eneloop: Letztes Team nachhaltig auf dem Weg ins Finale

Hamburg (ots) - Schon seit dem Beginn der eneloop-Botschaftertouram 22. Juni 2018 bündeln zwölf abenteuerlustige Duos ihre Energie, umeine nachhaltige eneloop-Batterie durch Europa reisen zu lassen.Jedes Team hat genau eine Woche Zeit, um die Staffellauf-Batterie aneinem vereinbarten Ort an das nächste Team weiterzugeben. Am 14.September 2018 beendet das letzte Team in Italien die Tour. Nach demAbenteuer nehmen die Teilnehmer es im großen Finale vom 18. biseinschließlich 25. September online gegeneinander auf, um einenReisegutschein über 2.500 Euro zu gewinnen.eneloop, die Marke für wiederaufladbare Batterien, hat dieBotschaftertour ins Leben gerufen, um Aufmerksamkeit für dasWohlergehen unseres Planeten und seiner Bewohner zu erwecken. Dasgemeinsame Ziel der zwölf Teams ist es, möglichst viele Follower aufder gemeinschaftlichen Facebook-Seite der eneloop-Botschaftertour zusammeln. Denn für jeden Follower spendet eneloop einen Euro an diegemeinnützigen Organisationen 'Aktionsgemeinschaft Artenschutz(Action Campaign for Endangered Species)' und 'Cheetah ConservationFund', die sich für bedrohte Tiere wie Geparden undMeeresschildkröten einsetzen. Maximal werden 21.000 Euro gespendet.Botschafter mit grüner EnergieAuf der Tour müssen die Teams ihren ökologischen Fußabdruck soklein wie möglich halten, indem sie z. B. laufen, Rad fahren odertrampen. Die estnischen BACKPACK GALS geben die Batterie morgen andie letzten Botschafter vom italienischen Team TORTELLI weiter, dievom 7. bis 14. September 325 Kilometer zwischen Konstanz(Deutschland) und Como (Italien) trampen werden. Vor ihnen startetendie Teams SAIL4SUSTAINABILITY (Estland), ASAPGUYS (Italien), LOST INCOMPASS (Litauen), YOUNG FOLKS (Lettland), HAN DUO (Estland), OMAIT(Italien), SUSTAINABLY SASSY (Finnland/Venezuela), WOANDERS(Lettland/Litauen), KOSEN RUFU (Italien) und POLISHING THE WORLD(Polen/Mexiko).Online-Finale vom 18. bis einschließlich 25. SeptemberDas große Finale zwischen den verschiedenen Teams beginnt amMittwoch, den 18. September 2018. Diese Entscheidungsphase wirdonline auf der offiziellen Kampagnenwebsite ausgetragen: Jedes Teamlädt dort ein Video hoch, in dem es seine Abenteuer und seineMotivation darstellt. Bis einschließlich Mittwoch, den 25. Septemberkann jeder für sein Lieblingsvideo abstimmen. Das Teamvideo mit denmeisten Stimmen wird mit einem Reisegutschein im Wert von 2.500 Eurobelohnt.Abschlussveranstaltung am 29. September in BerlinAm Samstag, den 29. September 2018 übergibt eneloop den Preis unddie Spende offiziell an die jeweiligen Gewinner und an diegemeinnützigen Organisationen, die ebenfalls anwesend sein werden.Die Übergabe findet im MediaMarkt in der Gropiusstadt (JohannisthalerChaussee 309, 12351 Berlin) statt, wo außerdem eine Verkaufsaktionfür eneloop-Batterien und -Ladegeräte für alle Verbraucher läuft. Daskomplette Abenteuer kann live verfolgt werden aufwww.facebook.com/eneloopambassadorstour.Limitierte Auflage 'tones botanic'-BatterienUm noch mehr Aufmerksamkeit für dieses grüne Abenteuer zugenerieren, bringt eneloop eine Sonderausgabe mit Batterien vom TypAA und AAA im Botanik-Look heraus. Diese 'eneloop tonesbotanic'-Batterien sind - in begrenzter Auflage - sowohl online alsauch in europäischen Geschäften erhältlich. Außerdem wird es für Fansder eneloop-Botschaftertour auf der Facebook-Seite und in denGeschäften Nachlässe, Werbeaktionen und Preisausschreiben geben.Nähere Informationen zu den Teilnehmern, Strecken undgemeinnützigen Organisationen sind auf eneloopambassadorstour.euverfügbar.Über eneloopeneloop ist eine nachhaltige Batteriemarke von Panasonic EnergyEurope. eneloop-Batterien sind mit Solarenergie vorgeladen und könnendurchschnittlich 2.100 Mal wieder aufgeladen werden. Außerdem bringensie durch ihre höhere elektrische Spannung pro Aufladung längerLeistung als herkömmliche Batterien. Ihre Temperaturbeständigkeitmacht sie zum idealen Begleiter für Fotografen und Wanderer. ErfahrenSie mehr über eneloop und die Geschichte hinter dereneloop-Botschaftertour auf www.panasonic-eneloop.eu.Über Panasonic Energy EuropePanasonic Energy Europe mit Hauptsitz in Zellik bei Brüssel(Belgien) ist Teil der Panasonic Corporation, einem führendenAnbieter von elektrischen und elektronischen Geräten. Dank seinerumfassenden und langjährigen Erfahrung im BereichVerbraucherelektronik hat sich Panasonic zum größtenBatteriehersteller Europas entwickelt. Produktionsstätten werden inTessenderlo (Belgien) und Gniezo (Polen) betrieben. Panasonic EnergyEurope liefert in über 30 europäischen Ländern "mobile" Energie. Dasbreite Produktangebot besteht aus wiederaufladbaren Batterien,Ladegeräten, Zink-Kohlestoff-Batterien, Alkalibatterien undSpezialbatterien (wie Hörgerätebatterien, Foto-Lithium,Lithium-Knopfzellen, Micro-Alkaline, Silberoxid). WeitereInformationen finden Sie auf www.panasonic-batteries.com.Über PanasonicDie Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmenin der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Produkten fürdie vielfältige private, gewerbliche und industrielle Nutzung.Panasonic ist ansässig in Osaka, Japan und erwirtschaftete zumGeschäftsjahresende am 31. März 2015 einen konsolidierten Nettoumsatzin Höhe von rund 57 Milliarden EURO. Panasonic verfolgt das Ziel, dastägliche Leben zu vereinfachen und die Welt ein Stück besser zumachen und trägt deshalb fortwährend zur Weiterentwicklung derGesellschaft und zur allgemeinen Zufriedenheit der Menschen weltweitbei.