elf Beauty Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Elf Beauty, ein Unternehmen aus dem Markt "Persönliche Produkte", notiert aktuell (Stand 21:13 Uhr) mit 20.73 USD sehr stark im Minus (-3.13 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Elf Beauty-Aktie ein Durchschnitt von 28,46 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,4 USD (-24,81 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (24,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,9 Prozent Abweichung). Die Elf Beauty-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Elf Beauty erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Elf Beauty als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Elf Beauty vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 34,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 61,21 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 21,4 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Elf Beauty führt bei einem Niveau von 58,99 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 64,95 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

