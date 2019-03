Finanztrends Video zu



Warstein (ots) -Ein Kasten voller Wahrheiten: Ab April gibt es deutschlandweit aufjeder Warsteiner Premium Pilsener Mehrwegflasche aus dem Kasten (20 x0,5l oder 24 x 0,33l) ein Sonderetikett mit humorvoller Botschaft.Mit 16 verschiedenen Sprüchen und Bierwahrheiten sind dieAktionsflaschen perfekt zum Sammeln, Teilen oder Anstoßen.Die Etikettiermaschinen der Warsteiner Brauerei laufen aufHochtouren, um die unterschiedlichen Wahrheitsetiketten auf dieFlaschen zu bringen. Das Warsteiner Team hat sich 16 Sprücheausgedacht, die Fans zum Schmunzeln bringen. "Leergut. Aber voll nochbesser", "Bier ist mein Gemüse." oder "Einschenken ist auchschenken." - erfrischend wahr sind die Aussagen, die auf denlimitierten Flaschen der Sonderaktion zu sehen sind. "Uns war einehumorvolle Verlängerung unserer bisherigen Kampagne in den Handelwichtig. Unsere nicht ganz ernstgemeinten Lebensweisheiten zeigen,dass wir die Welt mit viel Wortwitz neu interpretieren", sagt MarcusWendel, Marketing Director der Warsteiner Gruppe."Die inneren Werte zählen", denn in der Flasche ist das WarsteinerPremium Pilsener, nach deutschem Reinheitsgebot nur mit weichemBrauwasser, Sommergerstenmalz und Hallertauer Hopfen mithandwerklicher Braukunst gebraut. So erscheint der Klassiker derBrauerei in neuem Design und mit gewohnt mild-hopfigem underfrischendem Geschmack.Pressekontakt:Warsteiner Brauerei Haus Cramer KGAbt. UnternehmenskommunikationJens BergfeldDomring 4-1059581 WarsteinTel.: 02902-88 1354Fax: 02902-88 2354E-Mail: JBergfeld@warsteiner.comWebsite: www.warsteiner.deOriginal-Content von: Warsteiner Brauerei, übermittelt durch news aktuell