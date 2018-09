Der erste Blockchain-Fonds ist da – sollte man in ihn investieren?

Es sind Schlagzeilen, bei denen so manches Krypto-Herz höher schlagen dürfte. Der erste Blockchain-Fonds wurde unter dem Namen „Chainberry Equity“ ins Leben gerufen.

Mithilfe von Sparplänen und Einzelinvestitionen können Anleger nun also recht breit im Krypto-Bereich investiert sein. Aber sollte man das auch?

Eine spannende Frage, die nach einer Antwort direkt schreit.

Der Blick auf den Fonds

Um das herauszufinden, wollen wir zuerst einmal schauen, was der Fonds denn überhaupt macht. Nach Angaben des Handelsblatts, das im Gespräch mit einem der Verantwortlichen des Fonds gewesen ist, investiert der Fonds in Aktien (!) aus dem Krypto-Universum.

Bis zu 70 unterschiedliche Aktien von Blockchain-Unternehmen sollen maximal einen Platz in dem Fonds erhalten können. Derzeit sei man bereits in 32 Aktien investiert, bei denen es sich maßgeblich um etablierte Technologieunternehmen sowie Pionierunternehmen aus dem Blockchain-Segment handele.

Für verschiedene Anwendungsbereiche der Blockchain scheint der Fonds durchaus offen zu sein. So werden beispielsweise Autos, Schifffahrt und Rohstoffe thematisiert. Ein Kernmerkmal scheint jedoch das Motiv von „Maschinen bezahlen Maschinen“ zu sein.

Außerdem für alle Investoren interessant: Der von vier aktiven Fondsmanagern und Analysten gemanagte Fonds kostet 1,8 % Gebühren p. a. Dafür soll der Blockchain-Fonds jedoch den Tech-Markt um sage und schreibe 5 bis 10 % outperformen. Definitiv ein ambitioniertes Vorhaben.

Interessant für Foolishe Investoren?

Bleibt zu guter Letzt noch die Frage, ob man diesem neuen Krypto-Vehikel Aufmerksamkeit schenken sollte. Und um es an dieser Stelle zunächst kurz zu halten: Ja, könnte man durchaus.

Zwar bin ich nach wie vor kein Fan von Spekulationen mit gängigen Kryptowährungen, allerdings besitzt dieser Fonds keinen Fokus auf die fragwürdigen Zahlungsmittel, sondern legt ihn auf die zugrunde liegende Blockchain-Technologie.

Sofern du daher glaubst, dass die Blockchain in der Wirtschaftswelt eine Daseinsberechtigung hat und in Zukunft so manchen maschinellen (Bezahl-)Prozess revolutionieren könnte – jedoch nicht so recht weißt, welches Unternehmen hiervon in erster Linie profitieren wird, dann könnte der Fonds eine gute und breite Investitionsmöglichkeit für dich sein, um von den Möglichkeiten in diesem Markt zu profitieren.

Das Einzige, worauf man noch warten könnte, ist möglicherweise bald ein Blockchain-ETF, der etwas kostengünstiger in etwa das Gleiche anbieten wird. Für alle, die hierauf jedoch nicht warten oder spekulieren wollen, könnte dieser Fonds in Ermangelung weiterer Alternativen jedoch ein gangbarer Weg sein.