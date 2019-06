Die erste China-CEEC Expo feiert ihren Auftakt in Ningbo, China

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Die erste China-CEEC Expo &International Consumer Goods Fair sowie das 21. Zhejiang Investmentand Trade Symposium starteten am Samstag, gab das Handelsministeriumder Provinz Zhejiang bekannt.Von einer Flasche Rotwein bis hin zum technologischfortschrittlichsten Leichtflugzeug präsentiert die Messe zahlreicheCEEC-Produkte. Die Ausstellung, die nun im internationalen Rahmenstattfindet, schloss erstmals Griechenland in die ehemals "16+1"teilnehmenden Länder ein und wurde somit so einer"17+1"-Veranstaltung. Leonardo Constantine nahm als Vertreter fürGriechenland an der Ausstellung teil, um Wein und Olivenvorzustellen, die seiner Meinung nach eine perfekte Ergänzung fürChinas mögliches riesiges "Konsum-Upgrade" darstellen.Neben den 17 CEEC-Ländern beteiligten sich auch Deutschland,Frankreich, Österreich, Russland und Moldawien an der Messe undbrachten die Zahl der teilnehmenden Unternehmen auf 525. Im Vergleichdazu nahmen im Vorjahr nur 257 Unternehmen teil. Insgesamt fanden imRahmen der Veranstaltung elf Matchmaking-Treffen statt, bei denen 26inländische Einkaufsteams und über 3.000 Einkäufer während vieraufeinanderfolgender Tage um Deals und Kooperationsmöglichkeiten mitden Ausstellern bemüht waren.Links zu beigefügten Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=338028Pressekontakt:Frau WangTel: +86-10-63074558Original-Content von: Department of Commerce of Zhejiang Province, übermittelt durch news aktuell