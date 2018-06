enviaM präsentiert neues Home-Energie-Management-System (HEMS) auf der Intersolar Europe in München

Chemnitz (ots) - enviaM ist vom 20. bis 22. Juni 2018 auf derdiesjährigen Intersolar Europe in München vertreten. DerEnergiedienstleister präsentiert auf der weltweit führenden Fachmessefür Solarwirtschaft das Home-Energie-Management-System (HEMS). Beidem Produkt handelt es sich um eine moderne und zukunftsorientierteLösung für das intelligente Energiemanagement in Ein- undZweifamilienhäusern.HEMS wurde speziell für Kunden von Photovoltaikanlagen entwickelt,die ihre Energieflüsse visualisieren und kontrolliert steuernmöchten. Das Energiemanagement beinhaltet eine Software, über dieErzeuger, Speicher und Verbraucher miteinander kommunizieren. Somitist sichergestellt, dass der selbst erzeugte Strom optimal genutztwird.enviaM-Gruppe setzt auf digitale ServicesDie enviaM-Gruppe treibt mit intelligenten Produkten dieDigitalisierung der Energiewende voran. "Internet ofThings"-Anwendungen wie HEMS bieten dem Kunden innovative unddigitale Lösungen. Durch die zunehmende Vernetzung vonEnergieerzeugern und -verbrauchern entsteht das Internet der Energie,welches die Voraussetzung für neue Produkte schafft. "Das Internetder Energie erfordert Mut zum Umdenken und erstmals einen360-Grad-Blick über alle Bereiche. Wir sehen darin eine Chance fürunsere Weiterentwicklung als Energiedienstleister. Nicht nurPrivatkunden oder Energieversorger, sondern auch Industriekundenprofitieren in den nächsten Jahren von unseren Innovationen", sagtProjektleiterin Franziska Rudolph.Weitere Informationen zu HEMS gibt es unterhttps://www.solarwelt-enviam.de/solarservice/energiemanager. enviaMist an allen drei Messetagen am innogy-Messestand (Halle B2; Stand120) zu finden.Pressekontakt:Josephine Sönnichsen0371 482-1737Josephine.Soennichsen@enviaM.deOriginal-Content von: enviaM, übermittelt durch news aktuell