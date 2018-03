engbers: Wotan Wilke Möhring und Patrick Owomoyela kicken mit Zweitklässlern für den guten Zweck (FOTO)

Dortmund (ots) -Bei diesem Spiel hat es nur Gewinner gegeben! Wotan Wilke Möhringund Patrick Owomoyela kickten gemeinsam mit ihren Mannschaften amFreitagnachmittag, den 09. März 2018 die tolle Summe von 4.000 Eurozusammen. Im Stadion Rote Erde in Dortmund traten der engbersMarkenbotschafter Möhring und der neue BVB-Botschafter beiinternationalen Reisen Owomoyela gegeneinander beim Torwandschießenan. Tatkräftig unterstützt wurden beide Kapitäne von ihren Teams, dieaus Zweitklässlern der Aplerbecker-Mark-Grundschule aus Dortmundbestanden. Jeder verwandelte Treffer brachte 50 Euro. Zum Schlusslegte Wotan Wilke Möhring für jeden nicht getroffenen Ball der 22Kinder noch mal 50 Euro aus eigener Tasche oben drauf (1.100 Euro)und das Männermodeunternehmen engbers rundete die Summe nochmal auf.Die insgesamt 4.000 Euro gehen an die Bernhard-Bosch-Stiftung, die essich seit über 20 Jahren zur Aufgabe macht, die Lebenssituation vonbenachteiligten Kindern und Jugendlichen zu verbessern.Das ist engbers!Die Engbers GmbH & Co. KG mit der Marke engbers ist einer dererfolgreichsten Männerspezialisten im Modesegment. DasFamilienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronaubeschäftigt sich nachhaltig und verantwortungsvoll seit über 70Jahren nur mit dem Einen: Mann sein! engbers hat den Anspruch, dasskundenfreundlichste Männermodeunternehmen in Europa zu werden - miteiner Kollektion, die jedem Mann die persönliche Freiheit undGelegenheit gibt, zu sagen "Einfach ich!". Ob Mensch oder Kollektion:Mühelos, unkompliziert, verlässlich - das ist engbers. In den mehrals 300 Stores in Deutschland und Österreich mit rund 1.800Mitarbeitern und im Online-Store ist Shopping immer ein besonderes(Männer-)Erlebnis!Weitere Informationen:http://www.engbers.com undhttp://www.engbers-xxl.comWeitere Informationen zur Bernhard-Bosch-Stiftung:www.engbers.com/unternehmen/philosophie/stiftungen/bernhard-bosch/Pressekontakt:Engbers GmbH & Co. KGMaren ArndtPR/ÖffentlichkeitsarbeitDüppelstraße 448599 GronauE-Mail: arndt@engbers.deTel: +49 (0) 2562 713 296Mobil: +49 (0) 151 28181694oderEngbers GmbH & Co. KGTanja PeltréPR/ÖffentlichkeitsarbeitDüppelstraße 448599 GronauE-Mail: peltre@engbers.deTel: +49 (0) 2562 713 114Original-Content von: engbers GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell