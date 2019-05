Das erstaunlichste Zitat aus dem Quartalsbericht von General Electric

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Wenn ein Unternehmen die Quartalserwartungen nicht erfüllt, kann man vom CEO in der Regel viele Ausreden und optimistische Ausblicke erwarten. Die Hervorhebung der ein oder zwei Kennzahlen, die weniger schlecht aussehen, ist eine altehrwürdige Tradition bei der Verkündung der Ergebnisse, ebenso wie die Sicherheitsdaten.

Wenn dagegen die Quartalsleistung besser ausfällt als erwartet, ist es natürliches Management-Verhalten, Anerkennung zu bekunden, über die Früchte der harten Arbeit des Managementteams zu sprechen oder Beweise dafür zu sehen, dass der Plan für die Trendwende funktioniert.

Sehr ungewöhnlich ist, dass ein CEO versucht, eine Leistung herunterzuspielen, die die Erwartungen übertrifft. Doch genau das tat der CEO von General Electric (WKN:851144), Larry Culp, am letzten Dienstag, in einem der erstaunlichsten Kommentare eines CEOs, die ich je gehört habe.

Hier erfährst du, was er sagte und warum es für die Investoren wichtig ist.

Eine angenehme Überraschung

Täusch dich nicht: Das Ergebnis von GE im ersten Quartal 2019 war ziemlich schlecht. Das unruhige Power-Segment, das durch ungünstige Marktentwicklungen beeinträchtigt wurde, brachte nur 81 Millionen US-Dollar Gewinn. Das sind erstaunliche 71 % weniger als im Vorjahr. Die Sparte erneuerbare Energien entwickelte sich noch schlechter und verzeichnete einen Quartalsverlust von 162 Millionen US-Dollar. Insgesamt gelang es GE, trotz der soliden Leistung der herausragenden Luftfahrt-Sparte, einen freien industriellen Cashflow von 1,2 Milliarden US-Dollar zu generieren. Das Gesamtergebnis lag bei 0,14 US-Dollar/Aktie.

Aber obwohl die Lage schlecht war, hatte die Börse Schlimmeres erwartet. Die Analysten hatten ein Ergebnis von nur etwa 0,09 US-Dollar pro Aktie prognostiziert, so dass der Quartalsbericht als gute Nachricht angesehen wurde, und die Aktien stiegen von ihrem Montagsschlusskurs um mehr als 10 %, bevor sie wieder nachgaben und um etwa 4,8 % höher schlossen.

Mach dir keine Hoffnungen.

Im Wesentlichen sagte Culp den Anlegern, dass die überraschende Performance in diesem Quartal im Grunde genommen ein Zufall sei:

Wir haben im März bei unserem Outlook Call gesagt, dass 2019 ein Jahr des Umbruchs für GE ist, da wir Entscheidungen und Investitionen vornehmen, die uns langfristig gut positionieren, aber kurzfristig Auswirkungen auf unsere finanzielle Performance haben werden, insbesondere unsere Cashflows. Obwohl wir im ersten Quartal einige Fortschritte gemacht und insbesondere bei den freien Cashflows aus Industrieanlagen unsere eigenen Erwartungen übertroffen haben, ist das vor allem auf den Zeitpunkt bestimmter Aufträge und Zahlungseingänge zurückzuführen, die wir im Laufe des Jahres erst später erwartet haben.

Sie wissen so gut wie ich, dass ein Quartal ein Datenpunkt und kein Trend ist. Unsere vor einem Monat veröffentlichte Prognose bleibt unverändert. Es ist Anfang des Jahres und dies ist ein Quartal im Kontext einer mehrjährigen Transformation. Insgesamt sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, unsere Erwartungen für das Gesamtjahr zu erfüllen, die wir letzten Monat während des Outlook Calls dargelegt haben. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass unsere Finanzergebnisse für 2020 und 2021 deutlich besser sein werden.



Mit anderen Worten, erwartet das nicht jedes Quartal, Leute!

Bizarr!

Dass Culp mit der kalten Dusche angefangen hat, ist deswegen so erstaunlich, weil er später in der Telefonkonferenz gestand, dass er selbst einige ermutigende Anzeichen gesehen hatte. „Wir hatten ein höheres Ergebnis als erwartet und konnten einige Verbesserungen in der Ausführung feststellen“, gab er zu. „Aber es ist noch früh in der Entwicklung.“ fügte er hinzu.

