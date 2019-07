Die erste Europäische Champions League im Cricket erreicht Millionen Menschen in über 100 Ländern

München (ots) - Die ECL19 wird vom 29. bis 31. Juli zum ersten Malim renommierten La Manga Club ausgetragen. Die nationalen Meister ausDänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden,Rumänien, Russland und Spanien Krone des kontinentaleuropäischenCricket-Königs.Englands Sieg in letzter Sekunde sorgte für einen unglaublichenHöhepunkt der Cricket Weltmeisterschaft 2019. Wenn heute die EuropeanCricket League in Spanien beginnt, wird es einen ähnlich Einfluss aufdie zahlreichen Fans der Traditionssportart weltweit haben.Die ECL 19 besteht aus Meisterteams aus Dreux (Frankreich),Rotterdam (Niederlande), Svanholm (Dänemark), Bremen (Deutschland),St. Petersburg (Russland), Brescia (Italien) und Cluj (Rumänien). DieSpieler kommen aus 18 verschiedenen Ländern. Und das nicht nur austraditionellen Cricket-Hochburgen, sondern es sind auch vieletalentierte Cricketer mit Flüchtlingshintergrund, die nach Europafliehen mussten. Diese potenziellen zukünftigen Stars könnten einenatemberaubenden Durchbruch in diesem aufregenden, neuen Turniererzielen."Es hat noch nie eine solche europaweite Liga gegeben, und es istunser Wunsch, die ECL zum Flaggschiff des Wettbewerbs inKontinentaleuropa zu machen. Das Team hinter der Liga verfügt überumfangreiche Erfahrung in der Organisation und Promotion solcherVeranstaltungen bei einem globalen Publikum, und wir können es kaumerwarten, anzufangen" sagte Daniel Weston, Gründer der ECL.Das Interesse an dem Wettbewerb ist groß. Alle Spiele werden inEuropa, Asien, Nordamerika und Australasien wird in Ländern wieGroßbritannien, Australien, Indien, dem Nahen Osten, den VereinigtenArabischen Emiraten, Frankreich, Deutschland, der Türkei, Spanien,den USA, Kanada und der Karibik live übertragen - über eineKombination von Rundfunk-, Digital- und Social-Media-Kanälen,einschließlich des neu gestarteten European Cricket Network.Die Mannschaften sind in zwei Vierergruppen aufgeteilt. Die beidenBesten von jeder Gruppe treffen im Halbfinale aufeinander. Der großeHöhepunkt, das Finale findet am Mittwoch Abend statt. Dann wird sichherausstellen, wer die erste Champions League im Cricket für sichentscheiden und die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen kann.Pressekontakt:La Manga, Spain - Contact: Benedict Mirow - press@ecl.cricketPlease contact us for live-feed, pictures and video footage.Original-Content von: European Cricket League AG, übermittelt durch news aktuell