Die erste PRO TREK Smartwatch von CASIO mit Herzfrequenzmesser

Norderstedt (ots) - CASIO stellt heute die neueste Smartwatch derPRO TREK Smart-Serie vor. Die neue WSD-F21HR ist die optimaleSmartwatch für effizientes und effektives Fitnesstraining sowie fürBergsteigen und Trekking. Der Herzfrequenzmesser eignet sichhervorragend für das Tempomanagement beim Laufen, Geländelauf undRadfahren.Dank GPS-Technologie und herunterladbarer Offline-Kartenermöglicht die Smartwatch-Serie von PRO TREK dem Nutzer, seinenaktuellen Standort problemlos am Handgelenk zu prüfen, auch imGelände ohne Handy-Empfang. Neben tragbarer Kartentechnologie zurOrientierung bietet die WSD-F21HR einen Herzfrequenzmesser, um denPuls kontinuierlich zu überwachen.Die integrierte Sport-App "Aktivität" wurde um die Kategorien"Laufen" und "Geländelauf" ergänzt, in denen Messdaten in Echtzeiterfasst und dargestellt werden. Der Benutzer kann die angezeigtenDaten im Display individuell anpassen, indem er drei unterschiedlicheInformationen wie z.B. Herzfrequenz, Tempo und Distanz auswählt undsich auf der Uhr wiedergeben lässt. Auf diese Weise können bis zuvier Displayvarianten erstellt werden, zwischen denen der Nutzerwährend der Aktivität mühelos wechseln kann, um die gewünschtenInformationen anzeigen zu lassen.Darüber hinaus ist die Uhr mit dem neuen "Puls"-Zifferblattausgestattet. Mithilfe des Beschleunigungsmessers wechselt dieWSD-F21HR automatisch zum Bildschirm der Herzfrequenzüberwachung,wenn eine Bewegung erkannt wird. Die Herzfrequenzinformationen werdenin fünf Herzfrequenzzonen ausgedrückt, sodass der Benutzer dieseDaten auf einen Blick sehen kann. Durch Einstellen der maximalenHerzfrequenz und dem Ruhepuls, können die aktuellen Fitness- undTrainingsergebnisse in fünf Stufen farblich angezeigt werden. Je nachZielsetzung und Intensität des Trainings kann auf dem Display überdie farbigen Herzfrequenzzonen der Puls überprüft werden. Diesermöglicht dem Benutzer zu ermitteln, ob er sich innerhalb seinerpersönlichen optimalen Herzfrequenz bewegt.Auf der WSD-F21HR läuft das Betriebssystem Wear OS by Google undsomit hat der Benutzer Zugriff auf den Google Play Store. Über diesenkönnen zahlreiche Apps wie z.B.: die Trekking-App "ViewRanger", dieFahrrad-App "BIKEMAP", die Lauf-App "STRAVA" und viele weitere Appsauf die Uhr geladen werden.Design für Outdoor-SportDie WSD-F21HR kombiniert ein klares Design mit Langlebigkeit undFlexibilität. Konzipiert für den Outdoor Bereich bietet dieSmartwatch nicht nur eine sportliche Optik, sondern erfüllt außerdemden US-Militärstandard in Sachen Robustheit. Ein Urethanband bringtoptimalen Tragekomfort ans Handgelenk. Die Uhr ist bis zu 5 barwasserdicht. Die Outdoor-Smartwatch ist in den Farben Rot und Schwarzerhältlich.Bildmaterial: WSD-F21HR: https://we.tl/t-0NjtUcO5b8Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter:https://bit.ly/2MrHS2BPressekontakt:Corinna Fromm Communicationcasio@corinnafromm.deTelefon: +49 (0)89 / 55 05 20 50Original-Content von: CASIO Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell