesserung der Brandsicherheit im Land. Zudiesem Zweck hat CIMC in den letzten Jahren seine Vorteile im Bereichdes modularen Containerbaus und der Feuerlöschanlagen aktiv ausgebautund CIMC Anfang gegründet, wobei der Schwerpunkt auf dem Bau vonmodularen Feuerwachen liegt, die an den schnellen Bau vonFeuerlöschanschlüssen angepasst sind. Derzeit hat CIMC-TianDa einenhohen Grad an Intelligenz und Digitalisierung von Feuerwehrproduktenerreicht. Die selbst entwickelte intelligente Internet-of-Things(IoT)-Plattform wurde erfolgreich gestartet. Feuerwehren undUnternehmen können Big Data nutzen, um wertvolle Informationenvollständig zu analysieren und zu sortieren, um damit einintelligentes Management von Löschfahrzeugen zu realisieren.Zheng Zuhua, CEO von CIMC-TianDa, kommentierte: "Der ersteGesamtauftritt von CIMC-TianDa und seinen Tochtergesellschaften aufder Internationalen Brandschutzmesse hat für CIMC-TianDa eine großeBedeutung. Zunächst gilt es, eine Grundversorgung in der gesamtenNation zu erreichen, da sich jede Tochtergesellschaft im Nordosten,Osten und Südwesten Chinas befindet. Zweitens hatten die auf derAusstellung präsentierten Produkte die weltweit beste Technologie undVerarbeitung. Außerdem waren internationale Kunden, die überumfassende Kenntnisse über die nationalen und internationalenFeuerwehrindustrien verfügten, tief beeindruckt. Diese Faktorenspiegelten nicht nur das hohe Niveau der Stärke derCIMC-Feuerlöschunternehmen wider, sondern ließen die Welt auch dieMacht der chinesischen Feuerlöschindustrie spüren."Das Feuerwehr- und Rettungsgeschäft von CIMC-TianDa hat es sichzum Ziel gesetzt, "Weltmeister" zu werden"Auf der weltgrößten Brandschutzmesse hat CIMC-TianDa seineLeistungen in der Feuerlöschindustrie im Laufe der Jahre unter Beweisgestellt. Dies ist ein wichtiger Schritt für CIMC-TianDa, um dieNummer 1 der globalen Industrie zu werden. Seit dem Eintritt in dieBranche ist es das Ziel von CIMC-TianDa, Champion in der globalenFeuerlöschindustrie zu werden", so Zheng Zuhua.Im Jahr 2013 erwarb CIMC erfolgreich die deutsche TraditionsmarkeAlbert Ziegler GmbH, um in die Feuerwehr- und Rettungsbrancheeinzusteigen. Seitdem hat die Albert Ziegler GmbH mit Unterstützungder CIMC-Gruppe ihren Weltmarkt ausgebaut und sich zur bekanntestenMarke Chinas im Bereich hochwertiger importierter Löschfahrzeugeentwickelt. Die Albert Ziegler GmbH hat in kurzer Zeit von zwei bisdrei Jahren Verluste in Gewinne umgewandelt und kontinuierlich guteGewinne erzielt. Die gelungene Übernahme und der erfolgreiche Betriebder Albert Ziegler GmbH haben das Tor von der Flughafenausrüstung zurstädtischen Rettungsgeräteindustrie geöffnet.Im Jahr 2015 nutzte CIMC 40 % der Anteile an der Albert ZieglerGmbH, um 30 % der Anteile an der China Fire Safety Enterprise GroupLimited (ehemals 0445.HK, nachstehend "CFE" genannt) zu erwerben unddas Feuerlösch- und Rettungsgeschäft als Hauptgeschäft vonCIMC-TianDa gezielt zu positionieren. Im Jahr 2018 hat CIMC seineAssets in Flughafenanlagen in umgekehrter Richtung in CFE eingebrachtund wurde zum Mehrheitsaktionär des Unternehmens, das dann in"CIMC-TianDa" umbenannt wurde. CFE war eines der frühestenbörsennotierten Feuerwehrunternehmen, seine Marken Sichuan Chuanxiaound Allied Best sind beide bekannt, und dies markierte dieschrittweise Umsetzung des strategischen Konzepts der CIMC Feuerwehr-und Rettungsunternehmen.In der Zwischenzeit hat CIMC-TianDa die Übernahme von ShanghaiJindun und Shenyang Jietong im April bzw. Juni 2019 abgeschlossen.Nach diesen beiden Akquisitionen bildeten Shanghai Jindun, ShenyangJietong und Sichuan Chuanxiao eine vollständige Gruppe von Regionenim Südwesten, Südosten und Nordosten und realisierten damit imWesentlichen die geografische Abdeckung des gesamten Landes. Damitist CIMC ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung eines globalenChampions in der Feuerwehrindustrie gelungen.Die fortschreitende Urbanisierung wird den globalen Marktplatz derFeuerwehr weiter ausbauenLaut den neuesten Daten des National Bureau of Statisticserreichte die Urbanisierungsrate der ständigen Bewohner Chinas Ende2018 59,58 %, aber es besteht immer noch ein großer Unterschied zurUrbanisierungsrate von 80 % in den entwickelten Ländern. Wirdangenommen, dass Chinas Urbanisierungsrate 80 % erreichen wird, istder Entwicklungsraum immer noch riesig.Viele Experten sagten, dass der