epay ist führend in der Einführung der neuen Engage Produktfamilie von Verifone (FOTO)

Martinsried/ München (ots) -Verifone, einer der weltweit führenden Anbieter vonZahlungstechnologien und epay, Teil des börsennotiertenZahlungsdienstleisters Euronet Worldwide Inc. (NASDAQ:EEFT),erweitern nach erfolgreicher Pilotierung ihre Zusammenarbeit um dieneue Produktfamilie Engage, die epay als einer der erstenDK-Netzbetreiber in Deutschland anbieten wird. Beide Unternehmenzählen in ihren Branchen zu den Marktführern und sehen in der neuenTerminalgeneration viel Potenzial für zusätzliche Services fürHändler.Verifone eröffnet mit der neuen Serie für alle Einsatzbereiche imHandel - ob stationär, portabel, mobil, mit oder ohne Kassenanbindung- die passende Lösung mit modernstenMultimedia-Interaktionsmöglichkeiten mit dem Kunden. Insbesondere dasFlaggschiff M400 bietet mit dem 5 Zoll großen und gehärtetemFarb-Touchdisplay eine komfortable Abbildung aller Zahlmethoden undinsbesondere jener, die eine Unterschrift benötigen wie das inDeutschland sehr übliche Lastschriftverfahren. Es unterstützt dieIntegration zahlreicher zusätzlicher Services am Point of Sale (POS),wie beispielsweise zielgerichtete Kundenangebote, Treueprogramme odermediale Werbung für mehr Kundenbindung.Diesen variablen Zusatzbaukasten für die verschiedenen Geräte derEngage Serie füllt der Full-Serviceprovider epay mit seinen Servicesauf. Mit seinem Händlernetzwerk von 707.000 angeschlossenen POSTerminals weltweit verbindet epay seit über 20 Jahren erfolgreichTop-Marken mit Konsumenten. "Der Verbraucher in Deutschland verlangtPaymentvielfalt, die der Handel mit der neuen Engage Serie vonVerifone komfortabel abbilden und mit variablen Zusatznutzenverbinden kann", so Dr. Markus Landrock, Managing Director epay DACH,Global Issuing, Payments & Rewards. Neben seinen Aquiringservices füralle modernen Zahlarten wie Alipay bis hin zur Abwicklung seinerGutschein- und Prepaidlösungen international bekannter Marken wirdepay vor allem die Omnichannel Plattform mit dieserTerminalgeneration vorantreiben. "Insbesondere in der Ausweitungunserer Marketing- sowie Value Add-Services, wie z. B. unsere TaxFree und DCC Plattform, sehen wir in diesem Bereich erheblichesWachstumspotenzial", so Landrock weiter.Mit der Engage Serie löst Verifone in Deutschland sein bisherigesKernprodukt H5000 ab, das in den vergangenen Jahren richtungsweisendfür bargeldloses Bezahlen im deutschen Retailgeschäft war und sichdort mit rund 370.000 Geräten in Deutschland über alle Branchenhinweg durchgesetzt hat. "Wir freuen uns, in epay einen innovativenFirst Mover und feste Größe im Retailbereich gefunden zu haben, mitdem wir gemeinsam die neuen Interaktionsmöglichkeiten mit unsererneuen Produktfamilie Engage dem Handel präsentieren und weitereServices für den POS entwickeln können", so Michael Trinks, Head ofSales Germany Verifone.Über VerifoneVerifone bietet Händlern und Dienstleistungsunternehmen inDeutschland, Europa und der ganzen Welt auf Basis der EngageTerminal-Serie und der Android-basierten CarbonKassen-Terminal-Hardware die Basis für die Abwicklung vonbargeldlosen Zahlungen und vielfältigen Value Added Services direktam POS.Mit Verifone werden alltägliche Transaktionen am Point of Sale zuneuen Interaktionsmöglichkeiten für Händler und Konsumenten.Angetrieben durch die wachsende Zahl von aktuell mehr als 30 Mio.Bezahlterminals in mehr als 150 Ländern verbindet Verifone Produkteund Services zu integrierten Lösungen, um den verändertenBedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Unsere 35-jährigeExpertise in der Datensicherheit hilft uns auch in Zukunft, komplexeHerausforderungen rund um bargeldlose Zahlungen zu lösen.https://www.verifone.com/de/de/engageÜber epayepay ist ein weltweit führender Fullservice-Anbieter für Zahlungs-und Prepaid-Lösungen und wickelte 1,15 Milliarden Transaktionen 2018ab. Das Unternehmen hat ein umfassendes Händlernetz mit 707.000 POSTerminals in 47 Ländern aufgebaut, um bekannte Marken mitVerbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden. Es verfügt über einPortfolio an Geschenkkarten (Prepaid-, Closed-Loop- undGeschenkkarten), Unternehmensanreizen und Zahlungslösungen(Kartenakzeptanz, Terminals, E-Commerce, Mobile und Internet ofPayment) für den Omnichannel-Handel und bietet seine Dienstleistungendank seiner eigenen Kassenintegrationssoftware an. epay ist einSegment von Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ein in Kansasansässiges Unternehmen, das 2018 einen Umsatz von 2,5 MilliardenDollar erzielte, 7.100 Mitarbeiter beschäftigt und Kunden in 165Ländern bedient. https://epay.blog/Pressekontakt:Pressekontakt VerifoneMichael TrinksHead of Sales GermanyVerifone GmbHSeilerweg 2fD-36251 Bad Herfeld+49 6621 84-755michael.trinks@verifone.comwww.verifone.dePressekontakt epayJana WeisshauptPR & Communicationsepay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbHFraunhoferstr. 10D-82152 Martinsried+49 89 899643-499j.weisshaupt@epay.dewww.epay.deOriginal-Content von: epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell