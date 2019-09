Berlin / Chanthaburi (ots) -Die Probleme des in die Negativschlagzeilen geratenen BerlinerSchmuckhandelsunternehmen elumeo SE (Mutterkonzermn von Juwelo TV)nehmen zu: Gegen auf der Hauptversammlung am 7.8.2019 getroffenenBeschlüsse wurde eine Nichtigkeits- und Anfechtungsklage erhoben.Mehr noch: Aktionäre sind davon überzeugt, dass das Management unterWolfgang Boyé die Unwahrheit sagt, vor allem hinsichtlich des inZahlungsschwierigkeiten geratenen Schmuckherstellers PWK in Thailand.In der Klage wird die zentrale Behauptung des Managementswiderlegt dass die PWK über ausreichend Mittel verfügt habe, um dieGehälter und Abfindungen von über 600 thailändischen Mitarbeitern zubezahlen. Die Staatsanwaltschaft Berlin und auch die Polizeibehördenin Thailand ermitteln gegen den Verwaltungsratsvorsitzenden derelumeo SE, Wolfgang Boyé und die geschäftsführenden Direktoren ThomasJarmuske und Bernd Fischer wegen Betrugs.Die von der Ankeraktionärin Ottoman Strategy Holdings (Suisse)S.A. eingereichten Nichtigkeits- und Anfechtungsklage gegen dieelumeo SE, die ihren Schmuck auch über den TV-Kanal "Juwelo TV"vertreibt, geht auf die "Vernichtung" der konzerneigenenProduktionstätte in Thailand ein. Die elumeo SE hatte über ihreTochtergesellschaft "Silverline" in Hongkong bei der anderenTochtergesellschaft PWK Jewelry Company Ltd in Thailand Schmuck inWert von über 30 Millionen EUR bestellt, allerdings nur einengeringen Bruchteil davon bezahlt. Dies führte letztendlich zumfinanziellen Zusammenbruch der eigenen Konzerntochter PWK. Über 600thailändische Mitarbeiter verloren daraufhin ihren Job, ohneGehaltszahlungen und ohne die Zahlung von gesetzlich vorgeschriebenenAbfindungen. Bereits im Vorfeld hatte das Management von elumeo SEüber Möglichkeiten diskutiert, die thailändischen Mitarbeiterloszuwerden, ohne gesetzliche Abfindungen bezahlen zu müssen.Der Vorwurf der Aktionärin: "Die Beklagte (elumeo SE) befindetsich aufgrund einer jahrelangen Misswirtschaft desVerwaltungsratsvorsitzenden sowie der geschäftsführenden Direktorenin wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Nach Einschätzung der Klägerinkonzentrieren sich die Verwaltungsratsmitglieder - allen voran derVorsitzende des Verwaltungsrats und die von ihm gesteuertengeschäftsführenden Direktoren - auf die Sicherung ihrer eigenenPositionen, statt auf die Vermögensinteressen der gesamtenelumeo-Gruppe und ihrer Aktionäre. Das gipfelt in rechtswidrigenHandlungen der Verwaltungsratsmitglieder zu Lasten derGruppengesellschaften Silverline Distribution Ltd., Hongkong, der PWKJewelry Company Ltd., Bangkok sowie der dort tätigen Direktoren undsonstigen Garantiegeber, die gezielt und gewollt einenexistenzbedrohenden Eingriff in die Konzerngesellschaften darstellenund nach den Grundsätzen der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom13. Mai 2004, Az.: 5 StR 73/03, die Grenze zur Strafbarkeitüberschritten haben."So scheint das auch die Staatsanwaltschaft Berlin zu sehen, diegegen Wolfgang Boyé und die geschäftsführenden Direktoren ThomasJarmuske und Bernd Fischer wegen Betrugs ermittelt (Aktenzeichen 242Js 540/19 ), genauso wie die Polizeibehörden in Thailand(Aktenzeichen 0050/2562).Wie die Wirtschaftszeitung "Handelsblatt" berichtete, hatte die"Vernichtung" des thailändischen Schmuckherstellers PWK teilweisedrastische Folgen für die