Alexander von Humboldt war einer der bedeutendsten deutschenEntdecker. Erst vor Kurzem rückte auch sein frühes Verständnis vonökologischen Zusammenhängen in den Fokus der Forschung. Anlässlichseines 250. Geburtstags unternimmt die "Terra X"-Dokumentation"Humboldt und die Neuentdeckung der Natur" am Sonntag, 5. Mai 2019,19.30 Uhr im ZDF, eine Reise um die Welt. Historikerin Andrea Wulfbesucht Orte, die Humboldts neues Naturverständnis prägten. ARTEzeigt die Dokumentation am Samstag, 27. April 2019, 21.45 Uhr; abMittwoch, 1. Mai 2019, 9.00 Uhr, steht sie in der ZDFmediathek zurVerfügung.Seine Messungen und Beobachtungen konnte Humboldt nicht mit dergängigen Vorstellung in Übereinstimmung bringen, die Welt sei vonGott allein zu dem Zweck geschaffen, dem Menschen nützlich zu sein.Humboldt war vielmehr davon überzeugt, dass in der Natur "alles mitallem" zusammenhängt und auch der Mensch keine Sonderstellungeinnimmt. Diese Idee war damals revolutionär und prägt bis heute dasmoderne Naturverständnis.In Spielszenen mit dem Schauspieler Timmi Trinks in der Rolle desjungen Humboldt können die Zuschauer unter anderem die legendäreFahrt auf dem Orinoco oder den Aufstieg in die eisigen Höhen desChimborazo miterleben.