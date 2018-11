Der erste GBA-Gipfel der Wirtschaftsführer möchte eine Plattform für den Austausch für in diesem Gebiet ansässige chinesische Unternehmer mit Geschäften in Übersee aufbauen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der von der Shenzhen OverseasChinese International Association (SOCIA), der Friends of Hong KongAssociation und der Macao-Shenzhen Economic and Cultural PromotionAssociation gemeinsam veranstaltete erste Guangdong-Hong Kong-MacaoGreater Bay Area (GBA) Overseas Chinese Cooperation Summit und dieEröffnungsfeier des siebten Überwachungsausschusses der SOCIA wurdenam 3. November 2018 in Shenzhen abgehalten, mit dem Ziel, einePlattform für den Austausch für chinesische Unternehmer mitGeschäften in Übersee, die in der GBA oder deren Umgebung ansässigsind, aufzubauen. Die Teilnahme von chinesischen Unternehmern mitGeschäften in Übersee, deren gemeinsame Vermögenswerte knapp 10Billionen Yuan (ca. 1,4 Billionen US-Dollar) betragen, hat eine tiefeund praktische Bedeutung für das Anheben des Wachstums der GBA aufeine neue Ebene, da die Unternehmer Kapital, Technologie, Talent,soziale Verbindungen, internationale Perspektiven und moderneManagementkonzepte in das Gebiet bringen werden. ChinesischeOrganisationen aus den zwei Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macaosowie neun Städten auf dem chinesischen Festland, Guangzhou,Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen undZhaoqing, versammelten sich erstmalig zur Teilnahme an derEröffnungsfeier für die Förderung der Zusammenarbeit von lokalansässigen chinesischen Unternehmern mit Geschäften in Übersee. DieFeier war der Beginn einer Reihe von Kollaborationen der Unternehmer.Die GBA ist eine Städtegemeinschaft von Weltklasse, die von derchinesischen Regierung aufgebaut wurde, ein Gebiet, das eine führendeRolle im globalen wirtschaftlichen Wettbewerb spielen kann, und eineder vier größten urbanisierten Gebiete um eine Bucht oder einvergleichbares Gewässer herum, ähnlich wie die Gebiete um den Hafenvon New York, die Bucht von San Francisco oder die Bucht von Tokio.Die 56.000 Quadratkilometer große Städtegemeinschaft, die aus denzwei chinesischen Sonderverwaltungszonen und den neun Städten auf demchinesischen Festland, die bereits oben erwähnt wurden, besteht, hateine Bevölkerung von 66 Millionen. Die GBA steht mit ihremBruttoinlandsprodukt zurzeit an 11. Stelle weltweit, gleichauf mitSüdkorea, und ist eine der dynamischsten Wirtschaftsräume in China.Die Eröffnungsfeier des siebten Überwachungsausschusses der SOCIAbrachte ein neues Ehrenpräsidium zusammen, bestehend aus beinahe 100Mitgliedern der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischenVolkes (PKKCV) und renommierten Unternehmern, u. a. Chi Keung Lau,Vorsitzender der Heung Kong Group, Xu Rongmao, Vorsitzender derShimao Group, Yeung Kwok Kwong, Vorsitzender der Country GardenHoldings, Wang Shi, Gründer von Vanke und Zhang Jindong, Vorsitzenderder Suning Commerce Group. Mei Hing Chak, Mitglied der PKKCV undPräsidentin der Heung Kong Group, übernahm formell diePräsidentschaft der SOCIA, als siebte Person in dieser Position."Die chinesischen Unternehmer mit Geschäften in Übersee, diegänzlich am Aufbau der GBA teilgenommen haben, werden diese Plattformfür den Austausch nutzen, um die Kooperation untereinander in vielenBereichen zu stärken", sagte Frau Mei Hing Chak auf dem Gipfel. "Sieplanen ebenfalls, ihre innovativen Markenstrategien zuimplementieren, indem sie herausragende Hightech-Unternehmenanvisieren und ihre Vorteile in Ressourcen, Erfahrung und sozialenVerbindungen nutzen, um zur integrierten wirtschaftlichen Entwicklungder GBA beizutragen und der sich vertiefenden Reform- undÖffnungspolitik der Nation intellektuelle Unterstützung zu bieten."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/780307/Shenzhen_Overseas_Chinese_Inter.jpgPressekontakt:Fang Yanhua+86-13760758692Original-Content von: Shenzhen Overseas Chinese International Association(SOCIA), übermittelt durch news aktuell