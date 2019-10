elumeo SE: Beschwerde gegen Einstellung des Ermittlungsverfahrens aussichtslos / Ermittlungsverfahren nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt

Berlin (ots) -- Wolfgang Boyé, Thomas Jarmuske und Bernd Fischer entlastet- Beschwerdeversuch wird als aussichtlos bewertetDie elumeo SE bewertet den aktuellen Beschwerdeversuch gegen dasin der vergangenen Woche durch die Berliner Staatsanwaltschafteingestellte Ermittlungsverfahren gegen Manager der Gesellschaft alsaussichtslos. In einer Pressemitteilung hatte der AnzeigeerstatterDr. h.c. Gerhard Strate, Hamburg die Einstellung des Verfahrens als"skandalös" bezeichnet. In seiner Argumentation relativierte er unteranderem Zahlungen der elumeo SE an die PWK Jewelry Company Ltd.,Bangkok als "angeblich". Dabei lagen ihm die Zahlungsbelege derBerliner Sparkasse sowie der Commerzbank vor.Wolfgang Boyé, Vorsitzender des Verwaltungsrats der elumeo SE:"Wir verwehren uns entschieden gegen die Vorwürfe des RA Dr. h.c.Strate. Im Rahmen der Akteneinsicht hatte er ausreichend Gelegenheit,die tatsächlichen Geschehnisse nachzuvollziehen und die Belege zustudieren. Warum er nun öffentlich etwas anderes behauptet ist unsunerklärlich."Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte die beschuldigten Managerder elumeo SE am 27.9.2019 über die Einstellung desErmittlungsverfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO unterrichtet. DasErmittlungsverfahren musste aufgrund einer Strafanzeige von Gesetzeswegen eingeleitet werden. Diese Strafanzeige war in weiten Teilenidentisch mit den haltlosen Vorwürfen aus der Zivilklage der SWMTreuhand AG in München, welche durch Rechtsanwalt Roderich Schaetzevertreten wird. Die Zivilklage wird von einer beispiellosenSchmutzkampagne begleitet, welche über die Medien eine Unzahlfalscher Vorwürfe und Behauptungen gegenüber der elumeo SE und ihremManagement verbreitet.Über die elumeo SE:Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäischeUnternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem, überwiegendin Indien und Thailand produziertem Edelsteinschmuck. Über eineVielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Online, App, SmartTV) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden vor allemfarbigen Edelsteinschmuck zu sehr günstigen Preisen an. Der Verkauferfolgt als Direct-to-consumer-Pionier direkt an den Endkunden.Hierzu betreibt die elumeo Gruppe Homeshopping-Fernsehsender inDeutschland und Italien sowie Webshops in Deutschland,Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien,Belgien und den USA.Kontakt:Bernd Fischerelumeo SEErkelenzdamm 59/6110999 BerlinOriginal-Content von: elumeo SE, übermittelt durch news aktuell