"Das erste Mal...Europa!" (ZDF) / Premiere der Reportagereise ab 9. April bei KiKA

Erfurt (ots) - Zwölf Wochen lang reisen die NachwuchsreporterLouisa (18) und Philipp (19) quer durch Europa, um zwölf Länder derEuropäischen Union kennenzulernen. Dabei zeigen sie eine sehrpersönliche Perspektive ihrer Erlebnisse, immer authentisch undselten um einen frechen Spruch verlegen. "Das erste Mal... Europa!"(ZDF) zeigt KiKA ab 9. April von Montag bis Donnerstag um 20:10 Uhr.Start der Reise ist im Norden der EU, in Finnland. Dort erlebendie beiden, was es bedeutet, ganz alleine auf einer einsamen Insel zuwohnen. Weiter geht's über Lettland, Polen, Österreich nach Rumänien.Hier wandeln sie auf den Spuren Draculas und erfahren, wie das Lebender Roma-Kinder Viktorasch, Eva und Maria ist. In Griechenlanderzählt der 16-jährige Antoni, wie schwer es ist, als junger Menscheinen Job zu bekommen.Immer wieder reflektieren Louisa und Philipp das Erlebte undsetzen sich mit den Herausforderungen anderer Menschen in der EUauseinander. Mit ihrer unverkrampften, ehrlichen und jungen Artbekommen die Nachwuchsreporter Einblicke in Themen, die anderenvielleicht verwehrt bleiben. Beispielsweise wenn ihnen in Italien derelfjährige Matti zeigt, wie sehr das Haus seiner Familie durch einErdbeben zerstört wurde. Louisa und Philipp hören aber nicht nur zu,sondern probieren auch viel aus. Zum Beispiel in Spanien: Dort übendie beiden in Andalusien für eine Flamenco-Aufführung, in Frankreichnimmt Philipp an einer Modenschau teil und in Irland versteigern diebeiden Schafe. Nach ihrer Reise kehren Louisa und Philipp zurück nachDeutschland und zeigen ihre Heimat - wo und wie sie selbst leben.Bei "Das erste Mal ... Europa!" geht es um Wissen und Spaß - vonLouisa und Philipp so vermittelt, dass die Zuschauer die Vielfalt derMitgliedsländer der Europäischen Union auf eine unterhaltsame Art undWeise kennenlernen und besser verstehen.Parallel zur Ausstrahlung im TV gibt es ein umfassendes Angebotbei zdftivi.de. Produziert wird die Reportagereise von E&U TV Film-und Fernsehproduktion im Auftrag des ZDF. VerantwortlicheRedakteurinnen im ZDF sind Constanze Knöchel und Gordian Baur, dieLeitung der Sendung hat Eva Radlicki.Weitere Informationen sowie Bilder und Texte finden Sie in derKiKA-Presselounge auf kika-presse.de. In der Rubrik "Presse Plus"finden registrierte Nutzer eine ganze Folge zur Ansicht.