eleven-x, ESCRYPT und OrbiWise kooperieren zwecks Integration einer innovativen kabellosen IoT-Datensicherheitslösung

Waterloo, Ontario (ots/PRNewswire) -Die Lösung bietet einen beispiellosen Datensicherheitsstandard fürKanadas IoT-Netzwerk, das sich von Küste zu Küste spannteleven-x Inc. (http://www.eleven-x.com/), der Betreiber vonKanadas erstem und einzigem öffentlichen Küste-zu-KüsteNiederspannungsnetzwerk, optimiert für das Internet der Dinge [IoT],ESCRYPT, weltführend in dem Bereich von Software- undKommunikationssicherheit, und OrbiWise, die Entwickler vonOrbiWAN[TM], dem führenden LoRaWAN(TM) Netzwerkserver, sind erfreut,die Integration von ESCRYPTs neuem KMS für LoRaWAN[TM] mit demOrbiWAN[TM] Server auf dem Netzwerk von eleven-x bekannt zu geben.Alle Smart City und IoT-Anwendungen, die das Netzwerk nutzen, wirddank dieser Integration ein beispielloser Datensicherheitsstandardgeliefert.Die neue Lösung geht das Problem sicherer Schlüsselverwaltung an,indem eindeutige Schlüssel für LoRaWAN[TM]-Geräte im ESCRYPT-KMS fürdas LoRaWAN[TM]-System sicher gespeichert werden. Die sichereHandhabung von Schlüsseln durch dieses System ermöglicht es, dievollständige Sicherheit, die dem LoRaWAN[TM] eigen ist, zurealisieren und gleichzeitig die Kosten und das Risiko durch manuelleSchlüsselverwaltung zu eliminieren. Kunden können sich dergegenseitigen Authentifizierung von Gerät und Netzwerk sicher sein,während die Daten, die über das eleven-x-Netzwerk übermittelt werden,von dem Gerät bis zum Anwendungsserver des Kunden verschlüsselt sindund so die Anwendungsdaten des Kunden durchgängig schützen.Die Integration verbindet das Wissen von drei weltführendenInternet of Things [IoT] Organisationen, die in Bezug auf dieDatensicherheit vom Gerät zum Dashboard neue Standards setzen.ESCRYPT ist weltweit führend auf dem Gebiet der Softwaresicherheitfür Kommunikationen und Konnektivität für die IoT- (Internet ofThings) und die intelligente Automobilindustrie. OrbiWAN(TM) vonOrbiWise ist der bevorzugte LNS von Netzwerkbetreibern weltweit, daer die modernste LoRaWAN[TM] Spezifikationsunterstützung bietet sowiedie Flexibilität, zusätzliche Sicherheit durch Schlüsselmanagementund Serverunterstützung hinzuzufügen. Das eleven-xLoRaWAN[TM]-Netzwerk ist für das Internet of Things optimiert undbefähigt das Versprechen von Smart Cities, Gebäuden,Universitätsgeländen und Unternehmens-IoT-Anwendungen in ganz Kanada."Sensitivität in Bezug auf Datensicherheit und Geheimhaltung istein wichtiger Faktor für unsere Kunden und für IoT-Anwendungen imAllgemeinen", sagte Dan Mathers, President und CEO von eleven-x Inc."Wir sind wirklich begeistert, mit Weltklasse-Partnern wie OrbiWiseund ESCRYPT zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden beispielloseSicherheitsstandards zu liefern.""Wir haben uns mit eleven-x und OrbiWise zusammengetan, um dasESCRYPT-KMS zu entwickeln, um die Bedürfnisse von Modulherstellern,Serverbetreibern und Netzwerkbetreibern im LoRaWAN[TM]-Ökosystem zubefriedigen. Ziel war es, die besten Sicherheitspraktiken für dieKunden eines LoRaWAN[TM]-Netzwerkes anzubieten", sagte Tony Rosati,Director of IOT Security bei ESCRYPT."OrbiWise schätzt die Beziehung zu unseren Partnern bei eleven-xund