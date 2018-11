Unterföhring (ots) -Der erfolgreichste Serien-Neustart der US-Season 2018/19 istgleichzeitig auch der wohl umstrittenste. "Law & Order"-Erfinder DickWolf stach mit seinem neuen Crime-Drama offenbar absichtlich in eininnenpolitisches Wespennest, denn "FBI" behandelt die wichtige Arbeitder titelgebenden Behörde, die durch die Russland-Ermittlungen zurDauer-Zielscheibe von Präsident Trump wurde. Die Fälle der beidenSpecial Agents Maggie Bell (Missy Peregrym) und Omar Adom "OA" Zidan(Zeeko Zaki) sind denn auch deutlich größer und relevanter als beimüblichen Mord-der-Woche-Schema. Rassistische Hassverbrechen,Spionage, brutaler Menschenhandel, Zwangsprostitution - dasErmittlerteam hat keine Zeit für lockere Sprüche und Büro-Romanzen.Und auch die US-Quoten sind hammerhart: Mit durchgehend über neunMillionen Zuschauern bei der TV-Ausstrahlung und ebenso stabilen 12Millionen Zuschauern im Live-plus-7-Panel ist "FBI" dererfolgreichste Neustart der Herbstsaison 2018/19 ... SAT.1 zeigt dieerste Staffel von "FBI" ab Donnerstag, 10. Januar 2019, zum erstenMal im Free-TV.Fakten:* The Feds Are Alright: Mit "FBI" möchte EMMY(r) Gewinner DickWolf der durch Präsident Trump unter Dauerbeschuss stehendenBundespolizei ein realistisches, menschliches und vor allem äußerstvielfältiges und gleichberechtigtes Gesicht geben. "Mein Onkel warein FBI-Agent, darum bin ich natürlich voreingenommen. Aber das FBIist ohne Frage die beste Strafverfolgungsbehörde der Welt. Es wäregut, wenn das mehr Leute verstehen würden," sagt Wolf im Interview.Auffällig: Im Lead sind mit Missy Peregrym ("Rebell in Turnschuhen")als erfahrener Feld-Agentin Maggie Bell und Sela Ward ("IndependenceDay 2") als deren Chefin Dana Mosier (ab Episode 2) gleich zwei MalFrauen in Entscheider-Positionen. Auch dass Peregryms Junior-PartnerZeeko Zaki ("24: Legacy") nicht nur in seiner Rolle als Agent einamerikanischer Moslem mit Migrationshintergrund aus dem Nahen Ostenist, kann als Zeichen gegen Trumps fremdenfeindliche Politik gewertetwerden.* Starthilfe vom Spezialisten: Für die Klasse der Macher des neuenCrime-Hits spricht u.a. der Regisseur der packenden Pilotfolge: DerDäne Niels Arden Oplev fiel spätestens mit der ersten Verfilmung vonStieg Larssons abgründigem Thriller "Verblendung" (2009) mit NoomiRapace auf. Seither zeichnete er u.a. für die Pilotfolgen derSerienhits "Under the Dome" und "Mr. Robot" verantwortlich.Die Frau ist kein Rookie: Missy PeregrymDass Missy Peregrym als Special Agent Maggie Bell eine gute Figurabgibt, liegt unter anderem daran, dass sie bereits langjährigeErfahrung als TV-Cop hat. Doch während die Kanadierin in "RookieBlue" von 2010 bis 2015 einen Polizei-Frischling spielte, ist MAGGIEBELL eine erfahrene Ermittlerin, die bereits ein ziemliches Päckchenzu tragen hat."Ich mag, dass sie so mitfühlend ist, aber sie muss sich immergenau überlegen, wann sie etwas von sich blicken lässt, oder wann siees besser verbirgt, um den Fall lösen zu können." MISSY PEREGRYM überMAGGIE BELLParallel zu Peregryms TV-Karriere hat Maggie bereits vor ihrerZeit beim FBI eine Karriere bei der Polizei in Indiana gemacht. Nunist sie seit drei Jahren in der New Yorker FBI-Zentrale. Ihre ChefinDana Mosier hat vollstes Vertrauen