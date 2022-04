epay, Geschäftsbereich von Euronet Worldwide, treibt europäische Einführung der neuen Bezahllösung Alipay+ durch Markteinführung bei Drogerie Müller voran

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Martinsried/ München (ots) -epay, ein Geschäftsbereich von Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), hat Alipay+ bei Drogeriemarkt Müller integriert, um grenzüberschreitende mobile Zahlungen in Geschäften über QR- und Barcodes bei der Drogeriemarktkette in Europa zu unterstützen. Alipay+ ist eine Sammlung globaler grenzüberschreitender mobiler Zahlungs- und Marketinglösungen der Ant Group, die es Händlern ermöglicht, Verbraucher aus der ganzen Welt besser zu bedienen.Mit Hilfe von Alipay+ bietet die Kassenintegrationslösung von epay den Zugang zu einem Netzwerk von Asiens führenden digitalen Wallets über eine einzige Verbindung und verbindet die Müller-Drogeriemärkte mit mehr als einer Milliarden Alipay+-Nutzern in der Region Asien-Pazifik. Darüber hinaus erhält Müller dank der epay-Lösung auch Zugang zu weiteren beliebten Zahlungsmethoden und digitalen Mehrwertdiensten von epay.Integration von Alipay+ bietet Einzelhändlern erhebliches PotenzialMit innovativen Technologien und Lösungen bietet Alipay+ einen einfachen Weg zur Gewinnung von Digital-First-Konsumenten und macht es für Händler einfacher und bequemer, Nutzer von Asiens führenden digitalen Zahlungsdiensten zu bedienen. Insbesondere mit der One-Stop-Integrationsfunktion von Alipay+ können Zahlungsdienste und Händler über eine einheitliche Schnittstelle und standardisierte Geschäftsregeln und ohne zusätzliche technische Anpassungen auf alle bestehenden und später hinzukommenden digitalen Zahlungsmethoden zugreifen, die von der Lösung angeboten werden.Da Einzelhändler Zahlungen über Alipay+ unterstützen, macht es epay für Händler bequemer, die Nutzer von Asiens führenden digitalen Geldbörsen wie KakaoPay, PayPay und Gcash anzusprechen. Bei Müller hat epay Alipay+ zunächst mit KakaoPay eingeführt, weitere unterstützte Wallets werden folgen. Der bei Müller in Deutschland und Österreich bereits gestartete Ansatz wird in den folgenden Monaten auf weitere europäische Länder und Einzelhändler ausgedehnt. Des Weiteren wird epay auch Alipay+ Zahlungsdienste über Web- und In-App-Verbindungen in seine E-Commerce-Lösung einführen."Wir freuen uns, dass Müller als erste Einzelhandelskette im deutschsprachigen Markt die Alipay+ Lösung im stationären Handel anbietet. Damit kann Müller internationale Kunden noch besser ansprechen, indem es ihnen ihre bevorzugte Zahlungsmethode bereitstellt," sagt John Cai, Business Development Manager für Alipay in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Zusammen mit unserem Partner epay können wir durch unsere Innovationen im Bereich der digitalen Technologien genau die Effizienz und den Komfort bieten."Vielfältige Zahlungsmethoden und Prozesseffizienz für EinzelhändlerEinzelhändler, die die Kassenintegrationssoftware von epay implementiert haben, können über die bestehende dynamische Verbindung an ihren Kassen auch noch weitere Zahlungsmethoden integrieren - von anderen kontaktlosen oder kontaktbasierten Kartenzahlungen über QR- und mobile Zahlungen bis zu digitalen Mehrwertdiensten wie Geschenk- und Prepaid-Karten. Auf diese Weise kann der Einzelhändler auf die sich ständig ändernden Verbraucherbedürfnisse reagieren und die Zahlungsvielfalt ohne nennenswerte zusätzliche Ausgaben erhöhen."Einzelhändler werden aufgrund der wachsenden internationalen Kundschaft an den Kassen ständig mit Anfragen nach