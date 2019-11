Die erste Carsharing Plattform für Elektroautos, FUTURE.rent, erreicht wenige Wochen nach dem Start über 350 Mieter und mehr als 80 Vermieter mit eigenen Elektroautos

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Berlin (ots) - FUTURE.rent ist die erste Carsharing Plattform für Elektroautosund seit Oktober 2019 online. Die Beta Testphase wurde mit dem Start im Junijetzt erfolgreich beendet.Das in Berlin gegründete Start-up hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen vonElektromobilität zu begeistern und damit einen Beitrag zur Mobilitätswende zuleisten.Über die Plattform kann nun jeder in ganz Deutschland Elektroautos vonPrivatpersonen mieten. Neben günstigeren Preisen als bei gewerblichenVermietungen ist auch die direkte Kommunikation mit den Vermietern ein enormerVorteil. So erfährt man als Interessent aus erster Hand alles Wichtige rund umdas Thema Elektroauto und Elektromobilität. Besitzer eines Elektroautos könnenihr Fahrzeug vermieten und sich damit einen Teil der Unerhaltskosten wiederzurückholen.Das Unternehmen arbeitet mit einer der führenden Elektroautoversicherungen inDeutschland, der Itzehoer Versicherung, zusammen. Es wurde ein eigenes,tagesbasiertes Versicherungsprodukt entwickelt, welches man als Vermieterkostenlos hinzubuchen kann. Das Elektroauto ist somit bei einer Vermietungumfassend abgesichert.Robin Schmid, Gründer und Elektroauto Experte: "Mit FUTURE.rent gibt es jetzteine eigene Plattform zum Mieten und Vermieten von Elektroautos. Wir planenbereits weitere Produkte für die Plattform, um Elektromobilität weiter voran zubringen."Nach kurzer Zeit haben sich bereits mehr als 350 Mieter und 80 Vermieter auf derWebseite angemeldet. Die Registrierung und Nutzung der Plattform ist komplettkostenfrei. Lediglich bei einer Vermietung werden 10% vom Mietbetrag desVermieters als Servicegebühr einbehalten.Mehr Informationen gibt es hier: www.future.rentPressekontakt:Für weitere Informationen und/oder Rückfragen können Sie uns gernekontaktieren:FUTURE.rent UGKanzowstraße 16, 10439 BerlinHerr Oskar Germeroskar.germer@future.rent030 2000 5345Original-Content von: FUTURE.rent UG, übermittelt durch news aktuell