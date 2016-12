eoTV feiert seinen 1. Geburtstag und erweitert das Programmangebot auf 24 Stunden

München (ots) - Vor einem Jahr, am 22.12.2015, ging eoTV alstägliches TV-Programm mit European Originals in der Primetime beimFamiliensender RiC on air. Seitdem freut sich der Sender, derausschließlich europäische Serien und Spielfilme zeigt, über einstetiges Zuschauerwachstum von etwa 20 Prozent monatlich. Rund achtMillionen Zuschauer haben eoTV bereits eingestellt. In allenHaushalten kommt eoTV auf Marktanteile von bis zu 0,3 Prozent. "InHaushalten die uns schon kennen und einprogrammiert haben, erreicheneinzelne Programme sogar bis zu 4,7 Prozent", freut sicheoTV-Geschäftsführer Jürgen Hörner.Das schönste Geschenk hat eoTV zum 1. Geburtstag seinen Zuschauerngemacht: Am 13. Dezember wurde eoTV über die TV App Waipu.TV als24-Stunden-Sender in bester HD-Qualität gelauncht. Damit hat sicheoTV eine potenzielle technische Reichweite von 23 MillionenHaushalten erschlossen. "Ich freue mich sehr, dass wir unserenZuschauern nun unsere 'European Originals' nicht nur in HD, sondernauch rund um die Uhr anbieten können. Damit schenken wir unserenSerien- und Spielfilm-Fans einen einfachen und intuitiven Zugang zuunserem Programm, zuhause auf dem großen Screen, genauso wieunterwegs auf ihrem Smartphone oder Tablet", so Jürgen Hörner.Und auch für 2017 dürfen sich die Fans von europäischen Serien undSpielfilmen auf tolle Programme bei eoTV freuen: u.a. auf die zweiteStaffel von "Black Widows - Rache auf Finnisch", die erfolgreichefranzösische Agatha Christie-Reihe "Agatha Christie's Little Murders"(11 Folgen à 90 Min.), "Agatha Christie's Family Murder" (4 Folgen à90 Min.) und "Agatha Christie's Criminal Games" (18 Folgen à 90Min.). Außerdem weiter im Programm sind die erfolgreichen Serien"Mistresses", "Ashes to Ashes", "Cranford" mit Judi Dench, "Rom" undmoderne Klassiker wie "Commissario Rex" und "Romanzo Criminale".Über eoTVZur besten Sendezeit, täglich von 20.15 - 1.00 Uhr! eoTV: Der Nameist Programm, denn das neue Prime Time Programm zeigt EuropeanOriginals, Serien und Spielfilme, Klassiker und Free TV Premieren.Distribuiert wird das eigenständige TV-Angebot in Deutschland,Österreich und der Schweiz über sämtliche Sendewege desFamiliensenders RiC (Reichweite: 32 Mio. HH), d.h. u.a. via Astra,Unitiymedia sowie insgesamt über 130 Kabelnetzen, DVB-T over IP,Zattoo, Magine sowie bei dailymeTV und im Livestream auf der eigeneneoTV-Website. Bei waipu.tv erweitert eoTV seine Sendezeit füreuropäische Spielfilme und Serien auf 24 Stunden täglich und wird inHD ausgestrahlt.www.eotv.dewww.facebook.com/eoTV.de/Bei Rückfragen:eoTVPetra Fink-WuestBurda und Fink GmbHTel: 089-890649112pf@burda-fink.deOriginal-Content von: eoTV, übermittelt durch news aktuell