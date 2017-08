Köln (ots) - Die preisgekrönte Highland-Saga ist zurück! VOXschickt seine Zuschauer mit der epischen Serien-Adaption "Outlander"jetzt wieder auf Zeitreise und zeigt, wie sich die dramatischeLiebesgeschichte zwischen Claire Randall (Golden-Globe-NomineeCaitriona Balfe) und Jamie Fraser (Sam Heughan) weiterentwickelt. Abdem 20. September um 22:10 Uhr erwartet die Zuschauer noch einmal diezweite Staffel "Outlander" in Doppelfolgen bei VOX. Unmittelbar imAnschluss geht es dann ab dem 8. November mit der heißersehntendritten Staffel der Ausnahmeserie weiter. Dann können sich die Fansimmer mittwochs um 20:15 Uhr auf dreizehn neue Episoden "Outlander"in Doppelfolgen als Free-TV-Premiere bei VOX freuen. Am 10.9. feiertStaffel 3 der Highland-Saga in den USA Premiere.Das passiert in Staffel 2 (ab dem 20.09. um 22:10 Uhr inDoppelfolgen bei VOX): In der zweiten Staffel "Outlander" verschlägtes die schöne Britin Claire Randall und den schottischenFreiheitskämpfer Jamie Fraser ins Paris des 18. Jahrhunderts. Sieverlassen die rauen Highlands, um am königlichen Hof hochrangigeVerbündete zu finden. Denn ihr Ziel ist es, die Schlacht von Cullodenzu verhindern. Gerüstet mit dem Wissen um das, was in der Zukunftliegt, riskieren die beiden alles, um den zum Scheitern verurteiltenAufstand der Highlander und die Auslöschung des schottischen Lebens,wie sie es kennen, zu verhindern.Darum geht es in Staffel 3 (ab dem 8.11. um 20:15 Uhr inDoppelfolgen als Free-TV-Premiere bei VOX): Mit einem dramatischenCliffhanger ging Staffel 2 von "Outlander" zu Ende: Jamies undClaires Versuch, die Schlacht von Culloden zu verhindern, scheiterte.Um ihr ungeborenes Kind zu schützen, musste Claire schweren Herzensdie Reise zurück ins 20. Jahrhundert antreten und so die Liebe ihresLebens hinter sich lassen. Zurück bei ihrem ersten Ehemann FrankRandall warten in der dritten Staffel jedoch neue Probleme aufClaire. Denn nachdem sie sich zwei Jahre nicht gesehen haben, istihre Beziehung schwieriger denn je - vor allem, da Claire das Kindeines anderen unter ihrem Herzen trägt. Dennoch entscheidet sich dasPaar gemeinsam die kleine Brianna großzuziehen. Am meisten belastetClaire allerdings der Gedanke daran, ihre große Liebe Jamie in derblutigen Schlacht von Culloden für immer verloren zu haben. Was sienicht weiß, Jamie hat überlebt und kämpft derweil im 18. Jahrhundertmit den Nachwirkungen der Gefechte. So müssen Jamie und Clairegetrennt durch Raum und Zeit ihr Leben weiterführen und nur schwerertragen sie die anhaltende Sehnsucht zueinander. Als Claireschließlich 20 Jahre später nach Schottland reist und herausfindet,dass Jamie doch noch lebt, macht sie sich einmal mehr auf eineabenteuerliche Reise durch die Zeit - doch werden sie nach all denJahren immer noch die Menschen sein, in die sie sich einstverliebten?Hintergrund zur Highland-SagaDie Bestseller-Verfilmung "Outlander" begeistert bereits seit 2014weltweit Millionen Fans. Die Serie basiert auf der achtteiligenBuchreihe von Star-Autorin Diana Gabaldon, deren Romane weltweit mehrals 28 Millionen Mal verkauft wurden und allesamt auf derBestsellerliste der New York Times landeten. Auch bei zahlreichenPreisverleihungen wurde die epische Drama-Serie bereits bedacht: Bisdato erhielt "Outlander" unter anderem vierGolden-Globe-Nominierungen (u.a. Beste TV-Serie Drama), dreiEmmy-Nominierungen und wurde außerdem mehrfach mit dem People'sChoice Awards prämiert - in diesem Jahr unter anderem in derKategorie "Favorite TV Show". Produziert wird die bildgewaltigeUS-Serie aus der Hit-Schmiede von Showrunner und Emmy-Gewinner RonaldD. Moore ("Battlestar Galactica") von Sony Pictures Television undLeft Bank Pictures.Alles über die dritte Staffel "Outlander": Im September 2017startet die dreizehnteilige dritte Staffel "Outlander", basierend aufDiana Gabaldons Buch "Ferne Ufer" ("Voyager"; das dritte von achtBüchern der Highland-Saga), beim US-amerikanischen Sender Starz, derbereits letztes Jahr auch schon die vierte Staffel von "Outlander"bestätigte. Die dritte Staffel wurde innerhalb von zehn Monatenproduziert und in Schottland sowie Kapstadt gedreht. Die"Outlander"-Fans können sich auch in den neuen Folgen auf denhochkarätigen Hauptcast mit Caitriona Balfe ("Money Monster"), diefür ihre Rolle der Claire Randall bereits zwei Mal für den GoldenGlobe (2016, 2017) nominiert wurde, Sam Heughan ("When the StarlightEnds") als Jamie Fraser und Tobias Menzies ("Game of Thrones") inseiner Doppelrolle als Frank Randall und Jack Randall freuen. Wiedermit dabei sind außerdem Sophie Skelton ("Another Mother's Son") alsJamies und Claires Tochter Brianna sowie Richard Rankin ("The LastKingdom") als ihr charismatischer Freund Roger. Die dritte Staffel"Outlander" hält aber auch einige neue Gesichter bereit. So übernimmtder australische Darsteller David Berry ("A Place to Call Home") dieRolle des britischen Offiziers Lord John Grey, dessen jüngeres Ichdie "Outlander"-Fans bereits in Staffel 2 kennengelernt haben. Derschottische Jungschauspieler John Bell, bekannt aus "Der Hobbit: DieSchlacht der fünf Heere", wird die Rolle von Jamies Neffen Ian Murrayin der dritten Staffel spielen. Außerdem neu mit dabei sind unteranderem César Domboy ("The Walk"), der den französischen TaschendiebFergus verkörpert, Wil Johnson ("Waking the Dead - Im Auftrag derToten"), der als Claires loyaler Kollege Joe Abernathy zu sehen istsowie Lauren Lyle ("Broken"), die Marsali MacKimmie spielt, LaoghaireMacKenzies älteste Tochter.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell