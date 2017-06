enable2grow baut Berater-Kompetenzen weiter aus: Dr. Stephan Bülow, Robert Kellner und Erik von Göler verstärken das Team mit fundierter Erfahrung (FOTO)

München (ots) -Mit Dr. Stephan Bülow, Robert Kellner und Erik von Gölerverstärkt enable2grow, Deutschlands führende Wachstumsberatung fürdigitales Business, sein Berater-Team um drei hochkarätige Enabler.Die drei Neuzugänge bringen Kompetenzen in den BereichenSupply-Chain-Management, Mergers & Acquisitions sowie digitaleTransaktionsprozesse mit und ergänzen damit das bestehendeExperten-Portfolio.Dr. Stephan Bülow weist langjährige Erfahrung in Venture Capitalund Private Equity auf und setzte anschließend als Unternehmererfolgreich verschiedene Buy-and-Build-Konzepte um. Seit 13 Jahrenberät er Investoren und Eigentümer verschiedenster Branchen bei derUmsetzung ihrer Wachstumsstrategien. Bülow wird seinen Kundeninsbesondere bei den Themen Mergers & Acquisitions und Finanzierungmit Rat und Tat zur Seite stehen.Robert Kellner ist ein ausgewiesener Experte wenn es um Strategie,Wachstum und Profitabilität von Online-Transaktionsgeschäften geht.Seine Kunden profitieren von seinen vielfältigen Erfahrungen imOnline-Sektor sowie seiner speziellen Kombination aus konzeptionellenSkills und operativer Umsetzungserfahrung. Unter anderem war Kellnerals Berater bei der Deutschen Telekom und Scout24 tätig. Darüberhinaus arbeitete er als Interims-Manager bei PARSHIP und XING undgründete mit SofaDoc bereits ein eigenes Start-up.Erik von Göler kombiniert langjährige Erfahrung im BereichSupply-Chain-Management und Einkauf mit einer Begeisterung undExpertise für das Thema Digitalisierung. Neben der operativenVerantwortungen für den Bereich Supply-Chain hat von Göler fürverschiedene Unternehmen digitale Konzepte und Strategien entwickelt.Zukünftige Kunden unterstützt er vor allem bei deren digitalenTransformationen oder bei der Umsetzung von Industrie4.0-Initiativen.Stefanie Peters, Gründerin und CEO von enable2grow über die dreiNeuzugänge: "Ich freue mich sehr, dass wir unser Wachstum auch indiesem Jahr kontinuierlich vorantreiben konnten. enable2grow festigtdamit weiter seine Position als führende Wachstumsberatung fürdigitales Business. Ich bin mir sicher, dass alle drei Enabler mitihren fundierten Kompetenzen bei unsere Kunden einen hohenWertbeitrag durch die Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderterDigitalisierungsstrategien leisten werden."Über enable2growDie Wachstumsberatung mit Sitz in Berlin, Hamburg und Münchenberät Firmen dabei, Wachstumschancen in der digitalen Wirtschaft zunutzen. Dabei stehen über 50 erfahrene Enabler etabliertenUnternehmen, die Ihr digitales Wachstum vorantreiben möchten, von derStrategieentwicklung bis hin zur Realisierung eng zur Seite. Das Teambesteht sowohl aus strategischen Generalisten mit langjährigerErfahrung in Top-Strategieberatungen, als auch aus Managern undGründern marktführender (Digital-)Unternehmen mit entsprechenderUmsetzungskompetenz. enable2grow, 2011 gegründet von Stefanie Peters,ist europaweit aufgestellt mit Partnerbüros in Amsterdam, Barcelona,London, Paris und Zürich.Weitere Informationen auf: www.enable2grow.com.Pressekontakt:Niclas KakomanolisTel.: +49 30 2576205-14e2g@piabo.netOriginal-Content von: enable2grow, übermittelt durch news aktuell