Brandschutz sehr wichtig ist, daer eng mit dem Leben und Eigentum der Menschen verbunden ist. Seitlangem legt China großen Wert auf den Brandschutz. DieUrbanisierungsrate wächst weiter, was höhere Anforderungen an dieFähigkeit des Landes stellt, die präventiven und reaktiven Maßnahmenbei Katastrophen umfassend zu verbessern. Die lokalen Regierungenunterstützen die Feuerwehrindustrie daher stärker. Darüber hinaus hatdie fortschreitende Urbanisierung auch zu einem deutlichen Anstiegder Nachfrage nach Neu- und Ersatzfahrzeugen und -ausrüstungen inpetrochemischen Betrieben sowie Dörfern und Städten geführt.Im Hinblick auf den chinesischen Feuerlöschmarkt besteht nach wievor ein Mangel an Löschfahrzeugen mit rund 21.000 Einheiten und einemMarktwert von 21 Mrd. RMB. Die Lücke muss gemäß dem nationalen Planin den kommenden Jahren geschlossen werden. Darüber hinausbeschleunigt sich die Urbanisierung, was neue Anforderungen anFeuerwehrfahrzeuge und zugehörige Ausrüstungen stellt. Es wirderwartet, dass die Nachfrage nach Löschfahrzeugen bis zu 75.000 bis80.000 Einheiten mit einem Wert von 7,5-8 Milliarden RMB erreichenwird.Was den Weltmarkt betrifft, so lag der Gesamtabsatz vonLöschfahrzeugen nach unvollständigen Statistiken der relevantenInstitutionen bei 21.000 Einheiten, was 2018 etwa 323 bis 35Milliarden RMB entsprach. Die Länder und Regionen mit den größtenEinkäufen sind die Vereinigten Staaten, Deutschland, Saudi-Arabien,China und Österreich, und die größten Einzelmärkte sind dieVereinigten Staaten, China und Deutschland. Zwei Drittel derbestehenden Löschfahrzeuge in Nordamerika sind seit mehr als 10Jahren im Einsatz, und es wird erwartet, dass das potenzielleErsatzmarktvolumen 8 Milliarden RMB übersteigen wird. Die im Laufeder Jahre aufgelaufenen kommunalen Investitionen in Deutschlandkönnen in den kommenden Jahren zu einer Beschleunigung derMarktnachfrage führen."Während sich der Urbanisierungsprozess weiter beschleunigt, wirdder Marktplatz der globalen Feuerlöschindustrie weiter ausgebaut, waseine gute Marktgrundlage für den Weg von CIMC-TianDa zum Weltmeisterschafft", so Zheng Zuhua.Beschleunigen der Ressourcenintegration und Erstellen einerRoadmap für den BranchenchampiomDer Zwischenbericht 2019 von CIMC-TianDa zeigte, dass sich sowohlder Umsatz als auch der Reingewinn des Feuerlösch- undRettungsgeschäfts in der ersten Jahreshälfte 2019 verdoppelt haben,und sein Marktumsatz hat in China den ersten Platz, weltweit denfünften Platz belegt. Es wird angenommen, dass angesichts desanhaltend erfolgreichen Feuerwehrmarktes im In- und Ausland dieZukunftsaussichten des Feuerlösch- und Rettungsgeschäfts vonCIMC-TianDa vielversprechend sind.Zheng Zuhua sagte auf der Expo, dass CIMC-TianDa durch eine Reihevon strategischen Layouts und Integrationen über mehr als 10Produktionsstandorte auf der ganzen Welt und ein globales Vertriebs-und Servicenetz verfügt, wodurch die Wettbewerbslandschaft derheimischen Feuerwehrindustrie verändert wurde. Dies wurde durch denAufbau einer großen, flächendeckende Produktpalette und einerwettbewerbsfähigen Feuerwehrgruppe erzielt, die eine solide Grundlagefür das Erreichen der globalen Meisterschaft in der Feuerwehrbranchegeschaffen hat."Weltmeister zu werden, wird ein wichtiger Meilenstein imFeuerwehrgeschäft von CIMC-TianDa sein. Wir haben daher denFeuerwehrbereich gegründet, um das strategische Layout und dieRessourcenintegration weiter zu stärken", fügte Zheng hinzu. "Darüberhinaus haben alle Brandbekämpfungsmarken unter CIMC-TianDa ihreeigenen Vorteile und ihre eigene Marktbasis. Nach der Integration indas gesamte Betriebsmanagementsystem von CIMC-TianDa werden die vierTochtergesellschaften Synergien in den Bereichen Beschaffung,Vertrieb, Produkttechnologie, F&E und After-Sales-Servicerealisieren. Die Gesamtkoordination wird die allgemeineWettbewerbsfähigkeit weiter verbessern und dazu beitragen, dasstrategische Ziel unseres Feuerlöschgeschäfts zu erreichen."zhongkun.deng@cimc.com (file:///Users/carly.nuttall/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/618O9OJU/zhongkun.deng@cimc.com)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1014974/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1014973/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1014975/3.jpgPressekontakt:Zhongkun Deng+86-755-2680-2725Original-Content von: CIMC, übermittelt durch news aktuell