verschiedensten Bezahlmethoden konfrontiert," meint Dr. Markus Landrock, Managing Director von epay DACH Global Issuing Payments & Rewards. "epay deckt die gesamte Infrastruktur des mobilen Bezahlens mit nur einer einzigen dynamischen Schnittstelle ab. Das bedeutet, dass Bezahlmethoden sehr einfach integriert oder ersetzt werden können. Und das alles mit nur einem einzigen Vertrag, einer Rechnung und den höchsten Sicherheitsstandards. Das erhöht die Prozesseffizienz für Einzelhändler erheblich. Dafür arbeiten wir mit starken Partnern wie Alipay zusammen, mit denen uns eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft verbindet, die auch die erste Alipay-Implementierung für Müller im Jahr 2018 beinhaltet."Wie es funktioniert: Zahlungen mit Alipay+ werden an den Kassen innerhalb von Sekunden akzeptiertKunden aus Asien, die bei einem teilnehmenden Einzelhändler mit Alipay+ bezahlen wollen, öffnen einfach auf ihrem Smartphone den zugeordneten Alipay+ QR-Code ihrer digitalen Brieftasche und zeigen ihn zum Scannen vor. Das Kassenpersonal scannt den Code und der zu zahlende Betrag wird direkt in der App angezeigt. Der Kunde bestätigt dann die Zahlung auf seinem Smartphone. Kunde und Kassenpersonal erhalten direkt eine Transaktionsbestätigung.Kundenzufriedenheit ist bei Müller oberste Priorität heißt es seitens Müller. Dazu gehört auch, ob der Kunde im Geschäft seine vertraute Bezahlmethode nutzen kann. Dank der Implementierung von Alipay+ von epay können viele neue Bezahlmethoden akzeptiert und das Bezahlen für Neu- und Bestandskunden vereinfacht werden. Deswegen ist Alipay+ ein wichtiger Baustein des Payment-Mixes.Mehr über Alipay+: https://www.alipayplus.com/ und die Implementierung über epay https://epay.de/alipay/Über Alipay+Alipay+ provides global cross-border mobile payments and marketing solutions that enable merchants, especially small and medium-sized businesses, to better serve consumers around the world by collaborating with global partners.Alipay+ is introduced by Ant Group, the owner and operator of Alipay. One of the world's leading digital payment platforms, Alipay serves hundreds of millions of users by connecting them with merchants and partner financial institutions that offer inclusive financial services and digital daily life services.Über epayepay ist ein weltweit führender Full-Service-Paymentprovider für Gutschein, Zahlungs- und Prepaid-Lösungen und wickelte 3,12 Milliarden Transaktionen 2021 ab. epay hat ein umfassendes Händlernetz mit 775.000 Point-of-Sale Terminals in 62 Ländern aufgebaut, um bekannte Marken mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Geschenkkarten (Prepaid-, Closed-Loop- und Geschenkkarten), Unternehmensanreizen und Zahlungslösungen (Kartenakzeptanz, Terminals, E-Commerce, Mobile und Internet of Payment) für den Omnichannel-Handel und bietet seine Dienstleistungen dank seiner eigenen Kassenintegrationssoftware an. epay ist ein Segment von Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ein in Kansas ansässiges Unternehmen, das 2021 einen Umsatz von 2,9 Milliarden Dollar erzielte, 8.000 Mitarbeiter beschäftigt und Kunden in 175 Ländern bedient. Mehr Informationen unter: www.epay.dePressekontakt:Alipay:Schwartz Public RelationsJulia Rauch / Verena Pretzsch / Kathrin PfennigSendlinger Straße 42AD-80331 MünchenTel: +49 (0)89 211 871 -43 / -51 / -39Email: alipay@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deepay:Jana WeisshauptPR & Communicationsepay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbHFraunhoferstr. 10D-82152 Martinsried+49 89 899643-499j.weisshaupt@epay.deOriginal-Content von: epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell