entdeckerwochen: Faire und vegane Produkte bei ALDI Nord entdecken (FOTO)

Essen (ots) -Einfach fair: ALDI Nord zeigt, dass Discount auch anders kann.Anlehnend an die "Faire Woche", initiiert vom Forum Fairer Handele.V., bietet der Discounter seinen Kunden ab dem 20. September einausgewähltes Sortiment an fair gehandelten Produkten an. Zudem werdenab dem 27. September Kunden mit auf Entdeckungstour rund um dievegane Ernährung genommen.Faire Produkte zum günstigen ALDI Preis: Von Blütenhonig, überverschiedene Säfte, Kaffee, Schweizer Schokolade bis hin zum fairenAsia Menu: Die "Faire Woche" lädt Kunden dazu ein, das Angebot anFairtrade zertifizierten Produkten von ALDI Nord kennenzulernen. "Mitder Aktion wollen wir unseren Kunden zeigen, dass faire Produktenicht teuer sein müssen", sagt Philipp-Daniel Fischer,CR-Beauftragter bei ALDI Nord. Dass der Discounter damit auf demrichtigen Weg ist, zeigt die positive Resonanz auf die EigenmarkeFAIR von ALDI Nord.Erst im März wurde ALDI von der Organisation TransFair e.V. mitdem Fairtrade Award 2018 in der Kategorie "Handel" ausgezeichnet.Prämiert wurden das langjährige Engagement sowie die großeReichweite, die ALDI fair gehandelten Produkten bietet. "Es ist toll,dass ein so großes Unternehmen wie ALDI die faire Woche unterstützt",sagt Dieter Overath von TransFair e.V. "Denn schon mit einem fairenFrühstück kann man bereits einen Beitrag zur Klimaverbesserungleisten."Die vegane ALDI WeltAuch mit dem stetig wachsenden Angebot an vegetarischen undveganen Artikeln geht ALDI Nord verstärkt auf die zunehmendeNachfrage nach Produkten für besondere Ernährungsbedürfnisse ein.Bereits 2017 waren rund 180 Produkte bei ALDI Nord mit dem V-Labelausgezeichnet. Seit 2018 hat ALDI Nord begonnen Kosmetik- undKörperpflegeartikel mit der Veganblume zu kennzeichnen. "UnserSortiment stets nachhaltiger zu gestalten ist eines unsererKernthemen, im Sinne unserer Kunden und der Umwelt", so Sarah Mager,CR-Beauftrage bei ALDI Nord.