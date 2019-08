elumeo SE: Schwere Proteste gegen deutschen Schmuckhändler in Thailand / Statt Abfindung gibt es für die Arbeiter der PWK die Insolvenz / Ermittlungen gegen Wolfgang Boyé in Deutschland und Thailand (FOTO)

Berlin / Bangkok (ots) -Wütende Arbeiter des thailändischen Schmuckherstellers PWKprotestierten am Dienstag vor der Deutschen Botschaft in Bangkok undin der thailändischen Provinz Chanthaburi gegen den deutschenSchmuckhandelskonzern elumeo SE in Berlin. Nach einem Bericht derWirtschaftszeitung "Handelsblatt" fühlen sich die über 600Arbeiterinnen und Arbeiter von der Geschäftsführung von elumeo"hintergangen", weil diese die Fabrik bewusst in dieZahlungsunfähigkeit haben laufen lassen habe, anstatt denthailändischen Arbeitern die gesetzlich zustehende Abfindungszahlungzu überweisen.Dieser Vorgang hat nicht nur Proteste vor der deutschen Botschaftin Bangkok ausgelöst, sondern beschäftigt nun auchErmittlungsbehörden und Staatsanwälte in Thailand und Deutschland(Berlin), die das Management um den VerwaltungsratsvorsitzendenWolfgang Boyé wegen Betrugs und anderer möglichen Straftaten in denFokus nehmen. Die thailändische Politik hat sich eingeschaltet. Derdeutsche Botschafter, der die protestierenden Arbeiter in derBotschaft angehört hatte, berichtet darüber nach Berlin.Das Handelsblatt, das mit einem Korrespondenten in Bangkok vor Ortwar und mit Arbeiterinnen und Arbeiter des Schmuckherstellers PWKsprach, beschrieb die für die ehemalige PWK-Belegschafthaarsträubende Folgen des gezielten Firmenzusammenbruchs: Familiensind in schwere finanzielle Krisen geraten, haben kaum noch Geld zumÜberleben. Einige verloren ihre Häuser, können Kredite und Hypothekennicht mehr bedienen oder sehen sich aggressiven Kreditgeberngegenüber, die sie nicht mehr bezahlen können. Arbeiter berichtetendem Handelsblatt von einer schwer erkrankten, gerade 39 Jahre altenEx-Arbeiterin der PWK, die sich keine adäquate Behandlung in einemKrankenhaus leisten konnte und starb. Für die Bestattung der Muttereines kleinen Kindes sammelten ihre Kollegen Geld.Wolfgang Boyé, Verwaltungsratsvorsitzender von elumeo SEbehauptete, dass ihm das Schicksal der früheren PWK-Mitarbeiter "sehram Herzen liege". Im gleichen Atemzug allerdings beschwerte er sichim Handelsblatt über die "emotionale Protestaktion" derEx-Mitarbeiter. Er fühle sich davon "unzulässig unter Druck gesetzt."Wie bereits mehrfach in den Medien berichtet, hatte desSchmuckhandelsunternehmen elumoe SE, das Juwelen und Schmuck über denTV- und Internetkanal "Juwelo" vertreibt, eine Schmuckfabrik inThailand aufgebaut. Die Kapazitäten der Fabrik waren ursprünglich auf2 Mio Schmuckstücke pro Jahr ausgelegt. Allerdings blieb der Vertriebdes Schmucks über TV und Internet weit hinter den Erwartungen zurück.Das Management unter dem ehemaligen Scholz&Friends-Werber WolfgangBoyé steuerte das Unternehmen "elumeo SE" mit seiner Vertriebstochter"Juwelo GmbH" in eine wirtschaftliche Krisensituation. Unter Boyébrachen die Umsätze ein, die Aktie fiel in den Penny-Stock Bereich.Doch anstatt Arbeiter in Thailand ordentlich zu kündigen und ihnendie gesetzliche Abfindung zu bezahlen, baute Wolfgang Boyé auf einenanderen Plan.Trotz der mangelnden Resonanz im Markt bestellte die Truppe umWolfgang Boyé weiterhin eifrig Schmuck bei PWK in Thailand. Insgesamtwurde Ware im Wert von 35 Millionen