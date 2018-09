Unterföhring (ots) - 11. September 2018. Knaller-Quote für dieLieblings-Nerds: Mit starken 18,1 und 16,6 Prozent Marktanteil (E14-49 J.) kehren "The Big Bang Theory" (20:15 Uhr) und "YoungSheldon" (20:45 Uhr) am Mad Monday mit neuen Folgen auf ProSiebenzurück. Das macht die beiden Formate zu den erfolgreichsten der PrimeTime an diesem Abend.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:11.09.2018 (vorläufig gewichtet: 10.09.2018)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89)9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell