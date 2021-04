endpoint führt ConnectionPOINT(TM) ein - ein Partnerschaftsprogramm, das darauf ausgelegt ist, beschleunigte Ergebnisse zu erzielen und die Medizin durch die nächste Generation von eClinical-Technologie-Schnittstellen voranzubringen

San Francisco (ots/PRNewswire) - endpoint Clinical (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3135631-1&h=836068934&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3135631-1%26h%3D1586822201%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.endpointclinical.com%252F%26a%3Dendpoint%2BClinical&a=endpoint+Clinical), das weltweit führende Unternehmen für interaktive Antworttechnologie (IRT®), gab heute den Start seines Partnerschaftsprogramms ConnectionPOINT(TM) bekannt, dem ersten seiner Art im Bereich der eClinical-Technologie. Die Vision des Programms ist eine geführte Konvergenz eines kuratierten Netzwerks von eClinical-Anbietern, die in ihrer Domäne führend in der Innovation sind und sich dem Wandel hin zu einer durchdachten Interaktion der nächsten Generation verschrieben haben."Dies ist zwar unser offizieller Start eines Partnerschaftsprogramms, aber wir arbeiten schon seit über einem Jahrzehnt mit den besten eClinical-Technologieanbietern zusammen, um die Zukunft der Medikamentenentwicklung zu verändern", sagt Ryan Keane (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3135631-1&h=1538508168&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3135631-1%26h%3D1408686420%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fryan-keane-2293ba1%252F%26a%3DRyan%2BKeane&a=Ryan+Keane), CCO, endpoint. "Was wir gelernt haben, als wir diese Verpflichtung zum Aufbau von Beziehungen und Technologie für eine so lange Zeit übernommen haben, ist, dass man gemeinsam weitersehen kann, um die Branche voranzutreiben und auch die reale Möglichkeit hat, diese gemeinsamen Ziele zu erreichen und dann zu übertreffen. ConnectionPOINT ist die Krönung dieses Erfolgs. Es gibt den Sponsoren die Gewissheit, dass traditionell disparate Systeme über mehrere eClinical-Anbieter hinweg nicht nur nahtlos miteinander kommunizieren, sondern auch Grenzen der Geschwindigkeit und Dateneffizienz überschreiten, die im heutigen eClinical-Ökosystem nicht existieren."Die Kernaufgabe von ConnectionPOINT ist es, eine nachhaltige, skalierbare Infrastruktur in einem Netzwerk von starken, überprüften Partnerschaften zur Unterstützung von eClinical Business und Technologie zu schaffen, die auf den Prinzipien der Schaffung von Möglichkeiten, der Förderung von Innovation und der Harmonisierung der Bereitstellung im gesamten Ökosystem basiert.Eine der überzeugendsten Anwendungen für diese strategischen Allianzen ist die Wiederbelebung bei der Ausrichtung von Technologie- und Servicelinien, die üblicherweise als eigenständig betrachtet werden, für sich genommen unverzichtbar sind und vertraute Überschneidungen haben - aber jetzt bereit sind, neue disruptive Möglichkeiten zu schaffen. Hier ist, was einige Partner von endpoint über die bereits erkannten Vorteile von ConnectionPOINT und die Errungenschaften durch ihre bestehende Technologie im Zusammenspiel mit dem IRT von endpoint sagen:"Als TSS und endpoint zusammenkamen, um zu erkunden, was unsere Unternehmen gemeinsam in unserem Bereich erreichen können, wussten wir sofort, dass mehr als die einfachen Gewinne von Legacy-Touchpoints wie der grundlegenden Sendungsüberwachung möglich war", sagt Evan Hahn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3135631-1&h=1920641186&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3135631-1%26h%3D1049592306%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fevan-hahn-5000a46%252F%26a%3DEvan%2BHahn&a=Evan+Hahn), Vice President North America bei TSS, einem weltweit führenden Anbieter von Temperaturüberwachungstechnologie und -dienstleistungen. "In allen Gesprächen auf allen Ebenen zwischen endpoint und TSS - von CEOs über technische KMUs bis hin zur Geschäftsentwicklung - kam schnell der Gedanke auf, wie weit wir diesen Teil des Ökosystems vorantreiben und auf die Veränderungen vorbereiten können, die auf die Branche zukommen, und auf den stark gestiegenen Bedarf an Echtzeitdaten und die gemeinsame Nutzung von Funktionen rund um die Temperaturüberwachung. Es war klar, dass endpoint und TSS schnell die praktische, erwartete Grundlage eines integrierten Ansatzes aufbauen würden. Dann gehen Sie direkt dahinter mit der nächsten Generation der 2-Wege-Echtzeit-Integration, die über die Sendungsebene hinaus bis zur Artikelebene funktioniert, sowohl für den Standortbestand als auch für den Standard-Sendungsbedarf gilt und bereit ist, in allen Grenzbereichen zu arbeiten, in denen die drahtlose Monitortechnologie diesen Raum eröffnet. Das ist genau das, was wir getan haben. Dieser direkte Weg führt nicht zum Ziel, ohne dass beide Organisationen in hohem Maße aufeinander abgestimmt sind.""Als