Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss renommierter mittelständischer Kanzleien zur RSM GmbH setzt RSM ein weiteres Wachstumssignal: Zitzelsberger in München integriert sich ebenfalls in RSM

Düsseldorf (ots) - Zitzelsberger in München verstärkt RSM.Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Zitzelsbergermit Sitz in der bayerischen Landeshauptstadt München ist einetraditionsreiche Gesellschaft, die in der Region einen hervorragendenRuf genießt. Über 60 Mitarbeiter betreuen hier im Wesentlichenmittelständische Mandanten und verfolgen in Beratung und Prüfung eineausgeprägte Qualitätsstrategie.Mit Zitzelsberger in München ist die RSM GmbH jetztdeutschlandweit noch stärker vertreten und beschäftigt insgesamt mehrals 600 Mitarbeiter an 14 Standorten. RSM bündelt hierdurch weitereKompetenzen und Know-How und etabliert sich als sogenannte Next10Gesellschaft - eine der größeren, mittelstandsfokussierten Prüfungs-und Beratungsgesellschaften in Deutschland.Der neue Münchner Partner bringt auch große Expertise in denBereichen Unternehmenstransaktionen, Internationales Steuerrecht undUnternehmens-bewertung in die RSM mit ein.Jean Stephens, CEO von RSM International: "Dieser Zusammenschlussist ein weiteres Beispiel für das Engagement von RSM, den deutschenMittelstand bei seiner Zielerreichung zu unterstützen. 2018 ist einaufregendes Jahr für RSM in Deutschland und wir freuen uns sehr, dasbisher assoziierte Mitglied Zitzelsberger in RSM zu integrieren.Deutschland ist der Motor Europas und genießt weltweit eine hoheReputation für den Aufbau starker mittelständischer Unternehmen. AlsWirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-Netzwerk, das sichschwerpunktmäßig dem Mittelstand widmet, freuen wir uns, unserePräsenz auszubauen, um unsere Kunden auf der ganzen Welt noch besserbedienen zu können."Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.rsm.de.