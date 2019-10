Die erfolgreiche Renovierung von Karl Hugo ist mit der neuen Corian® Exteriors Fassade auf einen Blick sichtbar

Um den kompletten Text mit Bildern herunterzuladen, klicken Siebitte hier (https://we.tl/t-b3rJV907IZ)Milan (ots/PRNewswire) - Karl Hugo ist ein belgisches Unternehmenan der Spitze der Technologie, das international führend auf demMaschinen- und Metallmarkt ist. Das Familienunternehmen wurde 1970 inAmel gegründet und wird heute von den Brüdern Bernd und Stephan Hugoin zweiter Generation geführt. Diese entschieden sich für einekomplette Renovierung des Firmengeländes nach einem Projekt desDesigners Patrice Lejeune in Zusammenarbeit mit dem ArchitektenDaniel Blaise von Studio planen.be. Alle Gebäude wurden neugestaltet,um ein besseres Arbeitsumfeld und eine verbesserte Energieeffizienzzu gewährleisten und so den ökologischen Fußabdruck diesesinnovativen Unternehmens zu reduzieren. Um sein Know-how und seinhochwertiges Firmenimage zum Ausdruck zu bringen, erhielt Karl Hugoeine neue Fassade in Corian® Exteriors, einer innovativen,zuverlässigen und auffälligen Außenverkleidungslösung auf der, einemProdukt, das auch für eine Vielzahl von Innenanwendungen eingesetztwurde.Die letzte Phase dieser umfassenden Umstrukturierung begann 2018und konzentrierte sich auf die Renovierung der Verwaltungsgebäude,sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Es mussten Lösungengefunden werden, die sich auf die Unternehmenswerte und seineVerpflichtungen im Bezug auf das Wohlergehen der Mitarbeiter, denRespekt für die Umwelt, Innovationen und die Herstellung von Lösungenmit hohem Mehrwert für ihre Kundschaft aus multinationalenUnternehmen beziehen.Die prägnante Darstellung dieser Aspekte wurde demArchitekturprojekt durch die Wahl von Corian® Exteriors ermöglicht,einem langlebigen und widerstandsfähigen Material, das einengemeinsamen Nenner für die vielen Designlösungen für die Außen- undInnenräume des Karl Hugo-Gebäudes bot."Wir sind auf den Bau von Sondermaschinen spezialisiert und habenversucht, eine maßgeschneiderte Lösung für unser Projekt zurRenovierung der Räumlichkeiten unseres Unternehmens zu finden. Wirwollten, dass die neue Fassade des Unternehmens rein, technisch undelegant wirkt. Außerdem musste das Material, das wir verwendeten,pflegeleicht sein und unseren strengen Wintern und dem sehr nassenWetter das ganze Jahr über standhalten können. Corian® Exteriorserfüllt unsere Anforderungen sowohl in Bezug auf Ästhetik als auchauf Funktionalität. Die Fassade ist seit einigen Monaten installiertund wir sehen, dass die Verschmutzung nicht an ihr haftet", sagtBernd Hugo, CEO und CFO von Karl Hugo.Corian® Exteriors ist ein innovatives, vielseitiges undzuverlässiges Material, das eine außergewöhnliche technische Leistungbietet. Aufgrund seiner Tiefzieheigenschaften, seinerWitterungsbeständigkeit (UV-Strahlen, Frost-/Tauzyklen),Farbstabilität und Wartungsfreundlichkeit eignet sich Corian®Exteriors sowohl für Fassadenanwendungen als auch für Arbeitsflächen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/773389/Corian_Logo.jpgOriginal-Content von: Corian, übermittelt durch news aktuell