in ihre Entscheidungen vor Ort undfördert sie. Den Tod ihres Mannes vor einiger Zeit hat sie nierichtig verarbeitet. Maggie stürzte sich sofort wieder in ihre Arbeitund weigert sich seitdem, über das Thema zu sprechen. Im Gegensatzdazu fällt auf, wie sehr das Leiden der Opfer und Hinterbliebenen dieansonsten so taffe und rationale Feldagentin mitnimmt.FBI-Agent, 28, Moslem: Zeeko Zaki ist Special Agent Omar Adom "OA"ZidanZeeko Zaki spielt als Special Agent Omar Adom "OA" Zidan deneinige Jahre jüngeren Partner von Maggie Bell. Dass der sympathischeEins-Neunzig-Mann einen amerikanischen Moslem mitMigrationshintergrund aus dem Nahen Osten spielt, ist kein Zufall.Zaki wurde im ägyptischen Alexandria geboren und kam als Baby in dieUSA. Seine Besetzung in der neuen Dick-Wolf-Serie ist dennoch einkleines Wunder - die Macher hatten ursprünglich an einen Latinogedacht. Erst nachdem der 28-Jährige Zeeko Zaki vorgesprochen hatte,ließen sich Wolf und sein Team von dessen Biografie inspirieren underkannten das große Potenzial für ihre Geschichten."Special Agent Omar Adom Zidan wurde geboren aus dem, was meineeigene Existenz als möglich demonstriert hatte. Und jetzt ist erRealität. Jetzt ist er im Fernsehen, nicht nur, um Verbrechen zubekämpfen, sondern letztendlich auch die Stereotypen, die wir so oftsehen." ZEEKO ZAKI AUF TIME.COMOA ist erst seit ein paar Wochen der Partner von Maggie Bell.Obwohl er aus Queens stammt, ist er noch ein Neuling beim Krisenstabdes New Yorker FBI. Der Absolvent der elitären MilitärakademieWestpoint war zuvor zwei Jahre Undercover-Agent bei derDrogenfahnungsbehörde DEA. Darum ist er es gewohnt, impulsiv seineeigenen, schnellen Entscheidungen zu treffen. Doch das passt häufignicht zu den strikten Regeln des FBI, wo das Handeln der Agentengeltendem Recht entsprechen muss.Inhalt der Pilot-Episode: Ein lauter Knall erschüttert die Bronx.In einem Wohnhaus gab es eine Explosion im Erdgeschoss. Innerhalb vonMinuten sind Rettungskräfte vor Ort. Als die beiden FBI-FeldagentenSpecial Agent Maggie Bell (Missy Peregrym) und Special Agent OmarAdom "OA" Zidan (Zeeko Zaki) eintreffen, sucht die Feuerwehr bereitsnach Überlebenden. Doch Terrorspezialistin Maggie hat dieBefürchtung, dass es noch eine zweite Bombe geben könnte. Noch bevorsie in der Lage ist, das Areal zu evakuieren, bringt eine zweiteDetonation das ganze Gebäude zum Einsturz. New York befindet sich vonnun an im Ausnahmezustand. Für Maggie und OA beginnen sofortfieberhafte Ermittlungen. Da im Erdgeschoss des Hauses einstadtbekannter Drogendealer wohnte, könnte es sich um einenBandenkrieg mit den neuerdings in der South Bronx agierendensalvadorianischen MS-13-Gangs handeln. Doch dann eröffnet sich durchdie Bauart der Bomben eine weitere, grauenvolle Möglichkeit: DerselbeZündmechanismus wurde vor einiger Zeit bei einem Anschlag auf eineSynagoge benutzt, für den der Salon-Nazi Robert Lawrence (DallasRoberts) verantwortlich gemacht wurde, ohne dass ihm etwasnachgewiesen werden konnte. Der perfide Rassist könnte versuchen, inder Bronx Unruhen zwischen den verschiedenen Ethnien vom Zaun zubrechen ..."FBI" (OT: "FBI") Die erste Staffel Zum ersten Mal im Free-TV AbDonnerstag, 10. Januar 2019 USA, 2018 Genre: Crime-Serie Creators:Dick Wolf & Craig TurkPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. 