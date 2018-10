Der erste Eindruck zählt - perfekte Namensschilder für den optimalen Messeauftritt

Ahrensburg (ots) - Namensschilder sind bei vielen Ausstellernunverzichtbar für die Außendarstellung - der Premiumanbieterbadgepoint® gibt die wichtigsten TippsEin durchdachter Messeauftritt ist für jedes Unternehmen mitumfassender Planung und hohen Kosten verbunden. Dementsprechend sinddie Erwartungen hoch: Der eigene Messestand sowie die Mitarbeiter vorOrt sollen die Unternehmensbotschaft und die eigenen Produktebestmöglich präsentieren. Besucher von Messen erinnern sich besser anUnternehmen und die Gesprächsinhalte, wenn sie sich an den Namen desGesprächspartners erinnern können. "Ein professionelles Namensschildmit Unternehmenslogo und gut lesbarem Namen unterstützt nicht nur dieErinnerung, sondern erhöht insbesondere die Kompetenzwerte desUnternehmens", bestätigt Wolfgang Blindow, Geschäftsführer derbadgepoint® GmbH.Um das volle Potenzial professioneller Namensschilderauszuschöpfen, gibt der Trendsetter badgepoint® folgende Tipps:Unterstützung der Corporate IdentityEntscheidend ist ein Schild, das zum Unternehmen passt und dessenIdentität unterstützt. Ist eher eine technische Anmutungerforderlich, welche die Präzision und Technologie der Produkteunterstreicht? Oder sind Service und Sympathie entscheidend undsollen durch entsprechende Formen und Farben vermittelt werden? Fürdie perfekte Umsetzung des Markenbilds bietet badgepoint® seinenKunden eine Vielzahl verfügbarer Materialien, Größen und Formen an.Angepasst an das eigene Markenbild können beispielsweise hochwertigeAluminium- oder Acrylglas-Kombinationen in der passenden Formausgewählt werden. Die Experten von badgepoint® bieten hierzuumfassende Beratung an.Auf den perfekten Sitz kommt es anEin gutes Namensschild ist vergleichbar mit einemmaßgeschneiderten Kleidungsstück. Es sitzt an der richtigen Stelle,verrutscht nicht und verdreht sich nicht, so dass der Name immer gutlesbar ist. Ein wackelndes Namensschild mit schlechtem Sitz ist einStörfaktor im Gespräch und hinterlässt einen unsouveränen Eindruck.Mit der Magnetbefestigung smag® bietet badgepoint® ein patentiertesSystem, das den professionellen Messeauftritt garantiert.Mitarbeiter sollen das Namensschild gerne tragenEin Namensschild mit hohem Tragekomfort und kleidungsschonenderBefestigung ist ideal. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen aufder Messe häufig hochwertige Kostüme bzw. Anzüge, die sie meistensprivat bezahlen. Auch in diesem Hinblick ist das patentiertebadgepoint® Magnetsystem die perfekte Lösung. Die Magnetbefestigungsmag® schont die kostbare Kleidung der Mitarbeiter. Löcher durchNadeln oder Klemmen gehören der Vergangenheit an. Das sieht nicht nurprofessioneller aus, sondern motiviert auch die Mitarbeiter.Abschließend bekräftigt badgepoint®-Geschäftsführer Wolfgang Blindowdie bekannte Wahrheit: "Für den ersten Eindruck gibt es keine zweiteChance. Und genau darum muss ein Namensschild perfekt sein."Über die badgepoint® GmbHSeit der Firmengründung 1999 produziert und entwickelt badgepoint®hochwertige Namensschilder und zählt weltweit zu den Marktführern inder Branche. Mit mehr als 2000 möglichen Ausführungen bietet dasmittelständische Unternehmen branchenorientierte und bedarfsgerechteLösungen für jeden Anspruch. Moderne Produktions- undDistributionsprozesse ermöglichen eine hohe Liefergeschwindigkeitdirekt zum Endkunden. Die zuverlässige Abwicklung sowohl vonKleinmengen als auch von Großaufträgen kann gleichermaßen garantiertwerden. In Ahrensburg bei Hamburg wird ausschließlich Qualität "Madein Germany" gefertigt.Pressekontakt:badgepoint® GmbHAn der Strusbek 50a-52a22926 AhrensburgTel.: +49 (0) 4102-8066-0Fax: +49 (0) 4102-8066-22E-Mail: info@badgepoint.comWebsite: www.badgepoint.comOriginal-Content von: badgepoint, übermittelt durch news aktuell