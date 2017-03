Das erste Masters des Jahres: Die BNP Paribas Open in Indian Wells ab Donnerstag live nur bei Sky

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Unterföhring (ots) -- Das erste Saisonturnier der ATP World Tour Masters 1000 abDonnerstag täglich live bei Sky- Das Finale am Sonntag, 19.3. ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD- Unter anderem mit Murray, Djokovic, Federer, Nadal, Thiem,Kohlschreiber, den Zverev-Brüdern und fünf weiteren deutschenProfis- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket tages-, wochen- odermonatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Turnierenlive dabei sein- Highlights des Turniers am Montag ab 20.30 Uhr frei empfangbarauf Sky Sport News HD8. März 2017 - Es ist der erste Höhepunkt des Tennisjahres 2017auf Sky Sport: Die BNP Paribas Open in Indian Wells sind das größteTurnier nach den vier Grand-Slam-Turnieren und werden ihremSpitznamen als das "fünfte Grand Slam des Jahres" auch in diesem Jahrwieder mehr als gerecht. Mit Ausnahme von zwei Profis sind alle derTop 30 der Weltrangliste in Kalifornien dabei.Allein de Turniersieger der jüngsten Vergangenheit machen denStellenwert des ersten Masters des Jahres deutlich: In zwölf dervergangenen 13 Auflagen hieß der Sieger am Ende Novak Djokovic (fünfTitel), Roger Federer (vier Titel) oder Rafael Nadal (drei Titel).Rekordsieger Novak Djokovic ist zugleich der Titelverteidiger, derdas Turnier in den vergangenen drei Jahren gewinnen konnte.Neben den drei Seriensiegern in Indian Wells, gehen unter anderemder Weltranglistenerste Andy Murray, Stan Wawrinka, Marin Cilic, derÖsterreicher Dominic Thieme sowie zahlreiche deutsche Profis an denStart. Als gesetzte Spieler greifen Philipp Kohlschreiber sowie dieBrüder Alexander und Mischa Zverev erst in der 2. Runde in dasGeschehen ein. Außerdem sind Jan-Lennard Struff und Dustin Brown mitvon der Partie und Tobias Kamke und Peter Gojowczyk kämpfen noch umdie Qualifikation fürs Hauptfeld.Und noch ein weiterer Deutscher ist mit dabei: Tommy Haas feiertin Indian Wells sein Debüt als Turnierdirektor. Der 38-jährigeHamburger bekommt in Kalifornien einen ersten Vorgeschmack auf dieKarriere nach seiner aktiven Zeit. Sky berichtet ab Donnerstagtäglich live und exklusiv aus Indian Wells. Als Kommentatoren sindMarcel Meinert, der auch das das Finale am Sonntag, 19. Märzkommentieren wird, sowie Paul Häuser und Adrian Grosser im Einsatz.Die Highlights des Turniers in Indian Wells sind am Montag, 20.März von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport NewsHD zu sehen.Das Beste von der ATP World Tour live nur bei Sky Seit dieserSaison berichtet Sky von den größten Turnieren der ATP Tour über alleVerbreitungswege live und exklusiv im deutschen und österreichischenFernsehen. Neben den ATP World Tour Finals in London überträgt Sky imRahmen der Vereinbarung die neun Turniere der ATP World Tour Masters1000 sowie die meisten der ATP World Tour 500 live. Alle Turnieresind im Sky Sport Paket beinhaltet. Allein in diesem Jahr bedeutetdas über 1000 Stunden Live-Berichterstattung von der ATP World Tour.Einschließlich Wimbledon wird Sky 2017 in 21 Kalenderwochen täglichexklusives Live-Tennis übertragen. Hinzu kommen noch die dreiGrand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris und New York sowie weitereTurniere auf den Sky Partnersendern Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HDund Eurosport360HD.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabei sein Mit Sky Ticket (skyticket.de) könnenauch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblenTages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alleInhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen,Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Neben denTennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alleweiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-BundesligaPakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die PNB Paribas Open in Indian Wells live bei Sky und Sky Go sowieohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars: Donnerstag, 9.3. ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD Freitag,10.3. ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD Samstag, 11.3. ab 20.00 Uhr aufSky Sport 1 HD Sonntag, 12.3. ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD Montag,13.3. ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD Dienstag, 14.3. ab 19.00 Uhrauf Sky Sport 2 HD Mittwoch, 15.3. ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDDonnerstag, 16.3., die Viertelfinals 1 und 2 ab 21.00 Uhr auf SkySport 2 HD Freitag, 17.3., die Viertelfinals 3 und 4 ab 20.00 Uhr aufSky Sport 1 HD Samstag, 18.3., das Halbfinale sowie das Doppel-Finaleab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD Sonntag, 19.3., das Finale ab 21.00Uhr auf Sky Sport 1 HDMontag, 20.3. die Highlights aus Indian Wells ab 20.30 Uhr auf SkySport News HDÜber Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. 