Mitarbeiter und deren Familien. EineMitarbeiterin, eine junge Frau - Mutter eines Kindes - erkrankte undkonnte die notwendige Medizinische Behandlung nicht finanzieren. DieMutter starb. Freunde und Verwandte mussten für eine Bestattung nachbuddhistischem Ritus Geld sammeln. Empörte Mitarbeiter der PWKprotestierten daraufhin vor der Deutschen Botschaft in Bangkok gegendas deutsche Unternehmen elumeo SE und deren Manager.Verwaltungsratsvorsitzender Wolfgang Boyé erklärte dazu gegenüber dem"Handelsblatt", er fühle sich durch die emotionale Protestaktionunzulässig unter Druck gesetzt.Immer wieder forderten die in finanzielle Bedrängnis geratenenThailänder ihre Konzernmutter elumeo SE dazu auf, wenigstens einenTeil des nach Deutschland gelieferten Schmucks im Wert von über 30Millionen Euro zurückzuschicken, damit Gehälter, Abfindungen undGläubiger bezahlt werden können. Doch die deutschen Manager weigertensich. In der Klage heißt es: "Dennoch schrecken sie nicht davorzurück, ihre Konzerngesellschaft sowie die Konzernmitarbeitervorsätzlich "über die Klinge" springen zu lassen."Derzeit muss sich die elumeo SE gegen eine Multi-Millionen-Klageder PWK wehren SWM Treuhand AG wehren, welche die Ansprüche der PWKGeltend macht. Zusätzlich haben auch Lieferanten der elumeo-TochterPWK das Unternehmen verklagt, weil sie nicht bezahlt wurden, darunterso große Diamantenlieferanten wie Flawless. AndereEdelsteinlieferanten wie Bright Future und G4S wurden ebenfalls nichtbezahlt.Die Anwälte der Aktionärin OSH werfen demVerwaltungsratsvorsitzenden Wolfgang Boyé vor "vorsätzlich undrücksichtslos" gegen die Anforderungen an eine verantwortungsvolleund transparente Corporate Governance und die Werte, Grundsätze undRegeln verantwortungsbewusster Unternehmensführung zu missachten.Trotz all dem lehnten Frankfurt Performance Management AG (FPM)und andere Kleinaktionäre der elumeo SE den Antrag von OSH aufBestellung eines Sonderprüfers mit dem Mandat zur Prüfung und Klärungder Handlungen von Wolfgang Boyé und seinen Geschäftsführern ThomasJarmuske und Bernd Fischer ab. Dies ist überraschend und beunruhigendfür jeden, der verstehen möchte, was sich hinter all diesenpotenziell kriminellen Aktivitäten verbirgt. Es kommt die Frage auf,was die wahren und tatsächlichen Gründe der Aktionäre sind, dieÜberprüfung eines Verwaltungsratsvorsitzenden abzulehnen, gegen denstrafrechtliche Ermittlungen laufen.Dieser Umstand hat nun auch die Aufmerksamkeit des norwegischenPensionsfonds erregt, der größte Staatsfonds der Welt, der sichrühmt, nur in ethisch korrekte Unternehmen zu investieren. Dernorwegische Staatsfond kaufte über seinen deutschen Vertragspartner,die Vermögensverwaltungs FPM (Frankfurt Performance Management AG)Anteile an der elumeo SE.Nicht nur mussten die Norweger mit Ansehen, wie das Management derelumeo SE das Unternehmen durch Misswirtschaft auf eine rasanteTalfahrt schickte, sondern auch noch aus niedrigen Beweggründengrundlegende Rechte abhängiger thailändischer Mitarbeiter missachtet.Die ethisch korrekten Norweger, die bereits über den Fall elumeo SEinformiert sind, hatten bereits zuvor beim US Handelsriesen WalMartihre Investments aufgelöst. Auch dort wurden die Rechte derMitarbeiter missachtet.Pressekontakt:Rechtsanwalt Roderich SchaetzeSWM Treuhand AGSchäfflerstraße 8, 80333 Münchenphone: +49 89 2040026-20e-mail: schaetze@schaetze.comOriginal-Content von: Roderich Schätze, übermittelt durch news aktuell