Der erste Keep Fighting Award geht an Vanessa Low (FOTO)

Gland (ots) -Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und FIA Präsident Jean Todtadeln die Wohltätigkeits-Initiative von Michael Schumachers FamilieVanessa Low ist die erste Preisträgerin des Keep Fighting Award,der erstmals am 30. Januar im Rahmen von Europas größtemSportbusiness Kongress, dem SPOBIS, in Düsseldorf verliehen wird. DieParalympics-Goldmedaillengewinnerin von Rio wurde von der Familie dessiebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher alsPreisträgerin bestimmt, weil sie "auf beeindruckende Weise die Werteverkörpert und auch vermittelt, die dieser Preis fördern möchte:niemals aufgeben und trotz schwerer Rückschläge positiv die Zukunftgestalten", so Sabine Kehm im Namen der Familie Schumacher.Der Keep Fighting Award ist die erste Aktion der Keep FightingInitiative, die kürzlich von der Familie Schumacher zu wohltätigenZwecken ins Leben gerufen wurde. Inspiriert wird die globaleInitiative vom Formel-1-Rekordweltmeister, der für seine kämpferischeEinstellung während seiner gesamten Karriere weltweit bewundert undseit seinem Unfall Ende 2013 von seinen Anhängern mit großerAnteilnahme unterstützt wird. "Michaels Familie möchte mit dieserInitiative einen Teil der positiven Energie, die sie von seinenwunderbaren Fans erhält, mit Hilfe einer Reihe von karitativenProjekten zurückgeben", so Kehm.Vanessa Low aus Ratzeburg verlor im Alter von 15 Jahren bei einemUnfall beide Beine, beeindruckte aber von Anfang an durch ihreEinstellung, ihren Kampfeswillen und die Offenheit, mit der sie ihrenSchicksalsschlag überwand und ihre Haltung vertritt. Bei denParalympics in Rio 2016 glänzte sie - nachdem sie auch sportlicheRückschläge gemeistert hatte - durch Weltrekord im Weitsprung undeine persönliche Bestleistung im 100-Meter-Lauf, die ihr dieSilbermedaille einbrachte. Die deutsche Behindertensportlerin desJahres 2016, die derzeit in Australien lebt, freut sich darauf, dieWerte der Keep Fighting Initiative aktiv zu unterstützen: "Ichbewundere die Familie Schumacher für ihren mutigen Schritt. Ich stehekomplett hinter den Werten, die dieser Preis vertritt, und ich helfesehr gerne dabei, sie zu verbreiten. Natürlich war ich zunächst sehrüberrascht und bin jetzt sehr stolz, dass ich ausgewählt wurde undmöchte mich dafür bedanken."Vanessa Low wird den Keep Fighting Award aus den Händen von JeanTodt, dem Präsidenten des Automobilsport-Weltverbands FIA und einemlangjährigen Freund der Familie Schumacher, erhalten. Die Laudatiohält der amtierende Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, in den Jahren2010 bis 2012 Schumachers Teamkollege beim Mercedes AMG PetronasF1-Team.Dank der Unterstützung der Award-Partner Mercedes-Benz, SPOBIS undSPOAC ist der erste Keep Fighting Award mit insgesamt 75'000 Eurodotiert; 25'000 Euro davon in Form eines Stipendiums an derrenommierten "SPOAC - Sports Business Academy by WHU".Hintergrund Keep Fighting Award: Der Keep Fighting Award möchteMenschen auszeichnen, die andere dank einer beispielhaftenEinstellung und persönlicher Exzellenz inspirieren und somitgegebenenfalls zum Nach- oder Umdenken anregen. Er wird inregelmäßigen Abständen verliehen werden; angedacht ist ein jährlicherRhythmus. Für den diesjährigen ersten Keep Fighting Award hat dieFamilie Schumacher die Auswahl der Preisträgerin getroffen; künftigsoll es ein Auswahl-Gremium geben.Die Trophäe ist auf Wunsch Corinna Schumachers in Form einer Kraftsymbolisierenden Pagode aus Materialien gebaut, die den fünfElementen der chinesischen Lehre entsprechen: Holz, Feuer, Erde,Metall und Wasser. Basaltstein steht für die Kraft, Veränderungen imLeben umzusetzen, stärkt die Persönlichkeit und den Mut und schenktSelbstvertrauen. Der Jaspis beschert innere Ruhe und fördert Ausdauersowie Willenskraft. Der harmonisierende Bergkristall sorgt fürKlarheit und Vitalität und ist zugleich einer der wichtigstenSchutzsteine vor dunklen Energien. Kupfer steht für Ausdauer undEntscheidungskraft.Hintergrund SPOAC: Die SPOAC ist eine der international führendenWeiterbildungseinrichtungen im Sportbusiness und bietet Angebote für"High Potentials" aus dem Sportbusiness und angrenzendenWirtschaftsbereichen auf höchstem Niveau. Das Keep Fighting AwardStipendium kann für die Teilnahme am "General Management Program inSports Business" eingesetzt werden und umfasst neben der Teilnahme anden neun Weiterbildungsmodulen auch umfassende Maßnahmen zurpersönlichen Karriereförderung.Hintergrund Keep Fighting Initiative: Kurz vor Weihnachten 2016lanciert, ist die gemeinnützige Keep Fighting Initiative zunächst ausdem Wunsch heraus entstanden, den Menschen, die die Familie vonFormel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher nach seinem Unfall imDezember 2013 noch immer so viel Anteilnahme und positive Energieschenken, etwas zurückzugeben. Die Keep Fighting Initiativeorientiert sich dabei an der Einstellung, für die Michael SchumachersFans ihn immer bewunderten: immer weiterkämpfen, nie aufgeben, auchan die kleinste Chance glauben. Durch verschiedene Aktivitäten möchtedie Keep Fighting Initiative die Haltung der Fans von MichaelSchumacher honorieren und zugleich wohltätig aktiv sein.Die Keep Fighting Initiative bedankt sich bei ihren PartnernDeutsche Vermögensberatung (DVAG) und Agence France-Presse (AFP).www.keepfighting.msfacebook: @keepfightinginstagram: @keepfightingtwitter: @keepfightingyoutube: @keepfightingLivestream der Keep Fighting Award-Übergabe am 30. Januar ab ca.17:50 Uhr: http://ots.de/luUpXP