Noch später sagte er: „In unseren Betriebsbewertungen, in unseren Werkshallen und auf unseren Baustellen sehe ich viele Verbesserungsmöglichkeiten und lasse mich von den ersten Anzeichen von Fortschritten ermutigen“. Moment mal: Ist er optimistisch oder nicht?

Ich muss Culp jedoch dankbar sein, dass er mir ein wenig von meiner Arbeit abgenommen hat. Normalerweise müssen wir die Investoren daran erinnern, dass ein einzelnes Quartal nicht unbedingt ein Indikator für langfristige Ergebnisse und dass ein einzelner Datenpunkt kein Trend ist. Normalerweise wird ein CEO eine positive Sicht der Dinge vertreten. Culp selbst hat das in der Vergangenheit getan. Sehen wir uns als Beispiel an, wie unterschiedlich seine Eröffnungsbemerkungen bei der Verkündung der Ergebnisse des letzten Quartals (Q4 2018) klangen:

Ich bin heute hier, weil ich an GE glaube. Es gibt kein Unternehmen auf der Welt, das mit seiner globalen Reichweite und Marke, seinem Talent und seinen langfristigen Kundenbeziehungen auf Augenhöhe mit GE wäre. Wir verfügen über führende Technologien in wichtigen Infrastrukturmärkten mit hohen Eintrittsbarrieren und starken Aftermarket-Möglichkeiten. Wir sind bereit, mit einer globalen installierten Basis von fast 70.000 Triebwerken, mehr als 70 – 7.000 Gasturbinen und Flugzeugen, mehr als 40.000 Onshore-Windturbinen und mehr als 4 Millionen Gesundheitssystemen wiederkehrende Umsätze zu erzielen. Kurz gesagt, GE ist wichtig. Wir haben klare Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Leistung identifiziert und arbeiten daran, diese anzupacken.

Wir haben das richtige Portfolio an Strategien und ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen in der Lage ist, profitable Marktanteile zu gewinnen und langfristig Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.



Warum sollte er diesen Optimismus plötzlich bremsen?

Was vorher kam

Culp übernahm den CEO-Job vom ehemaligen CEO John Flannery, der nur etwa ein Jahr im Amt war, nachdem er den bisherigen CEO Jeff Immelt abgelöst hatte. Während der Amtszeit von Flannery wurde sehr deutlich, dass Immelt der Welt ein übermäßig rosiges Bild von der Position von GE präsentiert hatte. Einige beschrieben es als eine „Kultur des Vertrauens“. Andere sprachen von einem Unter-den-Teppich-Kehren von Problemen.

Nehmen wir zum Beispiel die Prognosen von Immelt für 2018: bereinigtes Ergebnis: 2 US-Dollar pro Aktie. Flannery korrigierte diese später auf eine Bandbreite von 1 bis 1,07 US-Dollar pro Aktie. Der tatsächliche Gewinn für 2018 betrug nur 0,65 US-Dollar pro Aktie.

Darunter hatte die Glaubwürdigkeit von GE stark gelitten. Culp trat dem Vorstand bei, nachdem diese anfänglichen Prognosen für 2018 gemacht und dann neu formuliert wurden. Er begreift, dass die Ära der „Kultur des Vertrauens“ vorbei ist. Er gibt sich nun extra Mühe, um sicherzustellen, dass das Unternehmen unter seiner Führung als transparent und ehrlich erscheint. Wenn das bedeutet, die Erwartungen zu senken, ist er bereit, es zu tun.

Was es für die Investoren bedeutet

Für die Investoren stecken sowohl gute als auch schlechte Nachrichten in Culps Kommentaren. Die gute Nachricht ist, dass Culp bereit scheint, kurzfristige Kursgewinne zugunsten von Ehrlichkeit und Transparenz über die aktuelle Situation von GE zu opfern. Die schlechte Nachricht ist, dass die aktuelle Situation von GE nicht rosig ist. Wenn das erste Quartal die Erwartungen übertroffen hat, sich aber die Erwartungen für das Gesamtjahr nicht geändert haben, bedeutet dies, dass die anderen drei Quartale des Jahres 2019 voraussichtlich enttäuschend sein werden.

Das sollte die Investoren nicht überraschen, die von Culp und CFO Jamie Miller wiederholt darauf hingewiesen wurden, dass 2019 ein „Reset-Jahr“ ist und die Trendwende erst 2020 … oder 2021 ernsthaft beginnen wird. Nehmen wir Culp beim Wort: Die Q1-Performance von GE hat an diesem Zeitplan nichts geändert.

