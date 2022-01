Der erfahrene Pharma-F&E-Leiter Sauri Gudlavalleti tritt als Chief Operating Officer bei Sai Life Sciences ein

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) -Sai Life Sciences, ein weltweit führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=sauri-gudlavalleti-joins-sai-life-sciences-as-coo) (CRO-CDMO), gab heute die Ernennung von Sauri Gudlavalleti zum Chief Operating Officer des Unternehmens bekannt. Sauri wird an den CEO und Geschäftsführer Krishna Kanumuri berichten und das Wachstum des Unternehmens als wissenschaftlich orientierte Organisation der neuen Generation vorantreiben.Bei der Bekanntgabe erklärte Krishna Kanumuri: „Ich freue mich sehr, Sauri an Bord von Sai Life Sciences begrüßen zu dürfen! Er bringt nicht nur einen daten- und systembezogenen Ansatz mit, sondern auch eine innovative Denkweise und Kundenorientierung. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Ansatz uns dabei helfen wird, Sai Life Sciences in größerem Umfang aufzubauen, wobei hochwertige Wissenschaft, Schnelligkeit und betriebliche Effizienz die wichtigsten Eckpfeiler unseres Wachstums sind."Sauri kommt zu Sai Life Sciences von Dr. Reddy's Laboratories, wo er das globale F&E- und Portfoliomanagement für niedermolekulare Wirkstoffe und Formulierungen leitete, das Portfolio und Strategie, Entwicklung, Technologietransfer, CRO/CDMO-Partnerschaften, geistiges Eigentum, regulatorische Angelegenheiten und klinische Angelegenheiten umfasste. Während seiner siebenjährigen Dienstzeit dort brachte er die F&E-Pipeline bedeutend voran, globalisierte die F&E-Bemühungen mit dem Schwerpunkt auf schnell wachsenden Schwellenmärkten und bewirkte eine bahnbrechende Transformation der F&E durch Daten und Analysen. In jüngster Zeit leitete Sauri die Entwicklung, Zulassung und Markteinführung des Covid-Portfolios des Unternehmens in Rekordzeit, wobei er Partnerschaften mit großen, weltweit tätigen Pharmaunternehmen einging.Vor seiner Tätigkeit bei Dr. Reddy's war Sauri sechs Jahre lang bei McKinsey & Co. tätig, wo er mehrere Kundenprojekte mit Schwerpunkt auf der betrieblichen Umstrukturierung in den Bereichen Produktentwicklung, Dienstleistungserbringung und Produktionsbetrieb erfolgreich abwickelte. Zuvor verbrachte er 9 Jahre in den USA, wo er am MIT, bei GE und Qualcomm an fortschrittlichen Technologien arbeitete. Er hält 9 US-Patente und hat Abhandlungen in zahlreichen Fachzeitschriften und auf Konferenzen veröffentlicht. Sauri hat einen B.Tech-Abschluss des IIT Madras, einen MS-Abschluss des MIT und einen MBA-Abschluss des IIM Ahmedabad.Sauri Gudlavalleti, COO, sagte zu seiner Ernennung: „Ich freue mich, zu einem so spannenden Zeitpunkt bei Sai Life Sciences einzusteigen. Bei all meinen Kontakten mit den verschiedenen Führungskräften des Unternehmens habe ich viel Begeisterung und ein starkes Engagement für den Aufbau eines hochwertigen Wissenschaftsunternehmens gespürt, das die Wissenschaft für seine Kunden zum Leben erweckt. Dies entspricht meiner persönlichen Vision, die Pharmaforschung und -entwicklung mit innovativen Technologien, Daten und Analysen zu verändern."In den letzten Jahren hat das Unternehmen eine intensive Phase der Umgestaltung im Rahmen seiner Sai Nxt-Initiative erlebt. In dieser Zeit hat das Unternehmen in neue Regionen expandiert, Investitionen in Höhe von über 100 Mio. US-Dollar in seine Kapazitäten und Betriebsabläufe getätigt, seine Belegschaft an verschiedenen Standorten vergrößert, den Forschungsbetrieb von Pune nach Hyderabad konsolidiert und vieles mehr. Als Ergebnis dieser Bemühungen hat sich die Entwicklung in den letzten Monaten sowohl im Discovery- als auch im CMC-Geschäft enorm beschleunigt.Informationen zu Sai Life SciencesSai Life Sciences ist ein CRO-CDMO mit umfassendem Service (https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=sauri-gudlavalleti-joins-sai-life-sciences-as-coo), das weltweit mit innovativen Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung komplexer kleiner Moleküle zu beschleunigen. Heute beschäftigt das Unternehmen über 2200 Mitarbeiter an seinen Standorten in Indien, Großbritannien und den USA. Sai Life Sciences befindet sich in Privatbesitz und wird von globalen Investoren, TPG Capital und HBM Healthcare Investments unterstützt. https://www.sailife.com/Bild https://mma.prnewswire.com/media/1729548/Sauri_Gudlavalleti.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpgPressekontakt:Sriram Gopalakrishnan,Vizepräsident,Unternehmenskommunikation,Sai Life Sciences Limited,contact@sailife.com,+91 9121295355Original-Content von: Sai Life Sciences, übermittelt durch news aktuell