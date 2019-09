elumeo SE: Aktionäre reagieren mit Unverständnis auf neuerliche Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage durch Ottoman Strategy Holding und Rechtsanwalt Roderich Schaetze

Berlin (ots) -Sonderprüfer wurde mit überwältigender Mehrheit abgelehnt- Rechtsanwalt Schaetze erschien trotz seines Antrages auf derHauptversammlung nichtAktionäre der elumeo SE haben mit Unverständnis auf dieAnkündigung der Aktionärin Ottoman Strategy Holding (Suisse) S.A. (imFolgenden: OSH) reagiert, beim Landgericht Berlin eine Anfechtungs-und Nichtigkeitsklage gegen die Beschlüsse der ordentlichenHauptversammlung vom 7. August 2019 einzureichen. Streitpunkt istinsbesondere der Antrag der OSH auf Einsetzung eines Sonderprüfers.Dieser wurde auf der Hauptversammlung jedoch mit der überwältigendenMehrheit der Stimmen der stimmberechtigen anwesenden Aktionäreabgelehnt. Rechnet man die Stimmen der OSH heraus, so stimmten 99,99%der anwesenden und stimmberechtigten Anteile gegen denSonderprüfungsantrag der OSH. Mit Hilfe des Sonderprüfers solltenangebliche Verfehlungen seitens des Verwaltungsrats der elumeo SEgeprüft werden. Der Verwaltungsrat hatte vor der Abstimmung auf derHauptversammlung ausführlich zu den Vorwürfen Stellung genommen unddiese widerlegt.Wolfgang Boyé, Geschäftsführer der UV Interactive Services GmbH,über die Blackflint Ltd größte Einzelaktionärin der elumeo SE: "Esist schon sehr verwunderlich, dass Herr Schaetze und seine Mandantinan der lauteren Unternehmensführung der elumeo SE erheblich zweifeln,Herr Schaetze es aber nicht für nötig hielt an der Hauptversammlungam 7. August teilzunehmen um seinen Antrag zu erläutern. Abgesehendavon sind die Vorwürfe nach wie vor haltlos, was auch durchzahlreiche externe Stellungnahmen und Gutachten bestätigt wurde. Dieüberwiegende Mehrheit der Aktionäre sieht das auch so und hat uns indeutlicher Form den Rücken gestärkt. Nicht nur die großen Fondsergriffen auf der Hauptversammlung ausnahmslos Stellung für diePosition der Gesellschaft, sondern auch die anwesenden Kleinanleger."Bereits in der Urteilsbegründung vom 4. September 2019 hatte dasLandgericht Berlin nach mündlicher Verhandlung eine Anfechtungsklageder OSH gegen die elumeo SE vollständig abgewiesen. Auch in diesemFall ließ sich die OSH durch Rechtsanwalt Roderich Schaetzevertreten. Streitgegenstände waren die Nichtzulassung der OSH zuraußerordentlichen Hauptversammlung der elumeo SE am 12. Dezember 2018sowie die Beschlüsse der Hauptversammlung. Das Landgericht bestätigtedie rechtmäßige Nichtzulassung, weil die OSH im Vorfeld derHauptversammlung grob schuldhaft gegen Bestimmungen desWertpapierhandelsgesetzes verstoßen und infolgedessen ihreAktionärsrechte einschließlich des Rechts auf Teilnahme an derbesagten Hauptversammlung verloren habe.Über die UV Interactive Services GmbH:Die UV Interactive Services GmbH ist über ihre TochtergesellschaftBlackflint Ltd. größte Einzelaktionärin der elumeo SE.Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäischeUnternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem, überwiegendin Indien und Thailand produziertem Edelsteinschmuck. Über eineVielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Online, App, SmartTV) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden vor allemfarbigen Edelsteinschmuck zu sehr günstigen Preisen an. Der Verkauferfolgt als Direct-to-consumer-Pionier direkt an den Endkunden.Hierzu betreibt die elumeo Gruppe Homeshopping-Fernsehsender inDeutschland und Italien sowie Webshops in Deutschland,Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien,Belgien und den USA.Kontakt:Wolfgang BoyéUV Interactive Services GmbHErkelenzdamm 59/6110999 BerlinOriginal-Content von: UV Interactive Services GmbH, übermittelt durch news aktuell