EUR von Thailand nach Deutschlandverschifft. Doch bezahlt wurde nur ein geringer Bruchteil der Ware.Die Folge: Der Schmuckhersteller PWK konnte die Gehälter nicht mehrbezahlen und wurde zahlungsunfähig.Damit hatte die Führung von elumeo SE, die von den Aktionären undFinanzmanagern der FPM (Frankfurt Performance Management), MartinWirth und Raik Hoffmann gestützt wird, ihr Ziel erreicht: Sie musstenden so arbeitslos gewordenen Arbeiterinnen und Arbeitern keinegesetzliche Abfindung bezahlen, mit den für sie verheerenden Folgen.Der börsennotierte Berliner Konzern redet sich damit heraus, dassdie thailändische Währung im Vergleich zum Euro stark angestiegensei. Die Produkte aus Thailand seien deshalb teurer geworden, dieProduktpalette zu schmal gewesen.Teerasak Jamrakittiwan, früherer Geschäftspartner von Boyé, derüber seine Gesellschaft Ottoman Strategy Holdings OSH für dieinsolvente PWK die elumeo SE auf 10,1 Millionen Euro Schadensersatzverklagt: "Das sind peinliche Schutzbehauptungen des gescheitertenManagers Wolfgang Boyé. Über die Unfähigkeit der von ihm angeführtenManagertruppe von elumeo SE und juwelo GmbH, ausreichend Schmuck überTV und Internet zu verkaufen, verliert er hingegen kein Wort."Stattdessen verbreite Boyé die Unwahrheit, das lokale Managementvon PWK in Thailand habe noch ausreichend Mittel zur Verfügunggehabt, um die Abfindungen zu bezahlen. Er sprach von 4,5 MillionenEuro Umlaufvermögen und 1,1 Mio Euro beim thailändischen Finanzamt.Teerasak Jamrakittiwan dazu: "Was Boyé allerdings nicht mitteilt, istdie Tatsache, dass ein von ihm eingesetzter Manager derPWK-Geschäftsführung ausdrücklich befahl, in keinem Fall irgendwelcheAssets aus dem Besitz der elumeo- Tochterfirma PWK zu verkaufen. Auchdas angebliche Guthaben von 1,1 Millionen Euro beim Finanzamt inThailand wird nie von der Regierung an die PWK ausbezahlt. Das Geldist Teil eines Veranlagungsverfahrens der thailändischen Behörden,auf demeine siebenjährigen Steuerbefreiung basiert. DieSteuerbefreiung ist an bestimmte Punkte gebunden, die mit deraufkommenden Insolvenz nun ihre Gültigkeit verloren hat. Also, nocheinmal, das ist nur etwas Utopisches."Bei der Hauptversammlung der elumeo SE am 7.8.2019 mussteVerwaltungsratsvorsitzender Wolfgang Boyé den Aktionären gegenüberAuskunft über die aktuellen staatsanwltschaftlichenErmittlungsverfahren und Zivilklagen geben, die aktuell gegen ihn,gegen seine Managerkollegen Bernd Fischer und Thomas Jarmuske sowiegegen die elumeo SE laufen: "Nach all dem, was in und am Rande derHauptversammlung zu hören war, bauen diese Herren ganz offensichtlichauf die Langsamkeit der deutschen Justiz. Sie hoffen dadurch ihrergerechten Strafe zu entgehen und nicht für den Schaden aufkommen zumüssen, den sie angerichtet haben", sagte Teerasak Jamrakittiwan.Auch eine ganz essentielle Frage wollte Wolfgang Boyé lautTeerasak Jamrakittiwan nicht direkt beantworten: "Wo ist der Schmuckim Wert von 35 Millionen Euro geblieben? Warum wurde der nichtverkaufte Teil des Schmuckes, wie mehrfach von den Thailänderngefordert, nicht wieder nach Thailand zurückgeschickt, um dort dieGehälter und Abfindungen zu bezahlen?"Eine Antwort auf die Frage liefert womöglich ein Event im teurenSchlosshotel Grunewald in Berlin: Vergangenen Sonntag präsentierteelumeo SE über die Vertriebstochter "juwelo" (Slogan "Luxus für jedenbezahlbar machen") dort zwischen Champagner, Häppchen, Luxuswagen undModels ausgesuchten Schmuck.