eine von mehreren Optionen für die direkte Datenerfassung (DDC) innerhalb von encapsia® ist eSource DDC eine vielversprechende Option für die Branche. Der größte Vorteil ist jedoch die Vereinfachung des komplexen Ökosystems von Technologien und Dienstleistungen für klinische Studien. Zu diesem Zweck haben wir vor über zweieinhalb Jahren die dynamische Architektur von encapsia mit dem Hyper-Integrations-Ansatz von endpoint zusammengebracht, um die Systeme eng miteinander zu verbinden und so eine durchgängige Erfahrung für die Standorte und Studienleiter zu schaffen", sagt Temitope Keyes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3135631-1&h=1550062637&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3135631-1%26h%3D1020677019%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Ftemitopekeyes%252F%26a%3DTemitope%2BKeyes&a=Temitope+Keyes), Executive Director bei Cmed Technology. "Die Teams von encapsia und endpoint haben ein tiefes Engagement für Partnerschaft, Kundenerfolg, technologische Innovation und Vordenkerrolle in der Branche bewiesen, das unsere gemeinsame Fähigkeit vorantreibt, ein hochgradig harmonisiertes Set von Systemen gemeinsam erfolgreich zu liefern. Wir bieten eine intuitive und nahtlose Lösung für die Arbeitsabläufe in der klinischen Versorgung und im klinischen Betrieb, die stets die Compliance erfüllt und gleichzeitig dynamische Daten in nahezu Echtzeit nutzt."Das Spektrum der Möglichkeiten kann von der tiefen Verflechtung von Produkten bis hin zu neuen Geschäftsmodellen reichen - und all dieses erfordern."Die von unserer Branche geschaffenen Systeme und Tools sind oft sehr protokollspezifisch und von den Bedürfnissen des Sponsors getrieben. Als Ergebnis müssen Websites oft unzählige Anwendungen erlernen und die dazugehörigen Anmeldedaten verwalten und sich merken", sagt Rick Malone (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3135631-1&h=3367919165&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3135631-1%26h%3D1715714652%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Frichard-malone-893221178%252F%26a%3DRick%2BMalone&a=Rick+Malone), Business Development Executive bei der McCreadie Group. "Wir suchen nach Lösungen, die Forschungsapothekenteams die Flexibilität geben, Aufgaben in dem von ihnen bevorzugten Arbeitsablauf zu erledigen und gleichzeitig die protokollspezifischen Anforderungen des Sponsors zu erfüllen. Wir freuen uns, in endpoint mit einem gleichgesinnten Partner zusammenzuarbeiten, der die Verschmelzung der Bedürfnisse von Website und Sponsor durch unsere 'first of a kind'-Integration als Gewinn für alle beteiligten Parteien sieht. Die McCreadie Group und endpoint haben über ein Jahr in die Entwicklung einer Lösung investiert, die den Standorten das Leben erleichtert und gleichzeitig den Sponsoren eine verbesserte Datenintegrität und Aktualität bietet.""So sehr es ein Versprechen ist, die kollektive Expertise, die Stärken und die offensichtlichen Vorteile der direkten Interaktion zwischen den Partnern zu nutzen, so sehr erkennen wir an, dass es auch eine Herausforderung für diejenigen darstellt, die sich diesem Kollektiv anschließen", sagt Vincent Puglia, Sr. Direktor für strategische Allianzen, endpoint. "Konsequentes Engagement, vertiefte Gespräche, Barrieren abbauen, neue Geschäftsmodelle unterhalten und unermüdlich fragen: 'Was kommt als nächstes?' und 'Was können wir noch tun?' ist eine beträchtliche Verpflichtung. Es wird nicht für jeden etwas sein, aber für diejenigen, die sich eine Mission wie ConnectionPOINT zu eigen machen, kann die Qualität der Erträge nicht hoch genug eingeschätzt werden."Weitere InformationenBesuchen Sie unsere Website, um mehr über das ConnectionPOINTProgramm von endpoint zu erfahren.Verbinden Sie sich mit endpoint auf LinkedInInformationen zu endpointendpoint ist ein Anbieter von Systemen und Lösungen der interaktiven Antworttechnologie (IRT®), der die biowissenschaftliche Industrie unterstützt. In den letzten zehn Jahren hat das kundenorientierte Team von Fachleuten ihre Technologie-Suite kontinuierlich weiterentwickelt, um Sponsoren beim Erfolg klinischer Studien zu unterstützen. Die dynamische IRT-Lösung PULSE ® für die Patientenrandomisierung und -verwaltung, das Standortmanagement und die Verwaltung der Medikamentenversorgung sowie das führende Tool für die Verwaltung klinischer Verbrauchsmaterialien, DRIVE, maximieren nachweislich die Versorgungskette, minimieren die Betriebskosten und gewährleisten eine rechtzeitige und genaue Dosierung der Patienten. endpoint hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in den USA, der EU und Asien. www.endpointclinical.comPressekontakt:Catherine DitzlerStellvertretende Direktorin für Marketingendpoint Clinical1-415-688-3424E-Mail: cditzler@endpointclinical.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1492175/endpoint_Clinical_Launches_ConnectionPOINT.jpgOriginal-Content von: endpoint Clinical, übermittelt durch news aktuell