war begeistert über die Aussicht, ihnen dabei zu helfen, ein nochsichereres Netzwerk für ihre Expansion in ganz Kanada zu entwickeln,indem sie mit ESCRYPT zusammenarbeiten, um ihr exzellentes KMS fürdie LoRaWAN[TM]-Schlüsselmanagement-Lösung mit unserembranchenführenden OrbiWAN[TM]-LNS zu integrieren," sagte DomenicoArpaia, CEO von OrbiWise.Das eleven-x-Netzwerk unterstützt die Nutzung von günstigenbatteriebetriebenen Sensoren und ist für IoT-Anwendungen, derenAnforderungen kabellose Konnektivität umfassen, sowie mit Geräten,die lange Batterielaufzeit, keine Wartung und geringeGesamtbetriebskosten benötigen, vorgesehen.Über ESCRYPT [ein Geschäftsbereich der Bosch Group]ESCRYPT ist ein weltweit führender Systemanbieter für integrierteSicherheit. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich,Großbritannien, Schweden, den USA, Kanada, Indien, China, Korea undJapan verfügen wir über Sicherheitsspezialisten, die bei aktuellenSicherheitsthemen wie sichere M2M-Kommunikation, IT-Sicherheit imInternet of Things, Schutz von e-Geschäftsmodellen undAutomobilsicherheit helfen können. Sie entwickeln hoch-sichere,weltweit geschätzte Produkte und Lösungen, die den spezifischenAnforderungen eingebetteter Systeme und der entsprechendenIT-Infrastruktur angepasst werden und millionenfach in derautomobilen Serienproduktion getestet wurden und sich bewährt haben.Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.escrypt.comÜber OrbiWiseOrbiWise SA ist ein führender internationaler Lösungsanbieter fürLPWA-IoT-Netzwerke, die auf der LoRaWAN(TM)-Technologie basieren, undein zahlendes Mitglied der LoRa(TM) Alliance. Kunden von OrbiWisesetzen unter anderem LPWA-Netzwerke in Anwendungen für dieintelligente Stadt, präzise Landwirtschaft und Industrie ein.OrbiWises OrbiWAN[TM] LoRaWAN[TM] Network Server (LNS) Lösung ist einbranchenführendes Produkt, das die Informationen liefert, um dieVorgänge von LoRaWAN(TM)-Netzwerken auszuführen, aufrechtzuerhaltenund zu überwachen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz inPlan-Les-Ouates, Genf, Schweiz mit zusätzlichen Niederlassungen inMumbai, Indien, Mazedonien und Atlanta, Georgia, USA. WeitereInformationen finden Sie auf: http://www.orbiwise.comÜber eleven-x Inc.eleven-x, ein zahlendes Mitglied der LoRa(TM) Alliance, ist einNetzwerkbetreiber der nächsten Generation, der das Internet of Things[IoT] befähigt. Unser "low power wide area network" [LPWAN] istKanadas erstes und einziges öffentliches Küste-zu-Küste Netzwerk, dasdie Nutzung von günstigen Sensoren und Geräten für eine Vielfalt vonSmart City- and Unternehmens-IoT-Anwendungen unterstützt. Basierend auf LoRaWAN(TM), einem internationalen Standard, der von über 500 Unternehmen unterstützt wird, ermöglicht unser Carrier-Grade-Netzwerk Kunden im privaten und im öffentlichen Sektor, Assets kosteneffizient zu verwalten, Smart Cities aufzubauen und zu warten sowie Nachhaltigkeit für die Umwelt zu verwirklichen. Besuchen Sie eleven-x.com (http://www.eleven-x.com/) für weitere Informationen. Folgen Sie uns auf: Twitter (https://twitter.com/eleven_x) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/eleven-x). Nutzung der LoRaWAN(TM)-Marke erfolgt unter Lizenz der LoRa Alliance(TM)