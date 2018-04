Die entscheidenden Viertelfinal-Rückspiele von Kiel und Flensburg in der Königsklasse sowie der 30. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die Viertelfinal-Rückspiele von Kiel in Skopje und Flensburg inMontpellier in der EHF Champions League am Sonntag live und exklusiv- Am Donnerstag und Sonntag überträgt Sky sieben Partien des 30.Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv, unteranderem Magdeburg gegen Hannover im Topspiel am Sonntag- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinObwohl beiden deutschen Klubs in den Viertelfinal-Hinspielen inder Königsklasse kein Heimsieg gelang, dürfen sowohl der THW Kiel alsauch die SG Flensburg-Handewitt weiter vom EHF Final4 in Kölnträumen. Am Sonntag überträgt Sky ab 16.50 Uhr beide Rückspiele liveund exklusiv.Den Auftakt machen die Kieler in Skopje. Nach dem 28:29 in eigenerHalle muss der deutsche Rekordmeister in jedem Fall beimTitelverteidiger gewinnen, um noch weiterkommen zu können. MarkusGötz kommentiert die Partie. Direkt im Anschluss um 18.50 Uhr meldetsich Florian Schmidt-Sommerfeld mit dem Auftritt der SGFlensburg-Handewitt in Montpellier, die nach einem 28:28 in eigenerHalle in Frankreich mindestens ein Unentschieden benötigt.Leipzig gegen Kiel am Donnerstag, Magdeburg gegen Hannover amSonntagIn der DKB Handball-Bundesliga stehen am Donnerstag und Sonntaginsgesamt sieben Partien des 30. Spieltags auf dem Programm. Ab 18.30Uhr geht am Donnerstagabend in vier Begegnungen um wichtige Punkte imSaison-Endspurt. Neben den Auswärtsspielen der Kieler in Leipzig undder Flensburger in Stuttgart empfängt der VfL Gummersbach im Kampf umden Klassenerhalt Minden, Lemgo trifft auf Göppingen. Moderator JensWesten führt in Leipzig durch den Handballabend.Neun Stunden Live-Handball nonstop am SonntagAm Sonntag startet Sky dann um 12.00 Uhr in fast neun StundeLive-Handball nonstop. Bevor ab 16.50 Uhr die Königsklasse im Fokussteht, stehen in der DKB Handball-Bundesliga richtungsweisende Spielean der Spitze und im Tabellenkeller auf dem Programm. Zunächsttreffen mit den Eulen Ludwigshafen und Hüttenberg die beidenMannschaften aufeinander, die derzeit die Abstiegsränge belegen.Beide Vereine haben die Möglichkeit, mit einem Sieg zumindestvorläufig über den Strich zu rutschen. Parallel dazu überträgt Sky amSonntagmittag die Begegnung zwischen Erlangen und Wetzlar.Ab 14.30 Uhr treffen im "Topspiel am Sonntag" zwei Teams desoberen Tabellendrittels aufeinander. Der SC Magdeburg, der seit 14Bundesliga-Spielen ungeschlagen (26:2 Punkte) ist, empfängt dasÜberraschungsteam aus Hannover, das allerdings zuletzt zweiNiederlagen erlitt. Moderatorin Christina Rann und Sky Experte StefanKretzschmar führen durch den Bundesliga-Sonntag, Karsten Petrzika undMartin Schwalb kommentieren das Topspiel in Magdeburg.Highlights der DKB Handball-Bundesliga an beiden Spieltagen freiempfangbar auf Sky Sport News HDDie Zusammenfassung des 30. Spieltags der DKB Handball-Bundesligaam Sonntagabend ist für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport NewsHD zu sehen. Ab 21.30 Uhr informiert das HBL-Magazin Handballfansüber alles Wissenswerte der zurückliegenden Begegnungen.Ab 22.30 Uhr liefert das EHF-Magazin auch die Höhepunkte derViertelfinal-Rückspiele in der Champions League im Free-TV.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über dasInternet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Gerätenwie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbar.Die DKB Handball-Bundesliga und die Velux EHF Champions League amDonnerstag, Samstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Donnerstag:18.30 Uhr: SC DHfK Leipzig - THW Kiel live auf Sky Sport 2 HD18.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - SG Flensburg-Handewitt live aufSky Sport 3 HD18.30 Uhr: VfL Gummersbach - GWD Minden live auf Sky Sport 4 HD18.30 Uhr: TVB Lemgo - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 5HDSonntag:12.00 Uhr: HC Erlangen - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 1 HD12.00 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - TV Hüttenberg live auf SkySport 2 HD14.30 Uhr: SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport1 HD16.50 Uhr: Vardar Skopje - THW Kiel live auf Sky Sport 1 HD18.50 Uhr: Montpellier HC - SG Flensburg-Handewitt live auf SkySport 1 HD21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD22.30 Uhr: EHF-Magazin auf Sky Sport News HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell