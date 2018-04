Hamburg (ots) - Enyway macht den nächsten Schritt. Der im November2017 gestartete Online-Marktplatz für Strom direkt vom Erzeugerbietet ab sofort auch Crowdfunding-Projekte an. Verbraucher könnendamit nicht nur beim Strombezug auf Konzerne verzichten, indem sieihren sauberen Strom direkt von anderen Menschen beziehen. Sie könnennun optional gleichzeitig in die Solaranlage investieren undattraktive Renditen erwirtschaften. Und das schon für wenige hundertEuro. Enyway eröffnet damit endlich auch dem Durchschnittsverbraucherdie Möglichkeit, in die Eigenversorgung mit Strom zu investieren unddie Energiewende voranzutreiben."Die Zeiten, in denen nur Eigenheimbesitzer Geld mit derEnergiewende verdienen konnten, sind glücklicherweise vorbei",erklärt Varena Junge (29), Mit-Gründerin von enyway und in derGeschäftsführung für Vertrieb und Marketing verantwortlich. "Absofort habe ich auch als Mieterin die einzigartige Möglichkeit, inmeine persönliche Stromversorgung zu investieren und damit quasi zumSelbstversorger zu werden."Enyway ermittelt dabei jeweils einen individuellenInvestitionsbetrag in Abhängigkeit von dem persönlichen Strombedarfdes Verbrauchers. So finanziert jeder den Anteil an der ausgewähltenPhotovoltaik- oder Windkraftanlage, der erforderlich ist, um deneigenen Haushalt mit Strom zu versorgen. Die Finanzierung erfolgt wiebeim Crowdfunding üblich in Form von sogenannten Nachrangdarlehen. Indem aktuellen Photovoltaik-Projekt beträgt die Laufzeit 8 Jahre. DieVerzinsung liegt bei mindestens 4% pro Jahr. In sonnenreichen Jahrenkann sie auf bis zu 6 % pro Jahr ansteigen.Marcus Biermann, einer von über 30 Stromverkäufern auf enywaysowie Initiator und Eigentümer des ersten Crowdfunding-Projektes,freut sich: "Mit diesem Angebot kann ich nicht nur meinen Ökostromdirekt an andere Menschen verkaufen, sondern gleichzeitig all meineKunden direkt an den Erträgen der Solaranlage beteiligen. Genau sostelle ich mir die Energieversorgung der Zukunft vor - ganz ohneKonzerne und in Menschenhand!"Bereits mit Marktstart im November letzten Jahres hatte enywayeine Interessenbekundung für Crowdfunding mit großem Erfolggestartet. Aufgrund des positiven Kundenfeedbacks wurden nun allebehördlichen Genehmigungen eingeholt und die erforderlichen Prozesseumgesetzt, um das Angebot auf dem Online-Marktplatz entsprechenderweitern zu können.Über enywayDas Internet-Unternehmen enyway betreibt einen Online-Marktplatz,auf dem sauberer Strom direkt von Mensch zu Mensch verkauft wird.Damit werden klassische Energieversorger überflüssig, weil jederBetreiber einer Solar-, Wind- oder Wasserkraftanlage seinen Stromüber enyway direkt an seine Nachbarn und Freunde verkaufen kann.Enyway wurde von Heiko von Tschischwitz (50), Varena Junge (29) undAndreas Rieckhoff (41) gegründet und im November 2017 derÖffentlichkeit vorgestellt. Heiko von Tschischwitz hat vor 20 Jahrenbereits LichtBlick an den Start gebracht und zum größtemÖkostromanbieter Deutschlands entwickelt. Die Geschäftsidee vonenyway wurde von einem interdisziplinären 50-köpfigen Team umgesetzt.Der Online-Marktplatz startet zunächst in Deutschland. Die Gründersehen in Zukunft auch internationale Geschäftschancen für dieStromversorgung von Mensch zu Mensch.Pressekontakt:Alex von Kuczkowski, Kommunikationenyway GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg | GermanyTelefon +49 179 13 59 244 | Email presse@enyway.comwww.enyway.comOriginal-Content von: Enyway GmbH, übermittelt durch news aktuell