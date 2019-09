Das erste Holzhotel der Alpen

Seiser Alm (ots) - Ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit wird 18 Jahre altDas Seiser Alm Hotel Urthaler war bei seiner Eröffnung im Jahr 2002 das ersteHolzhotel der Alpen. Bis heute hat es nichts an Eleganz und Stil eingebüßt. ImGegenteil: Es zeigt, dass sich nachhaltiges Bauen lohnt.Das 5*-Hotel wurde vor 20 Jahren geplant und 2002 eröffnet. Der Slogan "designedby nature" ist Programm: Die Wände, Boden und Decken der Hotelzimmer und Suitensind fast komplett aus unbehandeltem Holz."Meine Eltern wollten ein Holzhotel mit viel Stil und Understatement, jenseitsvon Alpenkitsch. Das Urthaler, wie Sie es heute hier sehen, ist zeitlos. Nein,es ist modern wie nie zuvor! Wir wussten schon immer, dass es der richtige Wegist, im Einklang mit der Natur zu leben, zu arbeiten und auch zu bauen. Obwohluns viele belächelt haben", erzählt Barbara Urthaler vom exklusiven5-Sterne-Haus.Das Urthaler ist Natur pur: Auf chemische Stoffe haben die Planer ganz bewusstverzichtet. Keine Anstriche oder Lacke, kein Leim und keine Metallnägel. Diemassiven Holzwände sind mit Holzdübel verbunden.Holz 100Das Fünf-Sterne-Haus ist nach dem so genannten Holz 100-Standard erbaut. Dabeihandelt es sich um eine Bauweise, die auf altem Wissen und Handwerk fußt. AlsBaustoff dient ausschließlich "Mondholz"- geerntet zum genau richtigenZeitpunkt. Dadurch ist es so widerstandsfähig, dass es keiner Behandlung durchchemische Lacke oder Anstriche bedarf. Auch heute noch - 18 Jahre nach derEröffnung - duften die Zimmer nach Lärchen- und Fichtenholz. Diese Reduktion aufausschließlich natürliche Materialien sorgt für ein einzigartiges Raumklima, dassich positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirkt. "Unsere Familie hat dieEntscheidung nie bereut, ein chemiefreies Holzhotel zu bauen. Und wir würden esimmer wieder tun", zieht Barbara Urthaler nach 20 Jahren Bilanz.Die Seiser Alm HotelsDie Bauweise allein ist jedoch nicht für den Erfolg des Urthalersverantwortlich. Mit Blick auf die Dolomiten liegt das Hotel Seiser Alm Urthaler- designed by nature mitten auf der größten Hochalm Europas und ist im Winterperfekter Ausgangspunkt für Skifahrer und Langläufer, im Sommer für Bergsteigerund Wanderer. Ein Highlight ist neben der außergewöhnlichen Lage direkt anLoipen und Wanderwegen der Wellnessbereich "Antermoia" auf zwei Etagen mit einemPanorama-Hallenbad mit Freibecken, Sauna, Dampfbädern und Ruheräumen zumEntspannen. Hinter dem Haus erstreckt sich ein Garten mit Teichen, Wiesen, einemAlpenmeditationsgarten und einem Kneippparcours.Die Küche bietet feinste regionale und internationale Speisen auf hohem Niveau,Weinfreunde finden so manche Rarität im Weinkeller "Ciulé".Zum Urthaler gehört das 3-Sterne-Hotel Seiser Alm Plaza, ein Sporthotel mitgemütlichem Südtiroler Charme mit Saunabereich.Hotel- und Reservierungskontakt:Fam. Urthaler | Compatsch 49, 39040 Seiser Alm - Südtirol - ItalienT +39 0471 727919 | F +39 0471 727820urthaler@seiseralm.com | www.seiseralm.comKontakt:Mag. (FH) Gabriele Oberhauser | Tivoli Office, Olympiastraße 17/6 | A-6020 InnsbruckM. +43 650 801 88 11 | T. +43 512 361 888 801oberhauser@oberhauser-consulting.at |www.oberhauser-consulting.atOriginal-Content von: OBERHAUSER CONSULTING GmbH, übermittelt durch news aktuell