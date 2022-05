eparkstation: Passt auf jeden Fall

Buchholz-Mendt (ots) -Unter dem Namen eparkstation (https://eparkstation.de/)haben die Spezialisten der EM-Gruppe (https://www.em-plan.net/unternehmen-emp/) und iSATT (https://www.isatt.de/)ihre Aktivitäten rund um die Ladeinfrastruktur im Umfeld von Bestandsimmobilien gebündelt. eparkstation Kunden, die an ihrer Immobilie Ladestationen für E-Mobilität zur Verfügung stellen wollen, können zwischen drei Anwendungsfällen wählen.eparkstation bietet für seine Kunden verschiedene Use Cases / Anwendungsfälle an. Der Kunde, der an seiner Immobilie Ladesäulen zur Verfügung stellen will, kann wählen, ob er das Management der Ladestationen ganz, teilweise oder gar nicht in die Hand nimmt.Beim Use Case "In unserer Hand" betreibt eparkstation die Ladestationen komplett. Der eparkstation Kunde stellt lediglich die Objektinfrastruktur samt Parkplatz zur Verfügung. Die Anbindung an das Stromnetz, die Montage der Ladesäulen, der Betrieb und die Abrechnung mit den Nutzern - um nur einige Punkte zu nennen, wird von eparkstation durchgeführt. Der Kunde erhält für die Bereitstellung der Objektinfrastruktur einen Mietzins und eine Umsatzbeteiligung. Dieser Use Case ist ideal für Hotels oder Industrieunternehmen, die ihren Gästen und Mitarbeitern auf unkomplizierte Weise die Möglichkeit bieten möchten, ihre Elektrofahrzeuge zu laden.Beim Use Case "Hand in Hand" liefert eparkstation die Software (Backend) und stellt die Stromversorgung der Ladeinfrastruktur sicher. Der Kunde stellt die Objektinfrastruktur samt Parkplatz zur Verfügung und ist Eigentümer der Ladesäulen. Der Kunde ist somit Betreiber der Ladestation. eparkstation erhält als Vergütung den Ladetarif. Der Kunde erhält eine Miete für die Fläche und zusätzlich eine Umsatzbeteiligung. Dieser Use Case ist generell ideal für alle Unternehmen, die Ladestationen betreiben wollen, ohne sich darüber hinaus mit der Stromversorgung oder der Aktualität der Software beschäftigen zu müssen.Beim Use Case "In ihrer Hand" plant liefert und montiert der Kunde die Ladeinfrastruktur. Er ist somit Betreiber der Ladestation und sorgt auch für den Anschluss ans Stromnetz. Das Backend (die benötigte Software), bestehend aus App, Nutzer- und Betreiberportal, wird von eparkstation zur Verfügung gestellt und ständig auf dem neusten Stand gehalten. Dem Kunden wird lediglich ein Betrag für die Nutzung der Software berechnet. Im Gegenzug erhält dieser den gesamten Umsatz der Ladestation. Jeder Use Case wird durch die Spezialisten von eparkstation individuell an die Bedingungen der jeweiligen Bestandsimmobilie und die Wünsche des Kunden angepasst.Zu eparkstation:Unter dem Namen eparkstation haben zwei Spezialisten, die EMGruppe und iSATT, ihre Aktivitäten rund um die Ladeinfrastruktur im Umfeld von Bestandsimmobilien gebündelt.EM-Plan GmbH ist ein unabhängiges TGA-Planungsbüro und Teil der EM-Gruppe. Sein Expertenteam aus erfahrenen Ingenieuren der TGA-Branche erstellt professionelle Entwurfs- und Ausführungsplanungen und übernimmt die Bauleitung im Bereich Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär und Elektro.Die iSATT GmbH mit Sitz in Bonn entwickelt als Systemintegrator individuelle Anwendungen im Bereich der Automatisierungs-, Steuerungs- und Antriebstechnik sowie Cloudcomputing für Industrie und Handwerk.Pressekontakt:Dietmar Bleckbleck.worksFlinsbachstraße 354295 Trier0651 - 150 11 32dietmar@bleck-works.deOriginal-Content von: EM-plan GmbH, übermittelt durch news aktuell