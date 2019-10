Die erste Dubai International VAPE EXPO findet im März 2020 statt

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Way Joy,der Organisator der Vape Expo, gab heute bekannt, dass die ersteDubai International VAPE EXPO ("EXPO") für den 18. bis 20. März 2020geplant ist und in der Festival Arena des InterContinental, AlBadiya, Dubai Festival City, stattfinden wird. Die EXPO wird am 18.und 19. März für Unternehmensgruppen und am 20. März für Verbraucherzugänglich sein.Mehr als 120 globale Marken, darunter SMOK, HANGSEN, INNOKIN,ASMODUS, IVG, JUST FOG, und lokale Vertriebspartner aus dem NahenOsten werden zur EXPO erwartet. Käufer, Aussteller und Fachleute derVaping-Branche sowie Einzelpersonen oder Gruppen, die sich für dieseBranche interessieren, sind zur Teilnahme an der EXPO eingeladen.Der Organisator der EXPO, Terry Hu, der auch der Organisator derersten VAPE EXPO in China ist, ist davon überzeugt, dass die VAE undandere Länder im Nahen Osten bald ein goldenes Zeitalter für dieVaping-Branche erleben werden, da eine Reihe von Standards, die vonder Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA)entwickelt wurden, ab Mitte April gelten, um die Verwendung vonE-Zigaretten in der Region zu legalisieren."Die neue Verordnung der ESMA bedeutet, dass Hersteller, Groß- undEinzelhändler nun Vaping-Produkte im Land verkaufen dürfen, solangesie die neuen Standards erfüllen", so Herr Hu. "Wir stellen zudemfest, dass die Menschen im Nahen Osten mehr Interesse am Vapingzeigen. Ich denke, es ist an der Zeit, diesen neuen Markt zuerschließen."In diesem Sinne zielt die EXPO darauf ab, den Verbrauchern imNahen Osten weltweit bekannte Marken von Vaping-Produkten und-Technologien vorzustellen, Brücken für weitere Marken zurErforschung und zum Verständnis dieses neuen Markts zu bauen und eineKommunikationsplattform für die Öffentlichkeit einzurichten, um mehrüber die Vaping-Branche zu erfahren.Daher wird während der EXPO im März 2020 ein VAPE-Gipfelstattfinden, um offene Diskussionen und Kommunikation zu fördern.Dieser Gipfel umfasst Keynote-Vorträge über öffentliche Sicherheitund Gesundheit, Produktentwicklung und Marktanalyse, Vorschriften undRichtlinien und die Einführung führender Marken. Fachleute, dieVorträge zu den oben genannten Themen halten möchten, können sichgerne an Herrn Hu wenden, um weitere Informationen zu erhalten.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.dbvape.comPressekontakt:Cecilia Wu+86 159 1434 2575Cecilia.wu@way-joy.com;Terry Hu+86 138 2370 1096Terry.hu@way-joy.comOriginal-Content von: Way Joy Vape Expo, übermittelt durch news aktuell