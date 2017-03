Das erste Führungsbuch für Unternehmer und Selbständige im Mittelstand (FOTO)

Bad Krozingen (ots) -Das neue Buch "DEIN WILLE GESCHEHE - Führung für Unternehmer. DerWeg zu Selbstbestimmung und Freiheit" liefert auf 520 Seiten einOrdnungssystem für das Thema Führung, welches so auf dem Markt fürUnternehmer einzigartig ist.Bücher über Unternehmens- und Mitarbeiterführung gibt es wie Sandam Meer. In der Regel aber beschreiben sie "nur" die Methoden vonManagern. "Dein Wille geschehe", der neue Titel von Stefan Merath,ist das erste und einzige Führungsbuch speziell für Unternehmer!Warum ist das überhaupt von Bedeutung? Anders als Unternehmer sindManager eher Projektleiter, die im Führungssystem des Unternehmersarbeiten müssen. Unternehmer arbeiten dagegen am Unternehmen und amFührungssystem. Für Merath ist Unternehmersein kein Job, sondernvielmehr eine Lebensform! Geschrieben aus der Sicht eines Praktikers,der bereits zahllose Inhaber kleiner und mittelständischer Betriebeerfolgreich beraten und begleitet hat, zeigt der Autor desBestsellers "Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer", wie dieUmsetzung dieses Gedankens in die Praxis erfolgreich gelingt.Stefan Merath erzählt in seinem dritten Roman die spannendeGeschichte eines Unternehmers, der während einer Krise in seinemUnternehmen einen Unternehmercoach aufsucht. Dieser zeigt ihm, dasser sein Unternehmen und seine Mitarbeiter erst dann führen kann, wenner sich bewusst wird, dass er Unternehmer und nicht Manager ist, undsich selbst zu führen weiß.In Dein Wille geschehe erweist sich Merath einmal mehr alsSpitzencoach für Unternehmer. Er integriert die Essenz seinerlangjährigen Erfahrung in eine beispielhafte Geschichte, die zumErarbeiten eigener Lösungen inspiriert. Sie erfahren, an welcherStelle ihrer Persönlichkeit Unternehmer wie ansetzen müssen, umoptimale Führungsergebnisse zu erzielen. Oder wie sie es schaffen,dass alle Teammitglieder von allein in dieselbe Richtung laufen."Dein Wille geschehe" betrachtet das Thema Führung aus einerganzheitlichen Perspektive und liefert ein Ordnungssystem, in dassich alle anderen Führungstheorien einordnen lassen.Buchinformation:520 Seiten, gebundenISBN 978-3-86936-751-4EUR 34,90 (D) | EUR 35,90 (A)GABAL Verlag, Offenbach 2017Stefan Merath:Stefan Merath ist der bekannteste Unternehmercoach Deutschlands.Der Autor des Bestsellers "Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer" istselbst seit 1997 als Inhaber tätig und wurde mit dem Strategiepreis2009 ausgezeichnet. Seine Kunden gewannen bei TOP JOB und Great Placeto Work und gehören so zu den besten Arbeitgebern Deutschlands.www.unternehmercoach.comPressekontakt:Jean Sebastian EsserUnternehmercoach GmbHIm unteren Stollen 679189 Bad KrozingenTelefon: +49-7633-809052-20E-Mail: j.s.esser@unternehmercoach.comOriginal-Content von: Unternehmercoach GmbH, übermittelt durch news aktuell