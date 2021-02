endpoint Clinical gibt die Ernennung von Christine Hurley zum Senior Vice President, Client Services, bekannt

San Francisco (ots/PRNewswire) - endpoint Clinical (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3061364-1&h=3935286521&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061364-1%26h%3D2525140387%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.endpointclinical.com%252F%26a%3Dendpoint%2BClinical&a=endpoint+Clinical), ein weltweit führendes Unternehmen für interaktive Antworttechnologie (IRT), hat Christine Hurley (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3061364-1&h=382310366&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061364-1%26h%3D1015903574%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fchristine-hurley-320a872%252F%26a%3DChristine%2BHurley&a=Christine+Hurley) zum Senior Vice President, Client Services, ernannt. Christine bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im klinischen Betrieb und in der Technologie mit und wird unter ihrer Leitung für die Aufsicht über die Client Services mit Account Management, Projektmanagement, Customer Success und Customer Support verantwortlich sein."Ich bin stolz darauf, dem Führungsteam von endpoint beizutreten und dabei zu helfen, ihre Vision weiter voranzutreiben", sagt Christine Hurley (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3061364-1&h=382310366&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061364-1%26h%3D1015903574%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fchristine-hurley-320a872%252F%26a%3DChristine%2BHurley&a=Christine+Hurley), Sr. Vice President, Client Services. Im Laufe ihrer Karriere hatte Hurley verschiedene Rollen in den Bereichen Clinical Operations und Technologieführung inne und hat eine echte Leidenschaft für das IRT. Als Leiterin der Strategieentwicklung für klinische Systeme, Prozessverbesserung und Partnerschaften hat sie für Anbieter klinischer Technologie wie PAREXEL und 4G Clinical sowie für Biotech-/Pharmaunternehmen wie Vertex Pharmaceuticals, Biogen und Agios Pharmaceuticals gearbeitet. "Die Einbindung der Kundenperspektive in die Client-Services-Organisation wird dazu beitragen, dass die Bedürfnisse der Kunden von endpoint kontinuierlich mit den höchsten Qualitätsstandards erfüllt werden, die sie erwarten.""Bei endpoint sind wir bestrebt, außergewöhnliche Technologielösungen mit einem hochwertigen Team dahinter zu liefern", sagt Christine Oliver (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3061364-1&h=187022634&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061364-1%26h%3D2827847947%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fchristineoliver%252F%26a%3DChristine%2BOliver&a=Christine+Oliver), CEO. "Da unser Unternehmen weltweit in rasantem Tempo expandiert, war es naheliegend, eine starke Führungspersönlichkeit wie Christine einzustellen. Sie ist eine Verfechterin einer Qualitätskultur, eine leidenschaftliche Mentorin und Team-Builderin und hat Erfolge bei der Entwicklung und Implementierung von Technologiestrategien zur Unterstützung der F&E-Geschäftsziele vorzuweisen. Wir freuen uns sehr, dass sie Teil des Führungsteams ist und uns dabei hilft, die Erwartungen unserer Kunden weiterhin zu übertreffen."Lesen Sie mehr über endpoints Lösungen auf endpointclinical.com.Informationen zu endpointendpoint ist ein Anbieter von Systemen und Lösungen der interaktiven Antworttechnologie (IRT®), der die biowissenschaftliche Industrie unterstützt. In den letzten zehn Jahren hat das kundenorientierte Team von Fachleuten ihre Technologie-Suite kontinuierlich weiterentwickelt, um Sponsoren beim Erfolg klinischer Studien zu unterstützen. Die dynamische IRT-Lösung PULSE ® für die Patientenrandomisierung und -verwaltung, das Prüfzentrum, das Management der Arzneimittelversorgung und das hochmoderne Tool DRIVE für das Management der klinischen Versorgung maximiert nachweislich die Versorgungskette, minimiert die Betriebskosten und gewährleistet eine rechtzeitige und genaue Dosierung der Patienten. endpoint hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in den USA, der EU und Asien. www.endpointclinical.comPressekontakt:Catherine DitzlerAssociate Director of Marketingendpoint Clinical1-415-688-3424E-Mail: cditzler@endpointclinical.comOriginal-Content von: endpoint Clinical, übermittelt durch news aktuell