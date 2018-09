eoTV ist ab sofort bei EntertainTV empfangbar

München (ots) - eoTV, der Free TV-Sender für europäischeSpielfilme und Serien, ist ab sofort bei EntertainTV (Kanal 65 SD)empfangbar. Damit erweitert eoTV seine Reichweite um 3,2 Mio.Haushalte in Deutschland. "Ich freue mich sehr, dass eoTV nun auch imPortfolio von EntertainTV angeboten wird. Das ist ein wichtigerMeilenstein beim Ausbau unserer technischen Reichweite", so eoTV-ChefJürgen Hörner.Damit kommen ab sofort alle EntertainTV-Kunden über das gesamteDistributionsangebot der erfolgreichen Plattform in den Genuss derechten European Originals, d.h. Serien und Spielfilme, sowohlKlassiker, als auch Free TV-Premieren, made in Europe. Die Highlightsin den kommenden Monaten reichen von "Agatha Christie - MörderischeSpiele" und "Passo dal Cielo" mit Terence Hill über die Crime-Serie"Undercover" bis hin zur neuen Staffel der preisgekrönten Serie"Versailles". Außerdem jede Menge Spielfilme, u.a. die französischeFilmreihe "Vive La France" oder eine außergewöhnliche ItaloWestern-Reihe. Und auch die Fans des europäischen Sports kommen beider "European Sportsnight", in Kooperation mit DAZN und Motorvision,bei eoTV voll auf ihre Kosten.Über "eoTV - European Originals"Der Name ist Programm: eoTV präsentiert seinen Zuschauern seitDezember 2015 echte European Originals, Serien und Spielfilme -sowohl Klassiker, als auch Free TV-Premieren. Der 24h-Sender ist überASTRA 19.2°, Vodafone, EntertainTV und Unitymedia imdeutschsprachigen Raum zu empfangen. Insgesamt verfügt eoTV über einReichweitenpotenzial von über 44 Mio. Haushalten in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Zusätzlich ist eoTV empfangbar überfreenet TV connect via DVB-T2 HD, TV+, Zattoo.com, Watch it!, TVSpielfilm Live, die Amazon Fire-App, waipu.tv, dailymeTV und watch4,Couchunk.de, in den Stadtnetzen NetCologne und Wilhelm.tel undWilly.tel sowie im Livestream (24 Stunden) auf www.eotv.de. Außerdemwird eoTV als Primetime-Programmfenster von 20:15-01:00 Uhr inDeutschland, Österreich und der Schweiz über sämtliche Sendewege desFamiliensenders RiC distribuiert.Über EntertainTV - das Fernsehangebot der Deutschen TelekomEntertainTV bündelt klassisches Fernsehen, Media- und Videothekensowie Streamingdienste und exklusive Inhalte auf einer Plattform. Mitrund 300 TV-Sendern und mehr als 100 HD-Kanälen bietet EntertainTVKunden nicht nur eine umfangreiche Programmauswahl, sondern auch dasgrößte HD-Angebot in Deutschland. Ausgewählte UHD-Inhalte schaffendabei ein brillantes Fernseherlebnis. Zudem bieten Funktionen wieTimeshift, Restart und 7-Tage-Replay einen einmaligen Komfort.Weitere Informationen unter www.telekom.de/entertaintv.Pressekontakt:eoTV GmbHPetra Fink-WuestTel: 089-890649112E-mail: eotv.presse@burda-fink.dehttp://www.eoTV.deOriginal-Content von: eoTV, übermittelt durch news aktuell